आ रही है 100 Javelin मिसाइल! भारत-अमेरिका में 824 करोड़ की डिफेंस डील पक्की, ट्रंप देने जा रहे ऐसा 'ब्रह्मास्त्र', पाकिस्तान-चीन का फट जाएगा कलेजा

US approves USD 93 mn defence deal to India: भारत की सैन्य ताकत अब और बढ़ने जा रही है.अमेरिका ने करीब 824 करोड़ रुपये (93 मिलियन डॉलर) की बड़ी रक्षा डील को मंजूरी दे दी है. इस पैकेज में दुनिया की सबसे घातक एंटी-टैंक मिसाइलों में से एक Javelin Missile System और अमेरिकी सेना में उपयोग होने वाले Excalibur Artillery Projectiles शामिल हैं. जानें इस डील से भारत को क्या होगा फायदा.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 20, 2025, 11:31 AM IST
US Javelin Missile india: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत को ऐसा रक्षा उपहार दिया है कि पड़ोसी देशों के कलेजे धक-धक कर रहे होंगे. 20 नवंबर 2025 को अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने घोषणा की कि भारत को 93 मिलियन डॉलर (लगभग 824 करोड़ रुपए) का डिफेंस डील मंजूर हो गया है. इसमें ज्वेलिन मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स शामिल हैं. ये कोई छोटी-मोटी डील नहीं, बल्कि भारतीय सेना के लिए 'ब्रह्मास्त्र' जैसा हथियार है, जो दुश्मन के टैंकों को 4 किमी दूर से ही उड़ा देगा. DSCA के आधिकारिक बयान के मुताबिक, "यह सौदा अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को मजबूत करेगा, साथ ही भारत जैसे प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा बढ़ाएगा. भारत इंडो-पैसिफिक और दक्षिण एशिया में शांति व स्थिरता की बड़ी ताकत है."  इससे माना जा रहा है पाकिस्तान और चीन दोनों की चिंता बढ़ेगी.

क्या-क्या मिल रहा है भारत को?
DSCA के अनुसार भारत को इसमें कई सारे हथियार और उपकरण दिए जाएंगे. आइए जानते हैं उनके सभी नाम.

100 जैवलिन मिसाइलें

1 फ्लाइ-टू-बाय राउंड

25 कमांड लॉन्च यूनिट्स (CLU)

ट्रेनिंग एड्स

सिमुलेशन राउंड

स्पेयर पार्ट्स

लाइफसाइकल सपोर्ट

इसके अलावा भारत को 216 तक Excalibur राउंड भी मिलेंगे, जिनकी अनुमानित कीमत 47.1 मिलियन डॉलर बताई जा रही है.

अन्य सैन्य उपकरण और तकनीकी मदद भी शामिल

इस सौदे के तहत गैर-MDE आइटम भी शामिल हैं.

जैसे- पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल सिस्टम (PEFCS)

Improved Platform Integration Kit (iPIK)

प्राइमर्स

प्रोपेलेंट चार्ज

तकनीकी डेटा

रिपेयर-एंड-रिटर्न सेवाएं

DSCA ने साफ किया कि यह सौदा पूरी तरह भारत की सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप है और इससे अमेरिकी सैन्य तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

ज्वेलिन क्यों है 'ब्रह्मास्त्र'? 
इन हथियारों की खासियत है कि ये दुश्मन की टैंक, बंकर और दूरस्थ ठिकानों को बेहद सटीकता से नेस्तनाबूद कर सकते हैं. जैवलिन मिसाइल fire-and-forget तकनीक से चलती है, यानी दागने के बाद खुद टारगेट को खोज लेती है.
ज्वेलिन कोई साधारण मिसाइल नहीं है. ये 'फायर एंड फॉरगेट' टाइप है. एक भारतीय जवान कंधे पर रखकर लॉक करेगा, फायर करेगा और छुप जाएगा. मिसाइल खुद ऊपर उड़कर दुश्मन टैंक के छत पर गिरेगी, दो विस्फोटों से अंदरूनी तबाही मचा देगी. इसकी रेंज तो वैसे अलग-अलग बताई जा रही है, लेकिन 1.5 किलोमीटर से लेकर 3 किमी तक अनुमानित है. जो रात-दिन किसी समय काम करती है, थर्मल इमेजिंग से गर्म इंजन को ढूंढ लेती है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन युद्ध में रूसी T-90 टैंकों को हजारों उड़ा चुकी है. भारत के लिए ये सबसे परफेक्ट है. पाकिस्तान बॉर्डर पर, पंजाब-राजस्थान में अल-खालिद या T-80 टैंकों को LoC पर रोकेगी. चीन बॉर्डर पर लद्दाख-अरुणाचल में ZTZ-99 टैंकों को पहाड़ों से नेस्तनाबूद करेगी. अगर इसमें एक्सकैलिबर तोप गोल ब्रिगेड लेवल पर पहली स्ट्राइक को सुपर एक्यूरेट बनाएंगे. DSCA ने कहा: "ये भारत को मौजूदा और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता देगा, बिना क्षेत्रीय सैन्य संतुलन बिगाड़े." 

क्यों डरा पाकिस्तानी और चीनी सेना?

विशेषज्ञों के अनुसार जैवलिन मिसाइलों के आने से एलएसी पर चीन के बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी. पाकिस्तान के टैंक फॉर्मेशन के खिलाफ भारतीय इन्फैंट्री की क्षमता बेहद मजबूत होगी. सटीक वार की तकनीक सीमा पर भारत को सामरिक बढ़त देगी. इसलिए यह डील सीधे तौर पर भारत की डिटरेंस क्षमता बढ़ाती है और पड़ोसी मुल्कों के लिए एक बड़ा संदेश भी माना जा रहा है.

अमेरिका ने क्यों दी मंजूरी?
DSCA ने अपने बयान में कहा कि यह सौदा अमेरिका की विदेशी नीति और सुरक्षा हितों के अनुरूप है. इससे भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी. इंडो-पैसिफिक और दक्षिण एशिया में स्थिरता बढ़ेगी. इसके अलावा एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत को इन हाई-टेक हथियारों को अपने सैन्य ढांचे में शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

कौन बनाएगा ये उपकरण?
इस डील के मुख्य ठेकेदार RTX Corporation (Arlington, Virginia) होंगे. फिलहाल कोई ऑफसेट एग्रीमेंट प्रस्तावित नहीं है. साथ ही, इस सौदे के लिए भारत में अमेरिकी अधिकारियों की किसी अतिरिक्त तैनाती की जरूरत नहीं पड़ेगी.

