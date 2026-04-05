कुशल ही नहीं, नैतिक रूप से मजबूत भी हो देश का नेतृत्व, अमेरिकी जनरल रैंडी जॉर्ज ने पद से हटाए जाने पर कही दिल की बात

General Randy George: अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान में इस हफ्ते बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब अमेरिकी सेना के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को अचानक पद से हटा दिया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के निर्देश पर लिया गया, जिन्होंने उनसे तत्काल सेवानिवृत्ति की मांग की. जॉर्ज का कार्यकाल अभी 2027 तक चलना था, लेकिन अचानक हटाए जाने से पेंटागन के भीतर बड़े स्तर पर हलचल मच गई है.

विदाई में क्या बोले रैंडी?

पद छोड़ने से पहले जॉर्ज ने अपने सहयोगियों को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने सैनिकों के लिए चरित्रवान और साहसी नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने लिखा कि सैनिकों को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है, जो न केवल कुशल हों बल्कि नैतिक रूप से मजबूत और निर्णायक भी हों. उनका यह संदेश कई विश्लेषकों द्वारा पेंटागन के नए नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है.

कई बड़े अधिकारी भी हटाए गए

जनरल जॉर्ज की विदाई कोई अकेली घटना नहीं है. यह पेंटागन में चल रहे बड़े सफाई अभियान का हिस्सा है, जिसमें एक दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया गया है. इसमें ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष सीक्यू ब्राउन, नौसेना संचालन प्रमुख लिसा फ्रैंचेटी, वायु सेना के वाइस चीफ जेम्स स्लाइफ और रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख जेफरी क्रूस जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इस तरह के व्यापक फेरबदल को अमेरिकी सैन्य नेतृत्व में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भी छुट्टी हुई है. जानकारी के अनुसार, डेविड होडने और विलियम ग्रीन जूनियर को भी उनके पदों से हटा दिया गया है. इन दोनों अधिकारियों की हाल ही में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में नियुक्ति हुई थी, लेकिन अचानक हटाए जाने से यह संकेत मिलता है कि पेंटागन में व्यापक स्तर पर पुनर्गठन किया जा रहा है.

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पेंटागन में कई बड़े अधिकारियों को भी हटाया गया है, जिनमें शामिल हैं:

1. सीक्यू ब्राउन

2. लिसा फ्रैंचेटी

3. जेम्स स्लाइफ

4. जेफरी क्रूस

5. डेविड होडने

6. विलियम ग्रीन

क्यों हो रहा है ये बदलाव?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार्रवाई केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत है. माना जा रहा है कि प्रशासन ऐसे सैन्य नेताओं को नियुक्त करना चाहता है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों और रणनीति के अनुरूप अधिक आक्रामक तरीके से काम करें. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव अमेरिकी सेना के संचालन और नीति निर्माण पर लंबे समय तक असर डाल सकता है.

नया सेना प्रमुख कौन?

जानताकारी के मुताबिक, जनरल क्रिस्टोफर लानेव को कार्यवाहक सेना प्रमुख बनाया गया है. लानेव की नियुक्ति इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि उनके रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के साथ करीबी संबंध बताए जाते हैं. वे पहले उनके सैन्य सलाहकार भी रह चुके हैं. विश्लेषकों का मानना है कि यह नियुक्ति विश्वास और नीतिगत समानता पर आधारित नेतृत्व की ओर संकेत करती है.

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रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल के महीनों में पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा नेतृत्व के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आए थे. इसी पृष्ठभूमि में यह बड़े पैमाने पर की गई बर्खास्तगी देखी जा रही है. कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सेना के भीतर अनुशासन और नीति में एकरूपता लाने के लिए उठाया गया है, जबकि अन्य इसे राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं. पेंटागन में हुआ यह व्यापक फेरबदल केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि अमेरिकी सैन्य ढांचे में एक बड़े बदलाव का संकेत है.