US News in Hindi: इलाज के लिए अमेरिकी सेना के पास जाने वाली सैकड़ों महिलाओं के सीक्रेट वीडियो और फोटो बना लिए गए. लेकिन एक दिन इलाज करने वाले सेना के डॉक्टर का राज खुल ही गया. उसके फोन से हजारों अश्लील फोटो और वीडियो मिले हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:20 PM IST
इलाज कराने आई महिला मरीजों का बनाता था सीक्रेट वीडियो, US आर्मी का डॉक्टर अरेस्ट, फोन से हजारों फोटो बरामद

US Army News: अमेरिकी सेना में तैनात एक डॉक्टर को सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.आरोपी डॉक्टर टेक्सास में तैनात था. आरोप है कि वह फौज में भर्ती के लिए मेडिकल टेस्ट देने आई महिलाओं की गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग करता था. साथ ही उनके फोटो भी लेता था.  आरोपी डॉक्टर का नाम मेजर ब्लेन मैक्ग्रा है. वह यूएस आर्मी में गायनेकोलॉजिस्ट का काम करता था. उसकी गिरफ्तारी से अमेरिकी सेना में हड़कंप मचा हुआ है. 

इलाज कराने वाली महिलाओं के सीक्रेट वीडियो

रिपोर्ट के मुताबिक, मैक्ग्रा पर कुल 61 आरोप लगाए गए हैं. इनमें से 54 आरोप गुप्त रिकॉर्डिंग से जुड़े हैं. शुरुआती जांच में सामने आया कि डॉक्टर ने आर्मी मेडिकल सेंटर में भर्ती होने के लिए मेडिकल टेस्ट देने आई 44 महिलाओं के वीडियो उनकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड किए थे. वह टेक्सास स्थित कार्ल आर डारनाल मेडिकल सेंटर में कार्यरत था. 

इससे पहले वह हवाई के ट्रिपलर आर्मी मेडिकल सेंटर में भी तैनात रह चुका था. कई पीड़िताओं का आरोप है कि डॉक्टर ने न केवल रिकॉर्डिंग की, बल्कि आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं.

ऐसे पकड़ में आया हवस का अंधा डॉक्टर 

यह मामला तब उजागर हुआ, जब युद्ध से वापस लौटा एक सैनिक अपनी पत्नी के साथ जांच के लिए आया था. उसने डॉक्टर की जेब से बाहर निकला हुआ फोन देखा, जिसकी कैमरा लेंस बाहर की ओर था. स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग की झलक देखकर पति ने तुरंत स्टाफ को इसकी सूचना दी और चिल्लाते हुए कहा, मैंने अभी एक डॉक्टर को पकड़ा है, जो मेरी पत्नी की वजाइना की रिकॉर्डिंग कर रहा था. इसके बाद डॉक्टर को सस्पेंड कर मामले की जांच शुरू कर दी गई. 

जब पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो अधिकारी हैरान रह गए. आरोपी मेजर मैकग्रा के फोन से पीड़ित महिलाओं के हजारों वीडियो और फोटो मिले हैं. उनमें से बहुत सारी महिलाओं की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. मामले से जुड़े दो वकीलों ने दावा किया है कि 75 से अधिक महिलाएं सामने आ चुकी हैं. उनका आरोप है कि वे भी डॉक्टर की अश्लील हरकतों का शिकार हुई हैं. अभी यह संख्या और भी बढ़ सकती है. 

फिलहाल जेल में बंद है आरोपी मेजर डॉक्टर

रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2025 से निलंबित चल रहे मैक्ग्रा को अब बेल काउंटी जेल में में प्री-ट्रायल हिरासत में रखा गया है. वहीं सेना ने टेक्सास और हवाई, दोनों जगहों पर इलाज कराने वाले करीब 3,000 मरीजों को संभावित खतरे की सूचना दी है.
अब मामले की प्रारंभिक सुनवाई होगी, जिसमें तय होगा कि यह केस कोर्ट-मार्शल तक जाएगा या नहीं. फिलहाल यह मामला अमेरिकी सेना की मेडिकल व्यवस्था में विश्वास को गहरा झटका देने वाला बना हुआ है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

US News in Hindius army news

