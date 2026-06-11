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ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, ईरान का भी जबरदस्त पलटवार, मिडिल-ईस्ट में चरम पर पहुंच रहा तनाव

US attack on Iran: ईरान पर अमेरिका ने बुधवार रात ताबड़तोड़ हमले किए. जिस पर ईरान ने जबरदस्त पलटवार करते हुए उसके कई सैन्य अड्डों को निशाना बनाया. दोनों मुल्कों में भड़की इस जंग के बाद मिडिल-ईस्ट में तनाव फिर से चरम पर पहुंचता दिख रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 11, 2026, 05:26 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:26 AM IST
ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, ईरान का भी जबरदस्त पलटवार, मिडिल-ईस्ट में चरम पर पहुंच रहा तनाव
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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