/ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, ईरान का भी जबरदस्त पलटवार, मिडिल-ईस्ट में चरम पर पहुंच रहा तनाव

Recent US attacks on Iran: अमेरिका और ईरान के बीच फिर संघर्ष तेज हो गया है. अमेरिकी सेना ने बुधवार रात लगातार दूसरे दिन ईरान के ठिकानों पर हमले किए. इसके जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी. यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान के कई लक्ष्यों पर हमले किए गए. ये अटैक ईरान की अनुचित और लगातार आक्रामकता के जवाब में किए गए. हालांकि, इजरायल ने अमेरिका के इन हमलों से फिलहाल दूरी बनाते हुए अटैक में अपनी सहभागिता से इनकार किया है.