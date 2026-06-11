/ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, ईरान का भी जबरदस्त पलटवार, मिडिल-ईस्ट में चरम पर पहुंच रहा तनाव

Recent US attacks on Iran: अमेरिका और ईरान के बीच फिर संघर्ष तेज हो गया है. अमेरिकी सेना ने बुधवार रात लगातार दूसरे दिन ईरान के ठिकानों पर हमले किए. इसके जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी. यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान के कई लक्ष्यों पर हमले किए गए. ये अटैक ईरान की अनुचित और लगातार आक्रामकता के जवाब में किए गए. हालांकि, इजरायल ने अमेरिका के इन हमलों से फिलहाल दूरी बनाते हुए अटैक में अपनी सहभागिता से इनकार किया है.
अमेरिका ने ईरान के सिरीक, मिनाब, बांदर अब्बास, केश्म द्वीप और गोरगन इलाको में मिसाइलों से हमले किए. IRGC ने दावा किया कि उसने अपने एयरस्पेस का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे अमेरिका के F16 पर जवाबी हमला कर उन्हें भागने को मजबूर कर दिया. वहीं ईरानी मीडिया के ने कहा कि समुद्र में भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर झड़प हुई है.
ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में सिरिक शहर के दो पानी के भंडार क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे हजारों लोगों को पानी की सप्लाई प्रभावित हुई. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ईरान अब वार्ता पर अपने रुख पर दोबारा विचार करेगा. उधर यूएस ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में हमलों का आरोप लगाया. जॉर्डन ने कहा कि उसने ईरान की पांच मिसाइलें गिराईं.
इसी बीच अमेरिका ने ईरान को बड़ी धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान आज यानी गुरुवार तक पीस डील के लिए तैयार नहीं होता तो वे उस पर भीषण बमबारी कर बुरी तरह तबाह कर देंगे. उन्होंने कहा कि ईरान को डील करनी ही होगी वरना उसे पाषाण युग में भेज दिया जाएगा. ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर अभी और हमले होने वाले हैं.
बताते चलें कि अमेरिका के ये हमले होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी आर्मी हेलीकॉप्टर के ईरानी हमले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके लिए ट्रंप ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद ट्रंप ने चेतावनी दी कि तेहरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.
इससे पहले बुधवार को अमेरिका ने एक ईरानी तेल टैंकर पर गोलीबारी की, जो अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन करते हुए तेल ले जा रहा था. वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के संयुक्त राष्ट्र दूत अमीर सईद इरावानी ने अमेरिका को खरी-खरी सुनाई है. उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि ईरान कभी धमकी या दबाव में बातचीत नहीं करता और न कभी करेगा.
दोनों देशों के बीच इस टकराव का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है. बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क क्रूड ऑयल 93 डॉलर प्रति बैरल का था. यह 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद 25 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी है. इसकी वजह से दुनिया में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं. हालांकि, भारत के लोगों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया के बाकी देशों के हालात खराब हैं.