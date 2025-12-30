हमने ड्रग्स की नर्सरी को तबाह कर दिया... अमेरिका ने एक और बोट पर किया हमला; अब तक 107 की मौत

Donald Trump: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बनाने के अभियान के तहत तट के किनारे एक डॉक सुविधा पर हमला किया है लेकिन इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दी. ट्रंप ने शुरू में शुक्रवार को एक अचानक हुए रेडियो इंटरव्यू में हमले की पुष्टि की और जब सोमवार को पत्रकारों ने उनसे 'वेनेजुएला में एक धमाके' के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उस सुविधा पर हमला किया जहां ड्रग्स ले जाने वाली नावें लोड होती हैं.

मुझे पता है लेकिन नहीं बताऊंगा

ट्रंप ने यह बताने से इनकार कर दिया कि डॉक पर हमला अमेरिकी सेना या CIA ने किया था या यह कहां हुआ था. उन्होंने यह पुष्टि नहीं की कि यह वेनेजुएला में हुआ था. ट्रंप ने कहा,'मुझे ठीक-ठीक पता है कि यह किसने किया लेकिन मैं यह नहीं बताना चाहता कि यह किसने किया लेकिन आप जानते हैं कि यह तट के किनारे हुआ था.'

2 KILLED as US strikes another ‘drug boat’ in Eastern Pacific Add Zee News as a Preferred Source Massive blasts engulf vessel in flames pic.twitter.com/k2db6jzRAK — RT (@RT_com) December 29, 2025

अमेरिका की जमीन के करीब एंट्री

ट्रंप का कहना है कि यह जगह ड्रग तस्करी का अड्डा थी, जहां नावों में नशा लादकर अमेरिका भेजा जाता था. उन्होंने दावा किया कि वहां बड़ा विस्फोट हुआ और अब वह जगह खत्म हो चुकी है. अब तक अमेरिका खुले समुद्र में ड्रग्स ले जा रही नावों पर हमले करता रहा है लेकिन यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि यह समुद्र किनारे पर हमला बताया जा रहा है. यानी अमेरिका अब जमीन के और करीब कार्रवाई कर रहा है.

अब तक 107 की मौत

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर से अब तक 30 हमलों में 107 लोग मारे गए हैं. पेंटागन और व्हाइट हाउस ने इस कथित हमले पर कोई ठोस जानकारी नहीं दी है. वेनेजुएला सरकार की तरफ से भी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वह ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ एक्शन में है. वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का आरोप है कि अमेरिका का असली मकसद उन्हें सत्ता से हटाना है.