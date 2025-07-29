2027 से पहले युद्ध की आहट? चीन की 'रेड लाइन' पर US ने कर दिया हमला, ताइवान को देगा 11 अरब डॉलर के हथियार

Advertisement
US China tension over Taiwan: ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच ठनती जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि चीन 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है. इसे देखते हुए यूएस ने उसकी 'रेड लाइन' पर सीधा अटैक कर दिया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:10 AM IST
US to sell weapons to Taiwan: अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ताइवान के मसले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा. उसने ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी भी दे दी है. हिमार्स की मिसाइल 300 किलोमीटर तक नहीं छोड़ेगी. वह 60 किलोमीटर तक होवित्जर गुरूर तोड़ेगी. 5 किलोमीटर के दायरे में जैवलिन चाइनीज टैंकों को पटाखे की तरह फोड़ेगी.

2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है चीन

अमेरिका ने ये सारे घातक हथियार ताइवान को देने की तैयारी कर ली है. जिससे ताइवान की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा. बता दें कि चाइनीज मीडिया की तरफ से लगातार ये धमकियां दी जा रही हैं कि चीन 2027 तक ताइवान पर कब्जा कर सकता है. खास बात ये कि ना सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं बल्कि चाइनीज फाइटर जेट ताइवान की सीमा में लगातार घुसपैठ भी कर रहे हैं.

ऐसे में अलग-अलग 8 पैकेज में बंटी ये डील ताइवान के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाली है. इस डील में  ATACMS, टीओडब्ल्यू और हार्पून मिसाइल समेत कई खतरनाक हथियार ताइवान को मिलेंगे.

अमेरिका देगा ताइवान को ये हथियार

इस डील से ताइवान की डिफेंस स्ट्रैटेजी को जबरदस्त मजबूती मिलने वाली है. खास तौर पर हार्पून एंटी-शिप मिसाइलें ताइवान को समुद्री मोर्चे पर चीन के खिलाफ बड़ी बढ़त दिला सकती हैं. वहीं ATACMS जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइलें ताइवान को यह क्षमता देंगी कि वो जरूरत पड़ने पर दुश्मन के सैन्य ठिकानों को दूर से ही निशाना बना सके. अमेरिका का मानना है कि इन हथियारों से ताइवान की ‘डिटरेंस पावर’ कई गुना बढ़ जाएगी.

दूसरी तरफ इस हथियार डील को लेकर चीन बुरी तरह भड़का हुआ है. बीजिंग ने इसे अपनी संप्रभुता में सीधा हस्तक्षेप बताया है और अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. चीन का कहना है कि ताइवान उसका आंतरिक मामला है और किसी भी विदेशी ताकत का इसमें दखल तनाव को और बढ़ाएगा. ऐसे में ताइवान स्ट्रेट एक बार फिर ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फ्लैशपॉइंट बनता नजर आ रहा है.

इशारों में यूएस ने चीन को दिया संदेश

वहीं चीनी प्रतिक्रिया को देखते हुए ताइवान की सेना हाई अलर्ट मोड पर है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उसने यह भी कहा कि हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है. अमेरिका से मिलने वाले ये हथियार ताइवान की थल, जल और वायु सुरक्षा को एक साथ मजबूत करेंगे, जिससे चीनी सेना के किसी भी संभावित हमले को रोका जा सकेगा.

वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस डील के असर दिखने लगे हैं. जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की बात कही है. वहीं कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस हथियार सौदे से इंडो-पैसिफिक में शक्ति संतुलन बदल सकता है. ताइवान को मिला अमेरिकी समर्थन चीन के लिए एक साफ संदेश है कि ताइवान को लेकर अमेरिका किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है.

