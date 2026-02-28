इजरायली हमले के बाद ईरान का UAE समेत अमेरिका के 7 मददगार देशों पर हमला, बुर्ज खलीफा के पास धमाके; फिर क्या हुआ

Advertisement
Hindi Newsदुनियाइजरायली हमले के बाद ईरान का UAE समेत अमेरिका के 7 मददगार देशों पर हमला, बुर्ज खलीफा के पास धमाके; फिर क्या हुआ

Israel air strike on Iran: इजरायल ने ईरान पर प्रचंड वेग से हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट का जर्रा-जर्रा धुएं के गुबार और बारूद की महक से भर उठा. इजरायल ने तेहरान समेत ईरान के सभी शहरों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया. अकेले तेहरान में 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 28, 2026, 04:18 PM IST
ईरान ने यूएई समेत 7 देशों पर हमला किया है (फोटो- वीडियो ग्रैब)
ईरान ने यूएई समेत 7 देशों पर हमला किया है (फोटो- वीडियो ग्रैब)

Israel Iran Attack: इजरायल के हमले से ईरान थर्रा उठा है. ईरान ने अपने ऑपरेशन का को 'Lion's Roar' यानी 'शेर की दहाड़' नाम दिया है. ईरान की सभी सरकारी दफ्तर बंद हो गए हैं. कई सरकारी इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं. राजधानी तेहरान में फोन-इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता और राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया है. हमले से भड़के ईरान ने कतर, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब समेत अमेरिका (US) के 7 सहयोगी देशों पर मिसाइलों से करारा प्रहार करते हुए पलटवार किया. हमले के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण हैं. इराक का एयरस्पेस बंद हो गया है.  

इस बीच अबूधाबी से लेकर दुबई तक हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. दुबई की वर्ल्ड फेमल इमारत बुर्ज खलीफा के पास धमाकों की आवाज सुनी गई है. बहरीन ने ईरान पर धोखा देने का आरोप लगाया है. हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्र के नाम संबोधन में देश को हमले की जानकारी देंगे. 

कतर ने ईरानी मिसाइल को रोका

कतर एयरबेस की सारी उड़ानों को रद्द किया गया है. सऊदी अरब की राजधानी में नए धमाके हुए हैं. ईराक में अमेरिका का अल हरीर एयरबेस पर हमला हुआ है. इरबिल एयरपोर्ट पर भी बमबारी की गई है. इजराइल और अमेरिका के ईरान पर संयुक्त हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में धमाकों की आवाजें सुनी गईं.

इसी तरह कतर ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ईरान की एक मिसाइल को समय रहते इंटरसेप्ट करके हवा में ढेर कर दिया. इन हमलों के बाद मध्य पूर्व में एक बार फिर सैन्य टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि अबू धाबी और कतर के दोहा स्थित अमेरिकी हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया कि नहीं.

ईरान ने कहां-कहां दागी मिसाइलें

जॉर्डन में ईरानी मिसाइलों से हमला हुआ. जॉर्डन में लगे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया. अबू धाबी में, UAE और अमेरिकी एयरफोर्स अल धाफरा एयरपोर्ट से साझा ऑपरेशन चलाती है. हालांकि ईरान के संभावित पलटवार को लेकर संयुक्त अरब अमीरात ने एहतियातन अपने एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था. दोहा में, 24 हेक्टेयर में फैला अल उदैद एयरपोर्ट अमेरिकी केंद्रीय कमान का रीजनल हेडक्वार्टर है.

बहरीन में अमेरिकी बेड़े पर हमला हुआ. बहरीन ने भी कहा कि मनामा में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय को मिसाइल हमले के जरिए निशाना बनाया गया. बहरीन सरकार ने अपने बयान में कहा, 'पांचवें बेड़े पर मिसाइल हमला हुआ है. हम आपको बाद में विस्तृत जानकारी देंगे. बता दें कि अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े पर खाड़ी देशों, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों की जिम्मेदारी है.

हमें ईरानी हमले का जवाब देने का 'पूर्ण अधिकार' : UAE

अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने कहा है कि वो ईरानी हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है. यूएई के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में पुष्टि की है कि उनके देश को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया. जिनमें से अधिकांश मिसाइलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया गया. बयान में ये भी कहा गया है कि अबू धाबी के एक रिहायशी इलाके में मिसाइलों के पार्ट गिरने से कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. इस हमले में एक एशियाई नागरिक की मौत की पुष्टि की जाती है.

कहां है खामेनेई?

ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई को सेफ हाउस में भेजा गया है. ईरान की सरकार ने कहा है कि उसे भी अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है. ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने कहा है कि तेहरान अपने लोगों की सुरक्षा में सक्षम है. इस बीच ईरान के सहयोगी रूस ने अपने देश के नागरिकों को ईरान जाने से बचने की सलाह दी है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

israel iran attackiran israel attack

