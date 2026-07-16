/अमेरिका का पांचवें दिन भी ईरान पर हमला, दागी 500 मिसाइलें, 35 लोगों की मौत; तेहरान ने सस्ते ड्रोनों से किया जोरदार पलटवार

US-Iran Conflict Latest News: अमेरिका ने बुधवार रात लगातार पांचवे दिन ईरान के खिलाफ हवाई हमले किए. अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया कि ईरान की तटीय सुरक्षा प्रणाली और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर 500 मिसाइलें दागी गईं. खासकर उन जगहों को निशाना बनाया गया, जहां से होर्मुज स्ट्रेट में मालवाहक जहाजों पर हमले किए जा रहे थे. ईरान ने भी अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए जोरदार पलटवार किया. उसने खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए.