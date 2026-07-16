Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /अमेरिका का पांचवें दिन भी ईरान पर हमला, दागी 500 मिसाइलें, 35 लोगों की मौत; तेहरान ने सस्ते ड्रोनों से किया जोरदार पलटवार

अमेरिका का पांचवें दिन भी ईरान पर हमला, दागी 500 मिसाइलें, 35 लोगों की मौत; तेहरान ने सस्ते ड्रोनों से किया जोरदार पलटवार

US-Iran Conflict Latest Updates: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग भड़क उठी है. लगातार पांचवे दिन अमेरिकी सेना ने ईरान को निशाना बनाया. गुरुवार तड़के शुरू किए गए हमलों में अमेरिका ने ईरान पर 500 मिसाइलें दागीं. इसके जवाब में ईरान ने भी सस्ते कॉमिकेज ड्रोनों के जरिए मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 16, 2026, 06:04 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:12 AM IST
अमेरिका का पांचवें दिन भी ईरान पर हमला, दागी 500 मिसाइलें, 35 लोगों की मौत; तेहरान ने सस्ते ड्रोनों से किया जोरदार पलटवार

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
101 साल की उम्र में भी करती हैं नौकरी... महिला ने बताए लंबी और एक्टिव जिंदगी के राज
Elin Lovin9 min ago
2
Christopher Nolan10 min ago
3
petrol diesel price today18 min ago
4
Israel-Iran Tension22 min ago
5
Surya Gochar 202627 min ago