/अमेरिका का पांचवें दिन भी ईरान पर हमला, दागी 500 मिसाइलें, 35 लोगों की मौत; तेहरान ने सस्ते ड्रोनों से किया जोरदार पलटवार

US-Iran Conflict Latest News: अमेरिका ने बुधवार रात लगातार पांचवे दिन ईरान के खिलाफ हवाई हमले किए. अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया कि ईरान की तटीय सुरक्षा प्रणाली और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर 500 मिसाइलें दागी गईं. खासकर उन जगहों को निशाना बनाया गया, जहां से होर्मुज स्ट्रेट में मालवाहक जहाजों पर हमले किए जा रहे थे. ईरान ने भी अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए जोरदार पलटवार किया. उसने खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए.
CENTCOM ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करके बताया, 'अमेरिकी सेना ने रात 3 बजे ईरान के खिलाफ हमलों का नया दौर शुरू किया. ये हमले होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को धमकी देने वाली ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने पर केंद्रित थे.' अमेरिका सेना ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह कार्रवाई की गई.
ईरानी मीडिया के मुताबिक, दक्षिणी ईरान में कई जगहों पर विस्फोटों की आवाजें सुनी गई. मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार, बंदर अब्बास के पास एक और चाबहार में तीन विस्फोट सुने गए. अहवाज में भी विस्फोटों की रिपोर्ट आई. तेहरान की ओर से हताहतों या नुकसान की आधिकारिक डिटेल अभी सामने नहीं आई है.
इससे पहले बुधवार सुबह अमेरिकी सेना ने ईरान के ग्रेटर टुनब द्वीप पर हमला किया था. वहां पर ईरान ने अपनी तटीय रक्षा प्रणाली, क्रूज मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च साइटें बना रखी थीं. यह द्वीप होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के अहम द्वीपों में से एक माना जाता है. वह इसे अपने ‘आर्क डिफेंस’ का अहम हिस्सा मानता है.
अमेरिकी हमलों के बीच ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कामिकेज ड्रोन दुनिया के सामने पेश किए. ईरान ने कहा कि यह छोटे साइज के सस्ते और ज्यादा मारक ड्रोन हैं, जिन्हें बुधवार रात कुवैत पर हमले में इस्तेमाल किया गया. IRGC ने दावा किया कि इन छोटे ड्रोन का इस्तेमाल कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है.
ईरान ने कुवैत पर अपने इन हमलों को ईराकी नागरिक नज्म अब्दुल्लाह खालिद को समर्पित किया, जिसे कुवैत ने हाल में फांसी पर लटका दिया था. IRGC ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो दूसरे क्षेत्रीय ऊर्जा मार्गों को निशाना बनाया जाएगा. डिफेंस एक्सपर्टों का मानना है कि ईरान अब यमन के हूती सहयोगियों के जरिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी प्रभावित कर सकता है.
उधर ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने भी अमेरिका को चेताया है. उन्होंने इस संघर्ष को अपने मुल्क के लिए मौलिक और अस्तित्व की लड़ाई बताया. गालिबाफ ने कहा कि ईरान की सुरक्षा होर्मुज में ‘ईरानी व्यवस्था’ बनाए रखने पर निर्भर है.
बताते चलें कि ईरान ने पिछले वीकेंड में होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की घोषणा की थी. इसके जवाब में अमेरिका ने इस मंगलवार को फिर से ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी थी. चूंकि यह दुनिया का सबसे व्यस्त ऊर्जा चोकपॉइंट है, जहां से पहले वैश्विक तेल और गैस का पांचवां हिस्सा गुजरता है. ऐसे में इस स्ट्रेट के बंद होने से शिपिंग ट्रैफिक तेजी से घट गया है. जिसके चलते ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत बुधवार को एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं लौटा तो उसके ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों को निशाना बनाया जाएगा. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, 'मैं ईरान के ऊर्जा लक्ष्यों को अंत तक बचाकर रखूंगा, लेकिन अगर हल नहीं निकला तो हम उन्हें भी मारेंगे. ईरान को हमारे साथ डील करनी ही होगी,वरना उसे परिणाम भुगतने होंगे.'
ट्रंप की इस चेतावनी के जवाब में ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि फिलहाल बातचीत की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि ईरान अपने देश की रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. उन्होंने कहा कि बातचीत के लायक माहौल बनाने की जिम्मेदारी अमेरिका की है. जब तक वह अपने हमले नहीं रोकेगा और होर्मुज पर ईरान की संप्रभुत्ता स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ईरान भी पीछे नहीं हटेगा.