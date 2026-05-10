US ने फिर किया ईरानी जहाज पर हमला, बौखला गया तेहरान, बोला- अब अटैक हुआ तो अमेरिकी ठिकाने नहीं बचेंगे

US Attack Iran Oil Tanker News: संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव धीरे-धीरे फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन नेफुटेज जारी कर बताया कि उसके सुरक्षा बलों ने होर्मुज स्ट्रेट में दो और ईरानी तेल टैंकरों पर हमला कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया है. इन टैंकरों पर आरोप है कि वे अमेरिकी ब्लॉकेड का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे थे.

ईरानी जहाज पर यूएस का हमला

सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, अमेरिकी नौसेना के F/A-18 सुपर हॉर्नेट विमानों ने सटीक हमला करके इन टैंकरों के स्मोकस्टैक को निशाना बनाया और उन्हें ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने से पहले रोक दिया. इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में ओमान की खाड़ी में भी एक ईरानी टैंकर पर इसी तरह हमला करके निष्क्रिय किया गया था. अमेरिकी सेना के अनुसार, पिछले 72 घंटों में कुल तीन और अब तक चार ईरानी टैंकर निष्क्रिय किए जा चुके हैं.

CENTCOM ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी शुरू होने के बाद अब तक 58 मालवाहक जहाजों को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया गया है. यह कार्रवाई ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए की गई है. जिससे वह न तो दूसरे देशों से माल मंगवा सके और न ही अपना तेल दूसरे मुल्कों को बेच सके.

Add Zee News as a Preferred Source

यूएस के एक्शन से भड़क गया ईरान

यूएस की इस कार्रवाई से ईरान भड़क गया है. उसने कहा कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आए. अगर उसने किसी और टैंकर पर हमला किया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा.

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) नेवी ने इस बारे में अमेरिका को सख्त चेतावनी जारी की है. IRGC नेवी कमांड ने X पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक के किसी भी तेल टैंकर या वाणिज्यिक जहाज पर हमला करना यूएस को भारी पड़ेगा. ऐसा करने पर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों और जहाजों पर भारी हमला किया जाएगा.

इस्लामाबाद में फिर बातचीत करेंगे दोनों मुल्क

तेजी से बढ़ते इस तनाव के बीच सकारात्मक खबर भी सामने आई है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच अगले सप्ताह इस्लामाबाद में बातचीत फिर से शुरू हो सकती है. सूत्रों के हवाले से WSJ ने बताया कि दोनों पक्ष मध्यस्थों की मदद से 14-पॉइंट वाला एमओयू तैयार कर रहे हैं. यह दस्तावेज वार्ता की रूपरेखा तय करेगा, जिस पर चर्चा करके दोनों देश जंग खत्म करने का रास्ता निकालेंगे.

सूत्रों का कहना है कि इस ड्राफ्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक, होर्मुज स्ट्रेट को आवाजाही के लिए बहाल करने और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा शामिल हो सकती है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वार्ता कितनी सफल होगी, लेकिन इस्लामाबाद में प्रस्तावित बैठक को सकारात्मक कदम माना जा रहा है. दोनों पक्षों के बीच बढ़ते सैन्य टकराव और कूटनीतिक प्रयासों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय बारीकी से नजर रखे हुए है.