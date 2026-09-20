हथियारों की जखीरा लेकर उड़ा 'हैवान', फिर मिडिल ईस्ट में मचेगी तबाही? B-1B बॉम्बर की उड़ान ने बढ़ाई टेंशन!

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच शनिवार (19 सितंबर) देर रात UK के RAF फेयरफोर्ड से US का B-1B लैंसर बॉम्बर को पूरे आफ्टरबर्नर के साथ उड़ान भरते हुए देखा गया. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके बाद फिर से पश्चिम एशिया में एक नए तनाव को लेकर चिंता सताने लगी है.
दरअसल, आफ्टरबर्नर के साथ उड़ान भरने का मतलब सामान्य तौर पर माना जाता है कि इसमें भारी संख्या में हथियारों का जखीरा लदा हो, लेकिन कई बार ट्रेनिंग के दौरान भी ऐसा किया जाता है. माना जा रहा है कि यह बॉम्बर पश्चिम एशिया की ओर जा रहा हो, लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, तनाव बढ़ने के कारण US ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने दूतावासों के लिए सुरक्षा अलर्ट भी जारी किए हैं.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पता चलता है कि सऊदी अरब पर हमलों के बाद US यमन में अंसारुल्लाह के खिलाफ बड़े हमले फिर से शुरू कर सकता है। अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो अंसारुल्लाह इस एक्शन के जवाब में बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) को बंद कर सकता है. यह समुद्री रास्ता इसलिए खास है, क्योंकि यह एशिया को सीधे यूरोप से जोड़ता है. इस घातक विमान के उड़ान का एक वीडियो भी सामने आया है.
A US Air Force B-1B Lancer strategic bomber has taken off from RAF Fairford, England, Roughly 1hr 45 minutes ago. pic.twitter.com/3sYf2ccxtI
— World Source News (@Worldsource24) September 20, 2026
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