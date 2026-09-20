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हथियारों की जखीरा लेकर उड़ा 'हैवान', फिर मिडिल ईस्ट में मचेगी तबाही? B-1B बॉम्बर की उड़ान ने बढ़ाई टेंशन!

शविवार देर रात UK के RAF फेयरफोर्ड से US के B-1B लैंसर बॉम्बर ने उड़ान भरी. दावा किया जा रहा है कि यह घातक लड़ाकू विमान अपने पूरे आफ्टरबर्नर के साथ उड़ान भर रहा था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 20, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:53 AM IST
हथियारों की जखीरा लेकर उड़ा 'हैवान', फिर मिडिल ईस्ट में मचेगी तबाही? B-1B बॉम्बर की उड़ान ने बढ़ाई टेंशन!
Image Credit: फोटो- सोशल मीडिया

About the Author

abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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