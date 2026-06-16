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उड़ान भरते ही पंख कटे पक्षी की तरह गिरा US का B-52 बॉम्बर, पल भर में स्वाहा हो गए 950 करोड़ रुपये, कैलिफोर्निया में हुई घटना

B-52 bomber crash news: ईरान के साथ पीस डील पर डिजिटिल साइन करने के बाद यूएस को बड़ा झटका लगा. उसका करीब 950 करोड़ रुपये कीमत वाला B-52 बॉम्बर प्लेन कटे पक्षी की तरह नीचे जा गिरा. जिससे उसमें आग लग गई. घटना के तुरंत बाद प्लेन में आग लग गई.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 16, 2026, 03:02 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:02 AM IST
उड़ान भरते ही पंख कटे पक्षी की तरह गिरा US का B-52 बॉम्बर, पल भर में स्वाहा हो गए 950 करोड़ रुपये, कैलिफोर्निया में हुई घटना

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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