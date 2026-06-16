यह विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है. इसकी कीमत 950 करोड़ रुपये है. यह हवा में ईंधन भरने की क्षमता के साथ वैश्विक स्तर पर मिशन पूरा कर सकता है. B-52 अपनी अद्भुत क्षमता के कारण आज भी सेवा में है. यह परमाणु और पारंपरिक हथियारों - ग्रेविटी बम, क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन्स को ले जाने में सक्षम है. अमेरिकी वायुसेना के पास वर्तमान में लगभग 76 B-52 विमान हैं, जिन्हें 2050 के दशक तक सेवा में बनाए रखने की योजना है.