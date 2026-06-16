B-52 bomber crash latest news: अमेरिकी वायुसेना का लंबी दूरी का एक B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस लंबी दूरी का रणनीतिक बॉम्बर विमान सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह घटना सोमवार को तब हुई, जब प्लेन ने दोपहर करीब 11:20 बजे एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस से उड़ान भरी, उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान बेस के एयरफील्ड पर ही क्रैश हो गया. सूचना मिलते ही इमरजेंसी टीमें तुरंत बचाव के लिए मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकाला.
रिपोर्ट के मुताबिक, एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस कैलिफोर्निया के मोजावे डेजर्ट में स्थित है. अमेरिकी वायु सेना का यह बेस दुनिया के प्रमुख फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर्स में से एक माना जाता है. बेस की ओर से जारी बयान में बताया गया, B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद एडवर्ड्स एयरफील्ड पर क्रैश हो गया. क्रैश की वजह से प्लेन में आग लग गई, जिससे चारों और काले घने धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया.
दुर्घटना की जानकारी मिलते ही इमरजेंसी टीमें घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने के साथ ही बचाव कार्य शुरू किया. इसके साथ ही बेस के आसपास ट्रैफिक बैन कर दिया गया. आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. वहीं सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियोज में एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर मलबा और धुआं दिखाई दिया.
इस दुर्घटना में हताहत लोगों की स्थिति या संख्या के बारे में आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है. अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. जांच कंप्लीट होते ही डिटेल शेयर की जाएगी. वहीं कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने क्रू मेंबर्स, उनके परिवारों और रेस्क्यू टीम के लिए प्रार्थना की.
बताते चलें कि B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस 8 इंजन वाला भारी बमवर्षक विमान है, जो दशकों से अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ रहा है. आमतौर पर इसे 5 सदस्यों का क्रू ऑपरेट करता है, जिसमें दो पायलट और तीन कॉम्बैट सिस्टम ऑफिसर होते हैं. बोइंग कंपनी की ओर से विकसित इस विमान ने 1952 में पहली बार उड़ान भरी थी. इसमें सफल होने पर 1955 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया.
यह विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है. इसकी कीमत 950 करोड़ रुपये है. यह हवा में ईंधन भरने की क्षमता के साथ वैश्विक स्तर पर मिशन पूरा कर सकता है. B-52 अपनी अद्भुत क्षमता के कारण आज भी सेवा में है. यह परमाणु और पारंपरिक हथियारों - ग्रेविटी बम, क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन्स को ले जाने में सक्षम है. अमेरिकी वायुसेना के पास वर्तमान में लगभग 76 B-52 विमान हैं, जिन्हें 2050 के दशक तक सेवा में बनाए रखने की योजना है.