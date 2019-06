वाशिंगटन: अमेरिका में जॉर्जिया प्रांत की पुलिस को प्‍लास्टिक बैग में एक नवजात बच्‍ची मिली है. पुलिस ने उस बच्‍ची का नाम 'इंडिया' रखा है और उसकी मां को खोजने के लिए अभियान शुरू किया है. इसके तहत कमिंग (cumming) शहर के पुलिस विभाग ने एक वीडियो शेयर किया है. उसमें लोगों से मदद की अपील की गई है और किसी भी तरह सूचना देने के लिए फोन नंबर उपलब्‍ध कराया गया है. साथ ही कहा गया है कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्‍त रखी जाएगी. पुलिस ने मंगलवार को यह वीडियो जारी किया गया है.

इसमें बताया गया है कि छह जून की रात करीब 10 बजे एक राहगीर को सुनसान इलाके में बच्‍ची के रोने की आवाज सुनाई दी. उसने पुलिस को सूचना दी. वहां पर जब पुलिस अधिकारी पहुंचा तो उसके बॉडी में लगे कैमरे ने नवजात बच्‍ची के मिलने की पूरी घटना कैद की. उसके बाद पहले तो पुलिस ने खुद से बच्‍ची के परिजनों को खोजने की कोशिश की लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो इस मंगलवार को आम जनता के लिए वीडियो जारी किया है.

#FCSO is continuing to investigate & follow leads regarding #BabyIndia We're happy to report she is thriving & is in the care of GADFACS. By releasing the body cam footage from the discovery of Baby India we hope to receive credible info & find closure. https://t.co/ICI42mjxSv

