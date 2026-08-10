/अमेरिका का साथ, मिसाइलों का जखीरा और बेशुमार दौलत... फिर भी सऊदी को क्यों चाहिए नया सुरक्षा कवच?

सऊदी अरब का शहर मक्का, यूं तो दुनियाभर के मुसलमानों के लिए हसरतों वाला शहर है, लेकिन फिलहाल यह शहर पूरी दुनिया और तमाम धर्मों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. पिछले हफ्ते तीन मुस्लिम देशों (पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये) ने मिलकर एक समझौते पर दस्तखत किए हैं. मक्का में जब इन तीनों मुल्कों ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए, तो यह सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं था… यह पश्चिम एशिया की बदलती तस्वीर पर खींची गई एक नई लकीर थी.
सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान तीन अलग भूगोल, तीन अलग रणनीतिक हित, लेकिन एक साझा ऐलान कि अब किसी एक पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ एक देश नहीं देगा. इसे अनाधिकारिक तौर पर ‘इस्लामिक NATO’ का नाम दिया जा रहा है. इस्लामिक नाटो की कहानी इसके नाम में नहीं, बल्कि इन तीनों देशों की उन बेचैनियों पर में छिपी है, जिसने इन्हें एक मंच पर लाकर खड़ा दिया है.
हालांकि, कुछ लोगों के जेहन में यह भी सवाल पनप रहा है कि सऊदी अरब के पास, पैसा है, मिसाइल है और सबसे अहम बात यह कि उसके ऊपर अमेरिका का भी हाथ है. इस सबके बावजूद सऊदी को इस गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी?
एक देश पर हमला हुआ तो, तीनों मिलकर जवाब देंगे.
तीनों देश एक-दूसरे की सुरक्षा में मदद करेंगे.
सेना और हथियारों के मामले में सहयोग बढ़ेगा.
सैन्य ट्रेनिंग और युद्ध की तैयारी में साथ काम करेंगे.
ड्रोन, मिसाइल और दूसरी सैन्य तकनीक में सहयोग बढ़ सकता है.
किसी बड़े खतरे की स्थिति में तीनों देश मिलकर रणनीति बनाएंगे.
तुर्किये का NATO से रिश्ता इस समझौते से नहीं टूटेगा.
समझौता किसी एक देश के खिलाफ सीधे तौर पर नहीं बताया गया है.
पाकिस्तान की परमाणु ताकत इस गठबंधन को खास महत्व देती है.
इसी वजह से इसे अनौपचारिक तौर पर ‘इस्लामिक NATO’ कहा जा रहा है.
हाल ही में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव और पूर्व में हुए जबरदस्त हमलों में सऊदी अरब ने खुद को गैर महफूज पाया. जबकि सऊदी अरब ने वर्षों से अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था में जबरदस्त निवेश किया था.
इसके अलावा सऊदी को ईरान और ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ने निशाना बनाया है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यह जंग शुरू होने के बाद सऊदी अरब के पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार में 86 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.
वहीं, तीसरी और सबसे जरूरी चीज होर्मुज भी है. इस जंग के दौरान होर्मुज बंद होने से सऊदी की आर्थिक जीवनरेखा प्रभावित हुई है.
इस युद्ध ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षी NEOM परियोजना और Vision 2030 को पहले ही झटका दिया है. युद्ध ने निवेशकों का भरोसा प्रभावित किया है. साथ ही सुरक्षा और आर्थिक मजबूरियों के कारण कई परियोजनाओं को रोकना पड़ा है.
इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए सऊदी अरब को स्थिरता और सुरक्षा की जरूरत है. इन परियोजनाओं का एक हिस्सा सऊदी अर्थव्यवस्था को तेल के बाद की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भी है. इसलिए यह समझौता सत्तारूढ़ सऊद परिवार के लिए एक और सुरक्षा कवच के रूप में भी देखा जा सकता है.
ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह समझौता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से ईरान के लिए एक पैगाम है. ईरान समर्थित हूती और इराकी मिलिशिया अब सऊदी अरब के लिए सबसे बड़े खतरों में शामिल हैं.
इसके अलावा यह इजरायल के लिए भी एक संदेश है. इजरायल अपने कभी करीबी सहयोगी रहे तुर्किये को अब उस इलाके में अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में से तौर पर देख रहा है.
वहीं, कतर और UAE जैसे देशों के लिए भी इसमें बड़ा पैगाम छुपा हुआ है, जिनके साथ सऊदी अरब के संबंध दिखने में तो दोस्ताना हैं लेकिन अंदर से रिश्तों में काफी खटास है, जो कभी-कभी साफ दिखाई देने लगती है.
क्योंकि इस समझौता के पक्ष भारत का धुर-विरोधी पाकिस्तान भी है, ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि यह समझौता भारत के लिए कैसे
सीधे तौर पर कहें तो भारत के लिए 'इस्लामिक नाटो' सीधे चुनौती नहीं बन रहा है. भारत के लिए चिंता यह है कि पाकिस्तान को तुर्किये की सैन्य ताकत और सऊदी अरब की आर्थिक ताकत का रणनीतिक सहारा मिल सकता है. तुर्किये पहले से पाकिस्तान के करीब है और कश्मीर जैसे मुद्दों पर उसका रुख भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, जबकि सऊदी अरब भारत का अहम व्यापारिक, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदार है.
ऐसे में अगर यह रक्षा समझौता आगे बढ़कर दूसरे मुस्लिम देशों तक फैलता है, तो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में नया शक्ति-संतुलन बन सकता है. भारत के लिए खास चुनौती यह होगी कि वह सऊदी अरब के साथ अपने मजबूत रिश्तों को बनाए रखते हुए पाकिस्तान-तुर्किये की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का मुकाबला करे और यह सुनिश्चित करे कि इस नए सैन्य ढांचे का इस्तेमाल भविष्य में कश्मीर या भारत-पाकिस्तान विवाद के संदर्भ में भारत पर दबाव बनाने के लिए न हो.