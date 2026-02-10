पहले 37 से अब 19%: भारत के बाद बांग्लादेश का भी टैरिफ कम, बांग्लादेशी उत्पादों पर ट्रंप के रहम की वजह क्या है?

US-Bangladesh Trade Deal: अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक नए व्यापार समझौते के तहत बांग्लादेश से आयात होने वाले सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार, इससे पहले ये टैरिफ 20 प्रतिशत था. यह जानकारी व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में दी गई है.

समझौते के अनुसार, अमेरिका कुछ वस्त्र और परिधान उत्पादों पर शून्य प्रतिशत टैरिफ लागू करने की दिशा में भी काम करेगा. इसके लिए एक विशेष तंत्र स्थापित किया जाएगा जिसके तहत तय मात्रा में बांग्लादेशी कपड़ा और परिधान उत्पादों को शुल्क में छूट दी जा सकेगी.

बांग्लादेश के कुछ उत्पादों पर जीरो टैरिफ लगाने की तैयारी में US

अमेरिकी प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि शून्य टैरिफ की यह सुविधा उन उत्पादों की मात्रा से जुड़ी होगी, जिनके निर्माण में अमेरिका में उत्पादित कपास और कृत्रिम फाइबर का उपयोग किया जाएगा. इसके अलावा, अमेरिका अन्य ऐसे उत्पादों की भी पहचान करेगा जिन पर जीरो प्रतिशत टैरिफ लागू किया जा सकता है.

गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापार असंतुलन को लेकर बांग्लादेशी उत्पादों पर पहले 37 प्रतिशत तक का शुल्क लगाया था. बाद में अगस्त में इसे घटाकर 20 प्रतिशत किया गया, जिसे अब नए समझौते के तहत 19 प्रतिशत कर दिया गया है.

बता दें, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में वस्त्र और परिधान क्षेत्र की अहम भूमिका है, जहां से देश के कुल निर्यात का करीब 80 प्रतिशत आता है. इस बीच आपको बता दें कि बांग्लादेश 2024 में छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद फिर से उबरने की कोशिश कर रहा है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए हैं और दोनों देशों की औपचारिक अधिसूचना के बाद यह लागू होगा.

2024 में बांग्लादेश ने US को किया 8.4 अरब डॉलर का निर्यात

इस बीच, बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने कहा कि अमेरिकी आयात का उपयोग कर तैयार वस्त्रों पर संभावित टैरिफ छूट से बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बांग्लादेश ने 2024 में अमेरिका को लगभग 8.4 अरब डॉलर का निर्यात किया था जबकि अमेरिका से उसका आयात करीब 2.2 अरब डॉलर रहा. बांग्लादेश से वस्त्र और परिधान मंगाने वाली प्रमुख अमेरिकी कंपनियों में फ्रूट ऑफ द लूम, लेवी स्ट्रॉस और वीएफ कॉर्प शामिल हैं, जिनके ब्रांड वैन, टिम्बरलैंड और द नॉर्थ फेस जैसे नामों से जाने जाते हैं.