मौत को छूकर निकले 8 मुसाफिर! बर्फीले तूफान के बीच टेकऑफ करते ही क्रैश हुआ बिजनेस जेट, दहला बैंगोर एयरपोर्ट

US bangor airport private jet crash: अमेरिका के बैंगोर एयरपोर्ट पर 8 लोगों को ले जा रहा एक प्राइवेट बिजनेस जेट टेकऑफ के दौरान क्रैश हो गया है. अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं आई है. कहा जा रहा है कि दुर्घटना एक बर्फीले तूफान की वजह से हुई है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:13 AM IST
US bangor airport private jet crash: अमेरिका के बैंगोर एयरपोर्ट पर 8 लोगों को ले जा रहा एक प्राइवेट बिजनेस जेट टेकऑफ के दौरान क्रैश हो गया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक बयान में कहा कि इमरजेंसी टीमें शाम करीब 7:45 बजे ईस्टर्न टाइम (0045 जीएमटी सोमवार) पर दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचीं और एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है.

घायलों की नहीं मिली है जानकारी
दुर्घटना के बारे में जानकारी रखने वाले एक सूत्र का हवाला देते हुए स्थानीय मीडिया ने बताया कि चोटों की गंभीरता अभी भी अज्ञात है. शामिल विमान की पहचान बॉम्बार्डियर चैलेंजर 650 बिजनेस जेट के रूप में हुई है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही थी. यह दुर्घटना तब हुई जब एक बड़ा बर्फीला तूफान उत्तर-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से गुजर रहा था, उस समय मेन में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से काफी नीचे था, हल्की बर्फबारी हो रही थी और विजिबिलिटी बहुत कम थी.

अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका में एक बड़े बर्फीले तूफान ने दस लाख से ज्यादा लोगों की बिजली काट दी है, हजारों उड़ानें बाधित हुई हैं, और कई लोगों की मौत हो गई है क्योंकि खतरनाक ठंड और बर्फ दक्षिण से उत्तर-पूर्व तक फैल गई है. दर्जनों राज्यों में अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की सूचना दी क्योंकि जमने वाली बारिश और भारी बर्फबारी से पेड़ और बिजली की लाइनें गिर गईं, खासकर दक्षिण और मिड-अटलांटिक के कुछ हिस्सों में. पावर आउटेज डॉट कॉम के डेटा से पता चला कि पीक लेवल पर 1,000,000 से ज्यादा ग्राहक बिना बिजली के थे, जिनमें टेनेसी, मिसिसिपी, लुइसियाना, टेक्सास और जॉर्जिया सबसे ज्यादा प्रभावित थे.

3 लाख लोगों की बिजली गुल
टेनेसी में स्थिति गंभीर हो गई है. 3 लाख से ज्यादा ग्राहक बिना बिजली के हैं क्योंकि बर्फ पेड़ों और बिजली के खंभों को तोड़ रही है. नैशविले इलेक्ट्रिक सर्विस ने चेतावनी दी है कि बिजली कटौती कई दिनों या उससे ज्यादा समय तक बनी रह सकती है, क्योंकि कर्मचारियों को क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे तक पहुंचने और उसकी मरम्मत करने में अत्यधिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है.

तूफान देश भर में हवाई यात्रा को पंगु बना रहा है. शुक्रवार से 30 हजार से ज्यादा उड़ानें बाधित हुई हैं, जिनमें 18 हजार से ज्यादा रद्द की गई हैं, क्योंकि प्रमुख हवाई अड्डों को संचालन रोकना या गंभीर रूप से प्रतिबंधित करना पड़ा है. एयरलाइंस ने रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल में लगभग सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं, जबकि ला गार्डिया और अन्य प्रमुख हब पंगु या बंद हैं.
ये भी पढ़ें: सुलग उठा मिनेसोटा! बॉर्डर अधिकारी की गोली से भड़का गुस्सा, ट्रंप बोले- 'मेयर और गवर्नर ने किया अरबों का घोटाला'

