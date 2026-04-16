नाकाबंदी से नहीं रुका ईरान तो बौखलाया US! 2 दर्जन व्यक्तियों-संस्थाओं पर लगाया बैन, तेल नेटवर्क पर सीधा वार

US Latest Ban on Iran: इस्लामाबाद में शांति वार्ता कामयाब न होने के बाद अमेरिका अपने विरोधी ईरान पर बुरी तरह भड़का हुआ है. उस पर दबाव बनाने के इरादे से उसने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं. इसके बावजूद वह ईरान से निकलने वाले तेल को चीन और दूसरे देशों को होने वाले एक्सपोर्ट को नहीं रोक पा रहा है. यह टेक्टिक्स काम न आते देख अमेरिका ने अब ईरानी तेल पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की.

दो दर्जन से अधिक व्यक्तियों पर लगाया बैन

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बुधवार को ईरानी तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात में शामिल होने का आरोप लगाते हुए दो दर्जन से अधिक व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए. यूएस ने दावा किया कि ये सभी संस्थाएं मोहम्मद होसैन शामखानी की ओर से चलाए जा रहे एक नेटवर्क का हिस्सा हैं.

उसके पिता ईरान के मारे गए सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी का शीर्ष राजनीतिक सलाहकार था. अमेरिका-इजरायल की ओर से 28 फरवरी को किए गए हमलों में उनकी भी मौत हो गई थी.

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ईरान के तेल कारोबार पर सीधा प्रहार

यूएस ट्रेजरी विभाग की ओर से लागू प्रतिबंधों में नौ जहाज शामिल हैं. इसमें तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस टैंकर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात में स्थिति है. यूएस की ओर से यह घोषणा एक दिन बाद आई है, जब ट्रेजरी विभाग ने कहा था कि वह ईरानी तेल पर अपने सभी प्रतिबंधों को फिर से लागू करेगा.

अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका ने यह कदम उठाकर ईरान के तेल कारोबार पर सीधा प्रहार किया है. अमेरिकी आदेश की चपेट में आए ईरान के तेल परिवहन नेटवर्क से जुड़े दो दर्जन से अधिक व्यक्ति, कंपनी और जहाज शामिल हैं. इनमें मोहम्मद होसैन शामखानी से जुड़ा शिपिंग साम्राज्य भी शामिल है.

तेल सौदों के जरिए पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

वे अली शामखानी का बेटा है, जो ईरान की सुरक्षा और परमाणु रणनीति में प्रमुख व्यक्ति थे\e. उसकी मौत इस साल की शुरुआत में तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों में हो गई थी. जो ईरानी और रूसी तेल की बिक्री से अरबों डॉलर की कमाई करता था.

यूएस का कहना है कि यह कदम एक कथित हिजबुल्लाह फाइनेंसर और उन नेटवर्क को भी निशाना बनाने की कोशिश है. जिन पर वेनेजुएला के सोने के बदले तेल सौदों के जरिए पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

तेल के निर्यात पर रोक लगाने का निर्देश

उधर, बदलते माहौल को देखते हुए ईरान ने अपने पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्यात को निलंबित करने का आदेश दिया है. ईरान की नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी (NPC) का कहना है कि यह फैसला देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है.

कंपनी के निदेशक मोहम्मद मोतागी ने सर्कुलर जारी कर कहा कि युद्ध की वजह से देश में तेल-गैस का संकट हो गया है. उसे पूरा करने के लिए फिलहाल निर्यात रोकने का फैसला किया गया है. उन्होंने कंपनियों को निर्देश दिया कि वे उन शिपमेंट्स को वापस लाएं, जो पहले ही निर्यात कर दिए गए हैं लेकिन अभी विदेश में पहुंचाए नहीं गए हैं.