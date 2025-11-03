Advertisement
trendingNow12986698
Hindi Newsदुनिया

अंग्रेजी नहीं आती, ट्रंप का 7000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स पर टूटा कहर, नौकरी से निकाला

US News: यूएस ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने उनको सेवा से बाहर कर दिया है. डफी ने कहा कि यह कदम अमेरिका की सड़कों को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 03, 2025, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंग्रेजी नहीं आती, ट्रंप का 7000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स पर टूटा कहर, नौकरी से निकाला

Ban on Truck Drivers in US: बीते कुछ समय में अमेरिका में कई सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स शामिल रहे हैं. अब अमेरिका ने इसे लेकर सख्त कदम उठाए हैं. अमेरिका ने 7000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स को निकाल बाहर कर दिया है. यूएस ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने उनको सेवा से बाहर कर दिया है. डफी ने कहा कि यह कदम अमेरिका की सड़कों को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है. इससे पहले अमेरिका ने ट्रक ड्राइवर्स को वीजा जारी करने से मना कर दिया था. 

वीजा देने पर भी लगा दी रोक

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्कर्स वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा, 'अमेरिका की सड़कों पर ट्रक-ट्रेलर चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की तादाद बढ़ रही है, जो ना सिर्फ अमेरिका के लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं बल्कि अमेरिकी ट्रक ड्राइवर्स की रोजी-रोटी भी छीन रहे हैं.'
 
डफी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'अक्टूबर 2025 तक ट्रंप के इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स को पूरा न कर पाने की वजह से 7,248 ड्राइवरों को सेवा से बाहर कर दिया गया है. अमेरिकी ट्रांसपोर्ट विभाग के मुताबिक, बड़े ट्रक चलाने के लिए कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों को अंग्रेजी बोलना और समझना जरूरी है, वरना उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाएगा. यह डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन की तरफ से अमेरिका की सड़कों को फिर से सुरक्षित बनाने की पहल है.'

Add Zee News as a Preferred Source

ड्राइवर्स के लिए इंग्लिश जरूरी

अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, उसमें कहा गया था, 'प्रोफेशनल ड्राइवर्स को अंग्रेजी आनी चाहिए और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता. उनको ट्रैफिक साइन को समझना और पढ़ना आना चाहिए, ट्रैफिक सेफ्टी, बॉर्डर पेट्रोल, एग्रीकल्चर चेकपाइंट, कार्गो वेट लिमिट स्टेशन के अफसरों से बातचीत करनी आनी चाहिए. ड्राइवरों को अपने अपने मालिक और कस्टमर्स से फीडबैक देना और लेना दोनों ही अंग्रेजी में आना चाहिए.'

हो चुके हैं हादसे

22 अक्टूबर को कैलिफोर्निया में सेमीट्रक और एसयूवी की टक्कर हो गई थी, जिसमें 3 लोग मारे गए थे. ट्रक ड्राइवर की पहचान 21 साल के पंजाबी ट्रक ड्राइवर जशनप्रीत सिंह के तौर पर हुई थी. इससे पहले भारतीय मूल के ड्राइवर हरजिंदर सिंह पर आरोप था कि उन्होंने फ्लोरिडा टर्नपाइक में अवैध रूप से यू-टर्न लिया था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी.   

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

truck drivers US

Trending news

'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
ahmedabad plane crash
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
Ban on Pornography
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
Jammu Kashmir
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
uddhav thackeray
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
air pollution
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
hideouts
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
Operation Sindoor News
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
Jammu-kashmir
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस