इधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने छेड़ा है ईरान से युद्ध, उधर साउथ कोरिया के साथ शुरू कर दी बड़ी मिलिट्री ड्रिल

Hindi Newsदुनियाइधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने छेड़ा है ईरान से युद्ध, उधर साउथ कोरिया के साथ शुरू कर दी बड़ी मिलिट्री ड्रिल

US-South Korea Drill फ्रीडम शील्ड से नॉर्थ कोरिया की तरफ से चिढ़ हो सकती है, जिसने लंबे समय से सहयोगी देशों की मिली-जुली एक्सरसाइज को हमले की रिहर्सल बताया है और उन्हें अपने मिलिट्री डेमोंस्ट्रेशन और हथियारों के टेस्ट को बढ़ाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:59 AM IST
US- South Korea Drill
अमेरिका ने सोमवार को साउथ कोरिया के साथ हजारों सैनिकों के साथ एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की, साथ ही मिडिल ईस्ट में युद्ध भी तेज कर दिया. साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा है कि लगभग 18,000 कोरियाई सैनिक फ्रीडम शील्ड में हिस्सा लेंगे, जो 19 मार्च तक चलेगा. U.S. फोर्सेज कोरिया ने साउथ कोरिया में ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या कन्फर्म नहीं की है. सहयोगी देशों की यह मिली-जुली एक्सरसाइज साउथ कोरियाई मीडिया की इस अटकल के बीच हो रही है कि वॉशिंगटन ईरान के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए साउथ कोरिया से कुछ एसेट्स हटा रहा है. U.S. फोर्सेज कोरिया ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह सुरक्षा कारणों से मिलिट्री एसेट्स की खास मूवमेंट पर कोई कमेंट नहीं करेगा.

साउथ कोरियाई अधिकारियों ने उन रिपोर्ट्स पर भी कमेंट करने से मना कर दिया कि कुछ U.S. पैट्रियट एंटी-मिसाइल सिस्टम और दूसरे इक्विपमेंट मिडिल ईस्ट में ले जाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सहयोगी देशों की मिली-जुली डिफेंस स्थिति पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा. फ्रीडम शील्ड से नॉर्थ कोरिया की तरफ से चिढ़ हो सकती है, जिसने लंबे समय से सहयोगी देशों की मिली-जुली एक्सरसाइज को हमले की रिहर्सल बताया है और उन्हें अपने मिलिट्री डेमोंस्ट्रेशन और हथियारों के टेस्ट को बढ़ाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया है. सहयोगी देशों का कहना है कि ये ड्रिल डिफेंसिव हैं. नॉर्थ कोरिया ने 2019 में लीडर किम जोंग उन और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच उनके पहले टर्म के दौरान हुई मीटिंग के फेल होने के बाद वॉशिंगटन और सियोल के साथ सभी मतलब की बातचीत रोक दी थी.

हाल के सालों में दोनों देशों में बढ़ी टेंशन

हाल के सालों में टेंशन बढ़ गया क्योंकि किम ने यूक्रेन पर रूस के हमले का इस्तेमाल अपने न्यूक्लियर हथियारों के डेवलपमेंट को तेज करने और मॉस्को के साथ मिलिट्री अलायंस करके अपना असर बढ़ाने के लिए किया, जिसने अपनी लड़ाई को बढ़ाने में मदद के लिए हजारों नॉर्थ कोरियाई सैनिकों और बड़े हथियारों की शिपमेंट ली हैं. सहयोगी देशों की ड्रिल पिछले महीने प्योंगयांग में एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के बाद हुई है, जहां किम ने दुश्मन सियोल के बारे में अपने हार्ड-लाइन नजरिए को कन्फर्म किया था, लेकिन वॉशिंगटन के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखा और अमेरिका से बातचीत के लिए एक प्री-कंडीशन के तौर पर नॉर्थ कोरिया के डीन्यूक्लियराइजेशन की अपनी मांग छोड़ने को कहा.

कंप्यूटर सिम्युलेटेड है ये ड्रिल

फ्रीडम शील्ड सहयोगी देशों द्वारा की जाने वाली दो सालाना कमांड पोस्ट एक्सरसाइज में से एक है, दूसरी अगस्त में होने वाली उल्ची फ्रीडम शील्ड है. ये ड्रिल ज्यादातर कंप्यूटर-सिम्युलेटेड हैं और बदलते युद्ध के हालात और सुरक्षा चुनौतियों को शामिल करते हुए, सहयोगी देशों की जॉइंट ऑपरेशनल क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं. हमेशा की तरह, मार्च की ड्रिल के साथ वॉरियर शील्ड नाम का एक फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होगा, लेकिन फ्रीडम शील्ड पीरियड के दौरान फील्ड एक्सरसाइज की संख्या पिछले साल के 51 के मुकाबले घटकर 22 हो गई है.

पड़ोसी मुल्क से कम स्प्रिंग ड्रिल चाहता है साउथ कोरिया 

वहीं इस पर U.S. और साउथ कोरिया की सेना का कहना है कि फील्ड एक्सरसाइज अक्सर पूरे साल फैली रहती हैं, ऐसी अटकलें हैं कि पड़ोसी मुल्क नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत के लिए माहौल बनाने के लिए स्प्रिंग ड्रिल को कम करना चाह रहे हैं. लिबरल साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्युंग ने डिप्लोमेसी की इच्छा जताई है, और उनके कुछ टॉप अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि मार्च के आखिर या अप्रैल में ट्रंप के चीन दौरे से प्योंगयांग के साथ बातचीत का रास्ता खुल सकता है.

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

usSouth Korea

