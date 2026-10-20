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'अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश में हुआ था तख्तापलट', शेख हसीना के बेटे ने किया बड़ा दावा

बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे साजीब वाजेद जॉय ने अमेरिका पर एक बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि साल 2024 में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट में अमेरिका का हाथ था. तत्कालीन बाइडेन प्रशासन ने ही ऐसी गतिविधियों का समर्थन किया था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 20, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 03:17 PM IST
'अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश में हुआ था तख्तापलट', शेख हसीना के बेटे ने किया बड़ा दावा

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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