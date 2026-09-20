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'बर्फीली ल्यारी' में ट्रंप का मास्टरस्ट्रोक, ग्रीनलैंड डील से पुतिन-शी को लगा शॉक! क्यों बढ़ गई चीन-रूस की टेंशन?

ग्रीनलैंड को खरीदने का ऐलान करने वाले ट्रंप ने डेनमार्क के साथ इस द्वीप को लेकर एक अहम समझौता किया है. आर्कटिक क्षेत्र में चीन-रूस की सैन्य मौजूदगी बनाने से रोकने के उद्देश्य से हुए इस समझौते को ट्रंप ने बेहद जरूरी बताया. आखिर ट्रंप के लिए ये समझौता ये समझौता इतना अहम क्यों है...

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 20, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:21 AM IST
'बर्फीली ल्यारी' में ट्रंप का मास्टरस्ट्रोक, ग्रीनलैंड डील से पुतिन-शी को लगा शॉक! क्यों बढ़ गई चीन-रूस की टेंशन?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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