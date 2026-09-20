'बर्फीली ल्यारी' में ट्रंप का मास्टरस्ट्रोक, ग्रीनलैंड डील से पुतिन-शी को लगा शॉक! क्यों बढ़ गई चीन-रूस की टेंशन?

पिछले कई महीनों से चल रहे तनाव की बीच अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच एक अहम समझौते की जानकारी सामने आई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों ने ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क पर राजनीतिक और टैरिफ लगाने का दबाव बनाते रहे हैं. ऐसे में दोनों देशों के बीच हुए समझौते से माना जा रहा है कि लंबे समय से जारी यह तनाव समाप्त हो जाएगा.
दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड के मुद्दे पर एक अहम समझौता हुआ है. ट्रंप का दावा है कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर स्थायी नियंत्रण मिलेगा और चीन-रूस को आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी बनाने से रोका जा सकेगा.
ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा कि उनके निर्देश पर अमेरिका ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि अमेरिका के पास ग्रीनलैंड में अपनी और ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की पूरी क्षमता हमेशा बनी रहे. वहीं, उन्होंने आगे कहा कि अब कोई भी अमेरिकी विरोधी देश हमारी बिना मंजूरी के ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डा नहीं बना सकेगा. इसके साथ ही ग्रीनलैंड के संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश करने पर भी रोक लगेगी.
बता दें कि ग्रीनलैंड को लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कई बार दबाव बनाया जा चुका है. इस बीच दोनों देशों के बीच हुए समझौते को लेकर ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले UN महासभा की बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. ट्रंप का दावा है कि यह अनंत काल तक चलने वाला समझौता होगा. जब ग्रीनलैंड स्वतंत्र रूप से भविष्य में अगर देश भी बनता है, तो यह समझौता लागू रहेगा.
अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानता है. ट्रंप ने कई बार कहा कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर नियंत्रण बेहद जरूरी है. ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड की रक्षा करने की क्षमता अमेरिका के पास ही है. इससे पहले साल 2019 में भी ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि, इस प्रस्ताव का डेनमार्क ने विरोध किया था और कहा था कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है.
अमेरिका का उद्देश्य है कि वह ग्रीनलैंड में तीन सैन्य अड्डे का विकास करे. इससे पहले इस द्वीप के उत्तरी हिस्सा में पिटुफिक सैन्य अड्डा है. 1951 के रक्षा समझौते में 2024 में किए गए बदलावों के अंतर्गत अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी और सैन्य प्रतिष्ठानों को बढ़ाने की अनुमति मिल गई है.
गौरतलब है कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है. उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच स्थित इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति अमेरिका की सुरक्षा के लिए कई मायनों में अहम होती है. अमेरिका पर किसी भी मिसाइल हमले की स्थिति में ग्रीनलैंड चेतावनी प्रणाली के लिए अहम जगह है. अमेरिका और रूस के बीच किसी बैलिस्टिक मिसाइल की स्थिति में इस द्वीप की स्थिति सबसे छोटे रास्ते के करीब है.
इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आर्कटिक क्षेत्र में चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं. हाल में ही चीन ने अपनी पहली नियमित वाणिज्यिक कंटेनर शपिंग की सेवा शुरू कर दी है. यही कारण है ट्रंप प्रशासन चाहता है कि चीन और रूस जैसे देशों को ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डे या संवेदनशील बुनियादी ढांचे को विकसित करने से रोका जाए.
डेनमार्क और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड को हुआ समझौता ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने या उसे पूरी तरह खरीदने के बजाय अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और सुरक्षा से जुड़े अधिकारों को स्थायी बनाने पर केंद्रित है. इससे पहले डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने इस द्वीप पर अमेरिका के नियंत्रण की मांग को गलत करार दिया था और इसको अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया था.