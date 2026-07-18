लगातार 7वें दिन बमबारी से दहला तेहरान, इधर ईरान ने कुवैत की 'सबसे कमजोर नस' पर किया हमला; जानिए पल-पल का हाल

इसके अलावा ईरान ने कुवैत की उस चीज़ पर हमला किया है, जिसके बिना वह रह नहीं सकता. उसने कुवैत के उस वाटर प्यूरिफायर प्लांट पर हमला किया, जो देश के लाखों लोगों को साफ पानी पानी सप्लाई करने का जरिया है. ईरान के संभावित हमलों से सऊदी अरब भी पूरी रात खौफ में रहा. वहां पर भी सारी रात सायरन बजते रहे. सऊदी अरब में बने अमेरिकी एयर बेस के अलावा उसके सबसे बड़े ऑयल पाइपलाइन टर्मिनल पर मिसाइलें गिरने की आशंका में हाई अलर्ट रहा. अल-खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर सायरन बजने की पुष्टि हुई, जहां अमेरिकी सेना और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात हैं. ईरान ने चेतावनी दी थी कि वह खाड़ी देशों में प्रमुख बंदरगाहों के नेटवर्क को निशाना बना सकता है।