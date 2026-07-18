लगातार 7वें दिन बमबारी से दहला तेहरान, इधर ईरान ने कुवैत की 'सबसे कमजोर नस' पर किया हमला; जानिए पल-पल का हाल

US Extra Aerial Refueling Plane in Israel News: अमेरिका ने लगातार सातवें दिन शुक्रवार रात को ईरान पर बम बरसाए. इसके चलते राजधानी तेहरान, बंदर अब्बास बंदरगाह और केश्म द्वीप समेत कई ईरानी ठिकानों पर रातभर भयंकर धमाके गूंजते रहे. अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने कहा कि ये हमले कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर ईरान की सैन्य क्षमताओं को लगातार कमजोर करने के मकसद से किए जा रहे हैं. उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को घुटनों पर लाने के इजरायल में दर्जनों एक्स्ट्रा एरियल रिफ्यूलिंग विमान तैनात करने की योजना पर विचार कर रहे हैं. इन विमानों की तैनाती होने से अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमानों को ईरान में ज्यादा अंदर तक घुसकर ऑपरेशन करने का मौका मिल सकेगा.
अमेरिकी हमलों से ईरान के दक्षिणी खुज़ेस्तान प्रांत में धमाके हुए, जिसमें खबर है कि एक मिसाइल अहवाज़ के बाहरी इलाके में गिरी. ईरान के सिरिक प्रांत में पूरी रात सायरन गूंजते रहे. वहां पर कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं. अमेरिकी हमलों पर ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया. उसने बहरीन में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया. खबर है कि इस हमले में अमेरिका का ड्रोन डिपो तबाह हो गया. वहां पर खड़े कई ड्रोन ईरान के हमले में आग में खत्म हो गए.
इसके अलावा ईरान ने कुवैत की उस चीज़ पर हमला किया है, जिसके बिना वह रह नहीं सकता. उसने कुवैत के उस वाटर प्यूरिफायर प्लांट पर हमला किया, जो देश के लाखों लोगों को साफ पानी पानी सप्लाई करने का जरिया है. ईरान के संभावित हमलों से सऊदी अरब भी पूरी रात खौफ में रहा. वहां पर भी सारी रात सायरन बजते रहे. सऊदी अरब में बने अमेरिकी एयर बेस के अलावा उसके सबसे बड़े ऑयल पाइपलाइन टर्मिनल पर मिसाइलें गिरने की आशंका में हाई अलर्ट रहा. अल-खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर सायरन बजने की पुष्टि हुई, जहां अमेरिकी सेना और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात हैं. ईरान ने चेतावनी दी थी कि वह खाड़ी देशों में प्रमुख बंदरगाहों के नेटवर्क को निशाना बना सकता है।
बताते चलें कि अमेरिका फिलहाल इजरायल में 60 एयर रिफ्यूलिंग विमानों का संचालन कर रहा है. इनमें से 30 विमान राजधानी तेल अवीव के पास बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 30 रेमन हवाई अड्डे से उड़ाए जा रहे हैं. अब अमेरिका का इरादा इसी तरह के कई दर्जन और विमान इजरायल भेजने का बन रहा है. जिससे ईरान के ज्यादा अंदर तक घुसकर गहराई से मार मारी जा सके.
ट्रंप प्रशासन ने इन एक्स्ट्रा एयर रिफ्यूलिंग विमानों को अपने यहां जगह देने के लिए इजरायल से अनुरोध किया है. माना जा रहा है कि पीएम नेतन्याहू जल्द ही इसे मंजूरी दे देंगे. इन अतिरिक्त रिफ्यूलिंग विमानों से क्षेत्र में लंबी दूरी के हवाई अभियानों को जारी रखने की अमेरिकी सेना की क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है.
उधर इस प्रस्तावित तैनाती ने इजरायल के भीतर नई बहस छेड़ दी है. असल में अमेरिकी सैन्य विमानों की उपस्थिति के कारण बेन गुरियन हवाई अड्डे को पहले से ही परिचालन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में ज्यादा मात्रा में इन विमानों की तैनाती से गर्मियों के व्यस्त ट्रैवल सीजन में नागरिक हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है. जिससे लोग नाराज बताए जा रहे हैं.
एक्सियोस (Axios) की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के संभावित विस्तार के विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं. दोनों देशों के बीच यह संघर्ष फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट के आसपास केंद्रित है. लेकिन अगले कुछ दिनों में यह पूरे क्षेत्र में फैल जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी.
अपनी रिपोर्ट में एक्सियोस ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. उनके सामने अफसरों ने कई नई सैन्य योजनाएं पेश की. उन्हें विस्तार से सभी योजनाओं के बारे में बताया गया, जिससे सैन्य अभियान तेज किया जा सके. हालांकि, अभियान तेज करना है या नहीं, इस पर ट्रंप ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है.
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने जिन विकल्पों को राष्ट्रपति के सामने पेश किया है, उसमें ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले, परमाणु केंद्रों पर अधिक हमले और पिकएक्स माउंटेन (Pickaxe Mountain) के भूमिगत स्थल पर अटैक शामिल हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी सैन्य योजनाओं को ध्यान से देखा और समझा. फिलहाल, उन्होंने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में वे इस बारे में बड़ा आदेश जारी कर सकते हैं.