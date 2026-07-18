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लगातार 7वें दिन बमबारी से दहला तेहरान, इधर ईरान ने कुवैत की 'सबसे कमजोर नस' पर किया हमला; जानिए पल-पल का हाल

US-Iran War Latest Updates: ईरान लगातार 7वें दिन अमेरिका की भीषण बमबारी से दहलता रहा. यूएस मिलिट्री ने उसके अलग-अलग शहरों में लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से हमले किए. ईरान भी पलटवार में पीछे नहीं रहा. उसने कुवैत और बहरीन पर मिसाइलें बरसाईं. जिससे दोनों मुल्क कराह उठे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 18, 2026, 05:03 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:03 AM IST
लगातार 7वें दिन बमबारी से दहला तेहरान, इधर ईरान ने कुवैत की 'सबसे कमजोर नस' पर किया हमला; जानिए पल-पल का हाल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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