ब्राजील पर ठोका 50 फीसदी टैरिफ, फिर ASEAN में लूला से मिले ट्रंप; बोले- उम्मीद है...

Trump meets Brazil’s Lula at ASEAN summit: डोनाल्ड ट्रंप ने कुआलालंपुर में आयोजित आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन से इतर ब्राजीलियाई राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात के बाद शानदार डील होने की उम्मीद जताई है. ट्रंप ने कहा, 'प्रेसिडेंट लूला के साथ होना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है. लगता है हम दोनों देशों के लिए कुछ अच्छे समझौते कर पाएंगे. हमारे बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं. मुझे लगता है कि यह आगे भी जारी रहेगा.'

ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम!

व्हाइट हाउस ने एक्स पर बताया कि मुलाकात 26 अक्टूबर को तब हुई जब अमेरिका ने तमाम प्रोडक्ट्स पर कम से कम 50% टैरिफ लगा दिया है. ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका और ब्राजील की टीमें टैरिफ पर चर्चा करने के लिए 'तुरंत मिलने' के लिए सहमत हुईं. लूला ने एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा- 'मलेशिया में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पॉजिटिव बैठक हुई. हमने स्पष्ट और रचनात्मक तरीके से द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर चर्चा की. हम सहमत हुए कि ब्राजील के अधिकारियों के खिलाफ टैरिफ और प्रतिबंधों के समाधान की तलाश में आगे बढ़ने के लिए लगातार मीटिंग होंगी.'

आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया की अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में, राष्ट्रपति ट्रंप ने कंबोडिया और मलेशिया के साथ पारस्परिक व्यापार समझौतों और थाईलैंड और वियतनाम के साथ एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं.

इससे पहले ट्रंप ने मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने नोम पेन्ह और बैंकॉक यानी कंबोडिया और थाइलैंड के बीच हुई पीस डील पर बात की. ट्रंप ने कहा, 'इस शांति समझौते के साथ हम कंबोडिया के साथ एक बड़ी ट्रेड डील और थाईलैंड के साथ एक अहम खनिज समझौते पर साइन कर रहे हैं. मैं मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के अपने समकक्षों को अमेरिका के साथ अधिक संतुलित व्यापार संबंध बनाने में उनके सहयोग और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं.'

अमेरिका और थाईलैंड के बीच पारस्परिक व्यापार के लिए बनाए गए एक ढांचे के तहत, अमेरिका थाईलैंड के उत्पादों पर 19 फीसदीत टैरिफ बनाए रखेगा, जबकि उन उत्पादों की पहचान करेगा जिन पर टैरिफ को संभावित रूप से जीरो किया जा सकता है. व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि बदले में थाईलैंड करीब 99 फीसदी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ की बाधाओं को खत्म करेगा, जिसमें अमेरिकी औद्योगिक, खाद्य और कृषि उत्पादों की पूरी सीरीज शामिल है.