आर्मेनिया-अजरबैजान की दुश्‍मनी खत्‍म, 35 साल बाद कराई दोस्ती; दोनों देश ट्रंप से बोले-आप नोबेल के हकदार!

अमेरिका ने आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता कराया है, जिससे नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र पर दशकों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 09, 2025, 07:18 AM IST
अमेरिका ने आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता कराया है, जिससे नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र पर दशकों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया है. शुक्रवार को घोषित इस समझौते की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में सराहना की है जो क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगी और व्यापार एवं निवेश के द्वार खोलेगी. हस्ताक्षर समारोह में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "यह एक लंबा समय है.

पैंतीस साल तक वे लड़ते रहे और अब वे दोस्त हैं और वे लंबे समय तक दोस्त बने रहेंगे." उन्होंने बताया कि नया पारगमन मार्ग अज़रबैजान को आर्मेनिया की संप्रभुता का सम्मान करते हुए नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र तक पूरी पहुँच प्रदान करेगा. अमेरिका इस गलियारे का विकास "99 वर्षों तक" करेगा. ट्रंप ने आगे कहा, "वे वास्तव में साथ रह और काम कर सकेंगे."
About the Author
author img
कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

