10,000–100,000 डॉलर लो, अमेरिका के साथ रहो! ट्रंप ग्रीनलैंड के एक-एक आदमी को 'खरीद' कर द्वीप हथियाने पर तुले, डेनमार्क-नाटो में हाहाकार

Trump paying Greenlanders to buy island for US: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर नया विवादित प्लान तैयार किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप हर ग्रीनलैंडर को $10,000 से $100,000 तक ऑफर कर अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए मनाने की सोच रहे हैं. जिसके बाद डेनमार्क और NATO देश इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर चिंता में हैं. जानते हैं ट्रंप का प्लान.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 09, 2026, 09:31 AM IST
$10,000 to $100,000 Greenlanders per person Trump buy: ट्रंप सरकार ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अपनी नजरें टिका ली हैं. इस बार का तरीका ऐसा है जो दुनिया में बहुत सुनने को मिलता है. यानी एक देश के हर आदमी को बिना जंग, मार-पीट किए, दबाव बनाकर पैसों से ही खरीद लो. जब पूरे देश की आबादी बिक जाएगी फिर उसपर कब्जा अपने आप ही हो जाएगा. कुछ इसी तरह का प्लान अब ट्रंप ने बनाया है. अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों को सीधे नकद देकर उन्हें डेनमार्क से अलग होने और अमेरिका के करीब आने के लिए राजी करना चाहता है. जबसे यह खबर सामने आई है हाहाकार मचा है. 

ट्रंप का कैश प्लान क्या है?
रॉयटर्स के सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी ग्रीनलैंड के प्रत्येक निवासी को एकमुश्त 10 हजार से 1 लाख डॉलर (लगभग 8 लाख से 83 लाख रुपये) तक देने पर विचार कर रहे हैं. ग्रीनलैंड की आबादी लगभग 57 हजार है, इसलिए कुल राशि करीब 6 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. ट्रंप का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है. उन्होंने कहा, "हमें ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि डेनमार्क इसे ठीक से संभाल नहीं पा रहा." द्वीप पर दुर्लभ खनिज और प्राकृतिक संसाधन हैं, जो रूस और चीन के मुकाबले में उपयोगी साबित होंगे. यह विचार नया नहीं है, लेकिन हाल में यह ज्यादा गंभीर हो गया है. विकल्पों में 'कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन' जैसे समझौते की भी चर्चा है, जिसमें अमेरिका आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है, बदले में सैन्य पहुंच मिलती है. लेकिन इसके लिए पहले ग्रीनलैंड को डेनमार्क से स्वतंत्र होना पड़ेगा. लोगों का समर्थन हासिल करना इसी रणनीति का हिस्सा है.

ग्रीनलैंड और डेनमार्क का प्रतिक्रिया क्या है?
ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नीलसन ने कड़े शब्दों में कहा, "कब्जे की कल्पनाएं बंद करो." डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने बार-बार दोहराया है कि द्वीप बिकाऊ नहीं है. सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ग्रीनलैंड के लोग स्वतंत्रता तो चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का हिस्सा बनना नहीं. यूरोपीय नेताओं में भी बैचेनी बढ़ गई है. फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि ग्रीनलैंड का फैसला केवल उनका है और अमेरिका हस्तक्षेप न करे. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने चेतावनी दी कि वे चुप नहीं बैठेंगे. अमेरिका और डेनमार्क दोनों नाटो सदस्य हैं, इसलिए कोई जबरदस्ती गठबंधन को खतरे में डाल सकती है.

अमेरिका की जिद क्यों है?
ट्रंप लंबे समय से ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रहे हैं. हाल में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने का सफल ऑपरेशन उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने पुष्टि की कि टीम खरीद की संभावनाओं पर विचार कर रही है. विदेश मंत्री मार्को रुबियो डेनमार्क के अधिकारियों से मिलेंगे. डेमोक्रेट्स इसे आक्रामक नीति बता रहे हैं. कांग्रेस की मंजूरी के बिना यह प्लान कितना आगे बढ़ेगा, यह बड़ा सवाल है. लेकिन ट्रंप की यह रणनीति वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है. अगर सफल हुई, तो आर्थिक प्रलोभन से क्षेत्र हासिल करने की नई मिसाल कायम हो जाएगी. फिलहाल, नाटो और यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

