Advertisement
trendingNow13077606
Hindi Newsदुनियाग्रीनलैंड पर सपोर्ट न मिला तो नाटो से निकल जाएंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति की नई धमकी

ग्रीनलैंड पर सपोर्ट न मिला तो नाटो से निकल जाएंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति की नई धमकी

Greenland row: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम बताते हुए कहा कि अगर उनकी बात सुनी नहीं गई तो अमेरिका को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन से बाहर निकलने में देर नहीं लगेगी. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 17, 2026, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्रीनलैंड पर सपोर्ट न मिला तो नाटो से निकल जाएंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति की नई धमकी

Trump threat to NATO: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो (NATO) से एक सेकेंड में बाहर आने की धमकी दी है. ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका के सहयोगी पश्चिमी देश ग्रीनलैंड को हासिल करने की उनकी योजना का समर्थन नहीं करते हैं, तो अमेरिका नाटो (NATO) से बिना कोई देर लगाए से बाहर निकल सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम बताते हुए कहा कि अगर उनकी बात सुनी नहीं गई तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन कमजोर ही नहीं बल्कि खत्म हो सकता है.

ट्रंप का बयान 

ट्रंप ने कहा कि सहयोगी साथ नहीं देते, तो अमेरिका नाटो से अलग होने पर विचार कर सकता है. ट्रंप का तूफानी बयान उस0 मुश्किल घड़ी में आया है जब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की उनकी योजना का विरोध करने वाले देशों पर भारी टैरिफ जड़ने की धमकी पहले ही दे चुके हैं.

जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या नाटो की सहमति और सहयोग न मिलने पर वह संगठन से बाहर निकल जाएंगे? इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'हम देखेंगे. NATO ग्रीनलैंड को लेकर हमारे साथ बातचीत कर रहा है. हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की सख्त जरूरत है. अमेरिका के पास ग्रीनलैंड नहीं हुआ, तो राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा खालीपन रह जाएगा, खासकर ‘गोल्डन डोम’ के संदर्भ में.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- कहीं ICE का खौफ तो कहीं सीधे सेना उतार रहे... क्या खामेनेई की राह पर चल रहे ट्रंप?'

रूस-चीन का डर!

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जो देश ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की उनकी योजना का समर्थन नहीं करेंगे, उन पर टैरिफ लगाए जा सकते हैं. व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यूरोपीय संघ से दवाओं के आयात पर लगाए गए टैरिफ का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं ग्रीनलैंड के मामले में भी ऐसा कर सकता हूं. अगर देश ग्रीनलैंड के साथ नहीं चलते हैं, तो मैं उन पर टैरिफ लगा सकता हूं, क्योंकि ग्रीनलैंड हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है.'

14 जनवरी को भी ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता, तो रूस या चीन इस रणनीतिक रूप से अहम आर्कटिक क्षेत्र पर नियंत्रण की कोशिश कर सकते हैं.

क्या ग्रीनलैंड की लड़ाई में NATO खत्म हो जाएगा? 

नाटो एक संगठन है जिसमें कई कमजोर और कुछ शक्तिशाली देश शामिल है. इस संगठन के एक होने की कोशिश की बात करें तो सब इस बात पर एकजुट हैं कि नाटो के किसी भी देश पर हुआ हमला पूरे नाटो पर हुआ हमला माना जाएगा. ट्रंप की ग्रीन लैंड को दी गई धमकी के बाद यूरोपीय देशों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं.

 

 

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि आर्कटिक रीजन को लेकर अमेरिका द्वारा जो धमकियां दी गई है, फ्रांस उन्हें दरकिनार नहीं कर सकता. माना जा रहा है कि ऐसे में फ्रांस भी बाकी यूरोपीय साझेदारों के साथ मिलकर जल्दी ही ग्रीनलैंड में अपनी तीनों सेनाओं को भेजेगा.

कमजोर होगा WEST?

हालांकि यूरोप के अन्य ताकतवर देशों जैसे ब्रिटेन और जर्मनी की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है. लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप अगर ग्रीनलैंड पर जिद पर अड़े तो पश्चिमी दुनिया (Western world) का आधार कमजोर हो सकता है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
Vande Bharat Sleeper Train
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
uddhav thackeray
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
maharashtra bmc
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
Rahul Mamakootathil
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
Mohan Bhagwat
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
Thackeray Brothers
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
Assam Student clashes
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे