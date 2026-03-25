Advertisement
trendingNow13153975
Hindi NewsदुनियाUS ने पकड़ ली ये 3 कमजोर नसें, अगर सटीक बैठा ट्रंप का दांव तो थम जाएंगी ईरान की सांसें, जानिए कैसे

US ने पकड़ ली ये 3 कमजोर नसें, अगर सटीक बैठा ट्रंप का दांव तो थम जाएंगी ईरान की 'सांसें', जानिए कैसे

India LPG Crisis Relief News: यूएस-इजरायल ने तीन हफ्ते की जंग के बाद ईरान की 3 बड़ी कमजोर नसें पकड़ ली हैं. ये नसें ऐसी हैं कि अगर ट्रंप ने ढंग से दांव चल दिया तो ईरान ढेर भी हो सकता है. यूएस ने इसके लिए सुनियोजित तरीके से कदम भी बढ़ा दिए हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US ने पकड़ ली ये 3 कमजोर नसें, अगर सटीक बैठा ट्रंप का दांव तो थम जाएंगी ईरान की 'सांसें', जानिए कैसे

Iran LPG cargo delivery to India: ईरान पर 26 दिनों तक घातक हमले करके उसे तहस-नहस करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब बातचीत के मूड में नजर आते हैं. इसके लिए कुछ देशों के जरिए बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई है. हालांकि, रणनीतिकारों का मानना है कि बातचीत केवल एक बहाना है. ईरान को पूरी तरह काबू में किए बिना यूएस और इजरायल पीछे नहीं हटने वाले हैं. इसके लिए उन्होंने ईरान की तीन कमजोर नस पकड़ ली हैं. ये नसें खार्ग द्वीप, होर्मुज स्ट्रेट और चाबहार हैं.

खार्ग द्वीप पर कब्जे की कोशिश

खार्ग द्वीप, फारस की खाड़ी में स्थिति एक आईलैंड है, जहां से ईरान का 90 प्रतिशत तेल निर्यात होता है. यूएस का प्लान है कि किसी तरह खार्ग पर कब्जा कर लिया जाए तो फिर ईरान की आर्थिक रीढ़ पूरी तरह टूट जाएगी और वह ज्यादा दिनों तक संघर्ष में नहीं टिक पाएगा. इसकी वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ेगी और जनता में असंतोष पसर जाएगा, जिसे संभालना ईरान की इस्लामिक सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा. 

यूएस की रणनीति का दूसरा बिंदु होर्मुज स्ट्रेट है. इस स्ट्रेट से होकर पूरी दुनिया का 25 प्रतिशत तेल निर्यात होता है. जिसके चलते यह समूची दुनिया के लिए लाइफलाइन की तरह काम करता है. लेकिन इस स्ट्रेट के समानांतर ईरान फैला हुआ है, जो अपने ताकतवर मिसाइलों और ड्रोन के जरिए इस स्ट्रेट पर राज करता है. करीब 3 सप्ताह से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने के बावजूद यूएस और इजरायल, इस स्ट्रेट पर ईरान के दबदबे को खत्म नहीं कर पाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

होर्मुज पर फेल होगा ईरानी दांव?

वह जब चाहे, पश्चिमी देशों के जहाजों पर मिसाइल दागकर उन्हें जलसमाधि दे रहा है. उसकी इस काट के लिए यूएस लंबे वक्त से यहां पर बहुराष्ट्रीय नौसैनिक उपस्थिति का प्रयास करता रहा है. जिससे यूएस चाहकर भी कुछ न कर पाए. अब ईरान ने अपनी सैन्य ताकत से जिस तरह होर्मुज को बंद कर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में डाल दी है, उसके बाद बाकी देशों को भी इस इलाके में फ्री नेविगेशन की जरूरत तेजी से महसूस हो रही है.

यही वजह है कि यूएस के इशारे पर अब ब्रिटेन अन्य देशों से बात कर बहुराष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश में लग गया है. बताया जा रहा है कि करीब 30 देशों ने उसके प्रस्ताव से सहमति जताई है. अगर बात बन जाती है तो इन देशों की नौसेनाओं को मिलकर होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा और निगरानी के लिए साथ उतरेंगी. ऐसा होने की स्थिति में ईरान के हाथ से होर्मुज का दांव हमेशा के लिए निकल जाएगा.

चाबहार पोर्ट भी है निशाने पर 

ईरान की तीसरी बड़ी कमजोरी चाबहार पोर्ट है, जो भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है. इस पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक आयात-निर्यात किया जाता है. जिससे ईरान की कमाई होती है. यूएस की कोशिश है कि इस पोर्ट पर कब्जा या घेराबंदी कर ईरान की अर्थव्यस्था को पंगु बना दिया जाए. जिससे वह समर्पण के लिए मजबूर हो जाए.

अगर यूएस, चाबहार पर कुछ करता है तो इसका बड़ा असर भारत पर भी पड़ेगा क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट में अपने करोड़ों डॉलर निवेश कर रखे हैं. हालांकि, भारत ने इस जंग में अभी तक किसी का पक्ष नहीं लिया है और न ही चाबहार वाले यूएस के प्रस्तावित मिशन पर कुछ कहा है. लेकिन पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे माहौल पर भारत की पैनी निगाहें बनी हुई हैं. 

उधर, भारत में LPG का संकट झेल रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है. सूत्रों के मुताबिक, भारत ने कई वर्षों के बाद पहली बार ईरान से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का कार्गो खरीदा है. यह कार्गो चीन जा रहा था, जिसे अब भारत लाया जा रहा है. इस कार्गो के आने से देश में एलपीजी सप्लाई बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. 

चीन की ओर जा रहा जहाज भारत की ओर मुड़ा

सूत्रों के मुताबिक, ईरानी कार्गो की खरीद यूएस की ओर से ईरानी तेल और रिफाइंड ईंधनों पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दिए जाने के बाद संभव हो पाई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 'ऑरोरा' नाम का यह ईरानी टैंकर शुरू में चीन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अब इसे भारत की ओर मोड़ दिया गया है. यह टैंकर जल्द ही कर्नाटक के मंगलुरु बंदरगाह पहुंचने वाला है. 

बताते चलें कि अमेरिकी दबाव के चलते भारत ने 2019 में ईरान से ऊर्जा आयात बंद कर दिया था. ऐसे में 7 साल बाद यह खरीद एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है. बताया जा रहा है कि यह LPG कार्गो एक ट्रेडर से खरीदा गया है, जिसे अब भारत लाया जा रहा है. भारत आने के बाद इसकी गैस देश की तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) में बांटी जाएगी. इस खरीद का भुगतान भारतीय रुपये में किया जाएगा.

देश में एलपीजी संकट हो जाएगा दूर

हालांकि, जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्हें ईरान से किसी कार्गो की खरीद की आधिकारिक जानकारी नहीं है. लेकिन माना जा रहा है कि यह खरीद बिचौलियों के जरिए की गई है, जिसका मकसद देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करना है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल भारत में 33.15 मिलियन मीट्रिक टन LPG की खपत हुई थी. इस मांग का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा आयात से पूरा किया गया था. उसमें भी 90 प्रतिशत हिस्सा मध्य पूर्व से आता था. अब जंग की वजह से पश्चिम एशिया से होने वाले भारत के LPG आयात लगभग आधे रह गए हैं. 

अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं नए जहाज

ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस की कमी से बचाने के लिए सरकार ने उद्योगों की सप्लाई में कटौती कर दी है. साथ ही, भारत अब ईरान से और अधिक LPG कार्गो खरीदने की कोशिश कर रहा है. भारत, फारस की खाड़ी में फंसे अपने खाली जहाजों पर LPG लोड करने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुका है. जिसे अगले कुछ दिनों में भारत ले आया जाएगा. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran warIsrael Iran tension

Trending news

कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
Randhir Jaiswal
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
Tamil Nadu Assembly Election 2026
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
Middle East war news
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
'हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं', ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक
S Jaishankar
'हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं', ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक
पहलगाम हमले के बाद 2026 में सरकार सख्त, डल झील और सोनमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Kashmir tourism
पहलगाम हमले के बाद 2026 में सरकार सख्त, डल झील और सोनमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा
CJI
मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
fuel shortage
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, करो स्थायी
west bengal news in hindi
30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, करो स्थायी
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज