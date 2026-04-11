होर्मुज खुलते ही हो गया सफाया? काम पर लगी अमेरिकी सेना, हटाई बारूदी सुरंगें

Clearing Mines In Strait Of Hormuz: ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के बाद अब अमेरिकी सेंट्रल कमान ने वहां बिछी बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है.
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Strait Of Hormuz: पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल के बीच कुछ दिनों के लिए सीजफायर लग चुका है. वहीं दोनों देशों के कई बड़े अधिकारी शांति वार्ता के लिए ईरान भी पहुंचे हैं. सीजफायर के बीच शनिवार 11 अप्रैल 2026 को अमेरिकी सेंट्रल कमान (CENTCOM) की फोर्स ने होर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी.
होर्मुज स्ट्रेट से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए US नेवी ने 2 नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने ऑपरेशन चलाया. इस दौरान USS फ्रैंक ई पीटरसन (DDG 121) और USS माइकल मर्फी (DDG 112) ने होर्मुज स्ट्रेट से होकर अरब सागर में ऑपरेशन किया. यह अभियान ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ( IRGC) की ओर से बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों से होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह मुक्त करने के व्यापक मिशन का हिस्सा था.
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ऑपरेशन को लेकर CENTCOM के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा,' आज हमने एक नया मार्ग स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है और हम जल्द ही इस सुरक्षित मार्ग को समुद्री उद्योग (Maritime Industry) के साथ शेयर करेंगे करेंगे ताकि व्यापार के फ्री फ्लो को बढ़ावा मिल सके.' बता दें कि होर्मुज जलडमरूमध्य एक इंटरनेशनल सी रूट और एक बेहद ट्रेड कॉरिडोर है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है. आने वाले दिनों में अंडरवॉटर ड्रोंस समेत एडिशनल US फोर्सेज भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगे.
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बता दें कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमला किया था, जिसमें ईरान के सुप्रमी लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई थी. इस हमले के जवाब में ईरान ने भी इजरायल समेत, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और ओमान जैसे खाड़ी देशों में हमला किया. ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिका के कई मिलिट्री बेसों पर भी हमला किया और तेल-गैस के सबसे मुख्य मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक कर दिया. होर्मुज के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो गया था.