/संभल जाओ! अमेरिका का यह शहर बिना पानी के होने की कगार पर, दुनिया के लिए बड़ी चेतावनी

US Water Crisis: दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका से एक बेहद डरावनी खबर सामने आ रही है. टेक्सास राज्य का खूबसूरत तटीय शहर कॉर्पस क्रिस्टी इतिहास का पहला ऐसा आधुनिक अमेरिकी शहर बन सकता है, जहां का पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा. लगभग 3 लाख से अधिक की आबादी वाला यह शहर कई सालों से पड़े सूखे, पानी की बढ़ती मांग और नए वॉटर प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी के कारण बूंद-बूंद को तरस रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है.
कॉर्पस क्रिस्टी में पानी के इस गंभीर संकट की सबसे बड़ी वजह तेजी से बढ़ा औद्योगिक विकास है. शहर के आसपास कई बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट्स मौजूद हैं, जिन्हें रोजाना भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है. साल 2022 में बने एक प्लास्टिक केमिकल प्लांट को ठंडा रखने के लिए हर दिन उतना पानी चाहिए, जितना कॉर्पस क्रिस्टी के सभी नागरिक मिलकर इस्तेमाल करते हैं. इस भारी औद्योगिक मांग ने शहर के वॉटर रिजर्व पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है.
समुद्र के पानी से उम्मीद
स्थानीय प्रशासन ने इस संकट से निपटने के लिए समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने वाले 'डेसालिनेशन प्लांट' की योजना बनाई थी. विचार यह था कि महासागर के पानी को पीने योग्य बनाकर शहर की सप्लाई बढ़ा दी जाए. हालांकि, इस प्रोजेक्ट को समय पर शुरू नहीं किया जा सका. फंड की कमी, सख्त सरकारी नियमों और स्थानीय विरोध के कारण यह प्रोजेक्ट अटका हुआ है. भारी बजट और समय लगने की वजह से यह योजना तुरंत राहत देने की स्थिति में नहीं है.
क्लाइमेट चेंज, गिरता वॉटर लेवल
मौसम में हो रहे बड़े बदलावों ने टेक्सास के हालात और बिगाड़ दिए हैं. पिछले कुछ सालों में टेक्सास ने कई भीषण सूखे झेले हैं, जिससे शहर को पानी सप्लाई करने वाले मुख्य जलाशय खतरे के निशान से नीचे चले गए हैं. 'इंसाइड क्लाइमेट न्यूज' के पत्रकार डायलन बैडोर के मुताबिक, कॉर्पस क्रिस्टी पानी खत्म होने के जितना करीब पहुंच चुका है, उतना अमेरिका का कोई दूसरा शहर नहीं पहुंचा. हाल में हुई बारिश ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन शहर के पास अब केवल एक साल का ही वॉटर स्टोरेज बचा है.
डेली लाइफ पर पाबंदियां
पानी की इस भारी किल्लत को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं. नागरिकों के गाड़ियों को धोने और बगीचों में पानी देने पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि अगर हालात और बिगड़े तो आने वाले समय में पानी की कटौती या निश्चित घंटों के लिए ही वाटर सप्लाई करने जैसे इमरजेंसी कदम उठाने पड़ सकते हैं.
क्या है आगे का रास्ता?
प्रशासन अब कई विकल्पों पर काम कर रहा है, जैसे जमीन के काफी नीचे से पानी निकालने वाले गहरे कुएं खोदना और सीवेज के पानी को रीसायकल करके फैक्ट्रियों में भेजना. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक मांग और आपूर्ति का सही संतुलन नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह संकट टलने वाला नहीं है. कॉर्पस क्रिस्टी का यह वॉटर क्राइसिस असल में दुनिया के हर उस शहर के लिए चेतावनी है, जो क्लाइमेट चेंज को नजरअंदाज कर रहे हैं.