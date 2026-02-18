चीन का 'पाताल' वाला विस्फोट! अमेरिका का दावा- लोप नोर में गुपचुप किया परमाणु परीक्षण, क्या दुनिया को धोखे में रखा?

china secret underground nuclear test: अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि चीन ने वर्ष दो हजार बीस में गुप्त रूप से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था. यह बात वाशिंगटन में आयोजित एक कार्यक्रम में कही गई. यह कार्यक्रम हडसन संस्थान में हुआ. अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव क्रिस्टोफर यीव ने बताया कि बाईस जून दो हजार बीस को कजाखस्तान में लगे एक भूकंपीय केंद्र ने एक तेज कंपन दर्ज किया था. उन्होंने कहा कि यह संकेत चीन के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित लोप नोर परीक्षण स्थल से जुड़ा पाया गया. यह क्षेत्र चीन में है. अधिकारी का कहना है कि यह सामान्य खनन विस्फोट या भूकंप जैसा नहीं था. उनके अनुसार यह एक अकेला और स्पष्ट विस्फोट था.

भूकंपीय झटके हुए थे महसूस

अमेरिका का कहना है कि यह संकेत परमाणु विस्फोट से मेल खाता है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन ने इस पर पूरी तरह पुष्टि नहीं की है. संस्था के प्रमुख रॉबर्ट ने बताया कि उस दिन दो बहुत हल्के भूकंपीय संकेत दर्ज हुए थे. दोनों के बीच बारह सेकंड का अंतर था. उन्होंने कहा कि इतनी कमजोर गतिविधि से यह तय करना संभव नहीं है कि वह विस्फोट था या कोई और घटना. यह निगरानी तंत्र आम तौर पर बहुत बड़े विस्फोटों को ही साफ तौर पर पहचान पाता है. इसलिए केवल इन आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालना मुश्किल है.

इस पूरे मामले में चीन ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है. वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह निराधार हैं. उन्होंने कहा कि यह अमेरिका द्वारा अपने परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने के लिए माहौल बनाने की कोशिश है. उन्होंने यह भी कहा कि यह राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है. चीन का कहना है कि वह वर्ष उन्नीस सौ छियानवे के बाद से कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है. चीन ने परमाणु परीक्षण पर रोक से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं. लेकिन अब तक उसे औपचारिक रूप से लागू नहीं किया है.

परमाणु परीक्षण छुपाने के लिए किया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

अमेरिकी अधिकारी ने यह भी बताया कि चीन ने कथित परीक्षण को छिपाने के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो सकता है. इसे भूमिगत गुहा विस्फोट पद्धति कहा जाता है. इस पद्धति में जमीन के भीतर एक बड़ी खोखली जगह बनाकर उसी के अंदर विस्फोट किया जाता है. इससे धरती में फैलने वाली कंपन बहुत कम हो जाती है. इस विषय पर जानकारी राष्ट्रीय विज्ञान इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा अकादमियां द्वारा भी दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार जब विस्फोट खाली गुहा में होता है तो उसकी अधिकतर ऊर्जा गैस के दबाव में बदल जाती है. आसपास की चट्टानों तक कम ऊर्जा पहुंचती है. इसी कारण भूकंपीय सेंसर पर कमजोर संकेत दर्ज होते हैं. जबकि सामान्य भूमिगत विस्फोट में चट्टानें पिघलती और टूटती हैं. कंपन भी ज्यादा तेज होती है.

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब परमाणु हथियारों को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ रही है. अमेरिका और रूस के बीच हथियार नियंत्रण से जुड़ी पुरानी व्यवस्था कमजोर हो चुकी है. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से अपील की है कि वह अमेरिका और रूस के साथ नई हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल हो. चीन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है. उसका कहना है कि उसके परमाणु हथियारों की संख्या अमेरिका और रूस की तुलना में बहुत कम है. दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का दावा है कि चीन के पास छह सौ से अधिक सक्रिय परमाणु हथियार हैं. साथ ही वह अपने सामरिक बलों का तेजी से विस्तार कर रहा है. अमेरिकी आकलन के अनुसार वर्ष दो हजार तीस तक यह संख्या एक हजार से अधिक हो सकती है.