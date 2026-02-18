Advertisement
trendingNow13113964
Hindi Newsदुनियाचीन का पाताल वाला विस्फोट! अमेरिका का दावा- लोप नोर में गुपचुप किया परमाणु परीक्षण, क्या दुनिया को धोखे में रखा?

चीन का 'पाताल' वाला विस्फोट! अमेरिका का दावा- लोप नोर में गुपचुप किया परमाणु परीक्षण, क्या दुनिया को धोखे में रखा?

china secret underground nuclear test: अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन ने वर्ष दो हजार बीस में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था और इसे छिपाने की कोशिश की गई. हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था ने साफ पुष्टि नहीं की है और चीन ने सभी आरोपों को गलत बताया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन का 'पाताल' वाला विस्फोट! अमेरिका का दावा- लोप नोर में गुपचुप किया परमाणु परीक्षण, क्या दुनिया को धोखे में रखा?

china secret underground nuclear test: अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि चीन ने वर्ष दो हजार बीस में गुप्त रूप से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था. यह बात वाशिंगटन में आयोजित एक कार्यक्रम में कही गई. यह कार्यक्रम हडसन संस्थान में हुआ. अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव क्रिस्टोफर यीव ने बताया कि बाईस जून दो हजार बीस को कजाखस्तान में लगे एक भूकंपीय केंद्र ने एक तेज कंपन दर्ज किया था. उन्होंने कहा कि यह संकेत चीन के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित लोप नोर परीक्षण स्थल से जुड़ा पाया गया. यह क्षेत्र चीन में है. अधिकारी का कहना है कि यह सामान्य खनन विस्फोट या भूकंप जैसा नहीं था. उनके अनुसार यह एक अकेला और स्पष्ट विस्फोट था.

 भूकंपीय झटके हुए थे महसूस
अमेरिका का कहना है कि यह संकेत परमाणु विस्फोट से मेल खाता है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन ने इस पर पूरी तरह पुष्टि नहीं की है. संस्था के प्रमुख रॉबर्ट ने बताया कि उस दिन दो बहुत हल्के भूकंपीय संकेत दर्ज हुए थे. दोनों के बीच बारह सेकंड का अंतर था. उन्होंने कहा कि इतनी कमजोर गतिविधि से यह तय करना संभव नहीं है कि वह विस्फोट था या कोई और घटना. यह निगरानी तंत्र आम तौर पर बहुत बड़े विस्फोटों को ही साफ तौर पर पहचान पाता है. इसलिए केवल इन आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालना मुश्किल है.

इस पूरे मामले में चीन ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है. वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह निराधार हैं. उन्होंने कहा कि यह अमेरिका द्वारा अपने परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने के लिए माहौल बनाने की कोशिश है. उन्होंने यह भी कहा कि यह राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है. चीन का कहना है कि वह वर्ष उन्नीस सौ छियानवे के बाद से कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है. चीन ने परमाणु परीक्षण पर रोक से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं. लेकिन अब तक उसे औपचारिक रूप से लागू नहीं किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

परमाणु परीक्षण छुपाने के लिए किया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
अमेरिकी अधिकारी ने यह भी बताया कि चीन ने कथित परीक्षण को छिपाने के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो सकता है. इसे भूमिगत गुहा विस्फोट पद्धति कहा जाता है. इस पद्धति में जमीन के भीतर एक बड़ी खोखली जगह बनाकर उसी के अंदर विस्फोट किया जाता है. इससे धरती में फैलने वाली कंपन बहुत कम हो जाती है. इस विषय पर जानकारी राष्ट्रीय विज्ञान इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा अकादमियां द्वारा भी दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार जब विस्फोट खाली गुहा में होता है तो उसकी अधिकतर ऊर्जा गैस के दबाव में बदल जाती है. आसपास की चट्टानों तक कम ऊर्जा पहुंचती है. इसी कारण भूकंपीय सेंसर पर कमजोर संकेत दर्ज होते हैं. जबकि सामान्य भूमिगत विस्फोट में चट्टानें पिघलती और टूटती हैं. कंपन भी ज्यादा तेज होती है.

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब परमाणु हथियारों को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ रही है. अमेरिका और रूस के बीच हथियार नियंत्रण से जुड़ी पुरानी व्यवस्था कमजोर हो चुकी है. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से अपील की है कि वह अमेरिका और रूस के साथ नई हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल हो. चीन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है. उसका कहना है कि उसके परमाणु हथियारों की संख्या अमेरिका और रूस की तुलना में बहुत कम है. दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का दावा है कि चीन के पास छह सौ से अधिक सक्रिय परमाणु हथियार हैं. साथ ही वह अपने सामरिक बलों का तेजी से विस्तार कर रहा है. अमेरिकी आकलन के अनुसार वर्ष दो हजार तीस तक यह संख्या एक हजार से अधिक हो सकती है.

ये भी पढ़ें:  बीएनपी की शानदार जीत से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति कैसे बदल सकती है? भारत-चीन-पाक के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है?

 

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

uschinaunderground nuclear test

Trending news

न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?