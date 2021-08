काबुल: अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबानी कब्‍जे के बाद वहां से जान बचाकर भाग रहे नागरिकों की तस्‍वीरें लगातार वायरल हो रही हैं. इसी बीच तालिबानी हुकूमत का असर दिखाती एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें अमेरिकी रिपोर्टर को बुर्का पहने हुए दिखाया गया है. इस मीम में अमेरिकी टीवी रिपोर्ट क्‍लेरिसा वॉर्ड (Clarrisa ward) की 2 फोटो लगाई हैं, जिसमें से एक में वे सामान्‍य ड्रेस में हैं और दूसरे में वे अबाया (बुर्का) पहने हुए हैं. इस फोटो तालिबान (Taliban) राज के असर के तौर पर दिखाया जा रहा है.

इस मीम को लेकर रिपोर्टर वॉर्ड ने खुद सच्‍चाई का खुलासा किया है. सीएनएन की टीवी रिपोर्टर क्लेरिसा वॉर्ड ने ट्वीट करके कहा है, 'इन तस्‍वीरों को गलत अंदाज में पेश किया गया है. पहली फोटो प्राइवेट कंपाउंड के अंदर की है और दूसरी फोटो तालिबान के कब्‍जे वाले काबुल की गलियों की. मैं पहले भी जब भी काबुल की सड़कों पर रिपोर्टिंग करती हूं तो हमेशा सिर पर स्कार्फ लगाती हूं. हालांकि मैं अबाया नहीं पहनती. बेशक यहां बदलाव आया है, लेकिन उतना नहीं जितना इस फोटो में दिखाया गया है.'

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE

— Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021