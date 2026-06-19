अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर (Eastern Pacific Ocean) में ड्रग तस्करी के संदेह में एक नाव को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया. इस हमले में बोट के परखच्चे उड़ गए और नाव में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लैटिन अमेरिकी ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बताई जा रही है. हालांकि इस अभियान को लेकर कानूनी और रणनीतिक स्तर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.
अमेरिकी दक्षिणी कमान (US Southern Command) के अनुसार, जिस नाव को निशाना बनाया गया वह पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के उन समुद्री मार्गों पर चल रही थी जिन्हें ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रूट माना जाता है. अमेरिकी सेना ने दावा किया कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले थे कि नाव कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थी. हालांकि सैन्य अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई सबूत जारी नहीं किया है, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि नाव में वास्तव में ड्रग्स मौजूद थे.
On June 18, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/22B31fjZUK
U.S. Southern Command (@Southcom) June 18, 2026
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक वीडियो में नाव को तेज रफ्तार से समुद्र में आगे बढ़ते देखा जा सकता है. कुछ ही क्षण बाद उस पर हमला होता है और पूरी नाव आग के गोले में बदल जाती है. डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि अमेरिका लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक तरह के 'सशस्त्र संघर्ष' की स्थिति में है. उनका कहना है कि ऐसे अभियान अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी और ओवरडोज से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जरूरी हैं. ट्रंप प्रशासन इन संगठनों को 'नार्को-टेररिस्ट' (Narcoterrorists) कहता रहा है. हालांकि आलोचकों का आरोप है कि सरकार ने अब तक पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक नहीं किए हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि सैन्य हमलों में मारे गए सभी लोग वास्तव में ड्रग तस्करी या आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े थे.
एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में शुरू हुए इस अभियान के बाद से अमेरिकी सैन्य नौसैनिक हमलों में कम से कम 211 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा इस अभियान की व्यापकता को दर्शाता है, लेकिन इसके साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बहस भी तेज हो गई है. अभियान की वैधता, प्रभावशीलता और लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर कई कानूनी विशेषज्ञ, सांसद और नीति विश्लेषक सवाल उठा चुके हैं. आलोचकों का कहना है कि अमेरिका में ओवरडोज से जुड़ी बड़ी संख्या में मौतों के लिए जिम्मेदार फेंटेनिल (Fentanyl) आमतौर पर समुद्री रास्तों से नहीं बल्कि मैक्सिको के जरिए जमीनी मार्गों से पहुंचता है. यह ड्रग अक्सर चीन और भारत से आने वाले रासायनिक पदार्थों की मदद से तैयार किया जाता है.
गुरुवार को विवाद और गहरा गया जब अमेरिकी सीनेटरों ने पेंटागन से इन सैन्य कार्रवाइयों की 'अनएडिटेड' यानी बिना संपादित वीडियो फुटेज जारी करने की मांग की. सांसदों का कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जनता को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए. सितंबर में हुए अभियान के पहले बड़े हमले को लेकर भी गंभीर सवाल उठे थे. रिपोर्टों के मुताबिक उस हमले में नौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग शुरुआती हमले के बाद जीवित बच गए थे और समुद्र में मलबे के सहारे टिके हुए थे. व्हाइट हाउस ने बाद में पुष्टि की थी कि दूसरा हमला 'आत्मरक्षा' के तहत किया गया था.
इस पूरे अभियान का केंद्र बिंदु यही है कि क्या केवल खुफिया सूचनाओं के आधार पर समुद्र में संदिग्ध नावों पर घातक सैन्य कार्रवाई उचित है, और क्या इससे वास्तव में ड्रग तस्करी पर प्रभावी रोक लग रही है. फिलहाल, अमेरिकी प्रशासन और उसके आलोचकों के बीच यह बहस लगातार जारी है.