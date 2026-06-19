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ड्रग्स से भरी नाव की एक धमाके में 'जल समाधि', देखिए अमेरिका ने कैसे एक ही प्रहार में कर दिया काम तमाम; देखें VIDEO

अमेरिका में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ड्रग्स से भरी नाव को विस्फोट कर समुद्र में डुबो दिया गया. इस ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अमेरिकी एजेंसियों ने एक ही प्रहार में तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया. जानिए पूरा मामला और देखें वायरल VIDEO.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 19, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:15 PM IST
ड्रग्स से भरी नाव की एक धमाके में 'जल समाधि', देखिए अमेरिका ने कैसे एक ही प्रहार में कर दिया काम तमाम; देखें VIDEO
Image Credit: X- Video Grab

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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