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Hindi Newsदुनियाफिर लौटा खतरनाक कीड़ा, मांस खाकर रहता है जिंदा; एक्सपर्ट्स ने क्यों जताया अरबों के नुकसान का अनुमान?

फिर लौटा खतरनाक कीड़ा, मांस खाकर रहता है जिंदा; एक्सपर्ट्स ने क्यों जताया अरबों के नुकसान का अनुमान?

अमेरिका में कई दशक बाद एक बार फिर से फ्लेश-ईटिंग कीड़े की पुष्टि हुई है. इस मामले ने एक्सपर्ट्स के साथ अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है. यह मामला अमेरिका के टेक्सास से सामने आया है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 04, 2026, 05:58 PM IST
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फिर लौटा खतरनाक कीड़ा, मांस खाकर रहता है जिंदा; एक्सपर्ट्स ने क्यों जताया अरबों के नुकसान का अनुमान?

New World Screwworm: अमेरिका में एक बार फिर से मांस खाने वाला परजीवी ‘न्यू वर्ल्ड स्क्रू-वर्म’ यानी 'फ्लेश-ईटिंग' के मामले की पुष्टि हुई है. इस खबर ने अमेरिका में पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है. यह एक ऐसा कीड़ा है, जिसके लार्वा गर्म खून वाले जानवरों के मांस को अपना भोजन बनाते हैं. अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) ने इसकी पुष्टि की है. 

गनीमत है कि यह कोई फूड सेफ्टी का मामला नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि फूड प्रोडक्शन पर इसका गहरा असर हो सकता है. दावा किया जाता है कि अमेरिका को इस कीड़े के कारण अरबों डॉलर का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है. बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका में इस कीड़े ने कहर बरपाया था, लेकिन वक्त से साथ इसपर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया. अब नए मामले की पुष्टि होने के बाद अमेरिकी प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है. 

न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म के बारे में जानिए 

वैज्ञानिकों के अनुसार, न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म एक परजीवी है, जिसका लार्वा गर्म खून वाले जानवरों  के टीशुज को निशाना बनाते हैं. इस कारण जानवरों में संक्रमण हो जाता है. अगर समय पर उपचार नहीं दिया गया, तो यह घातक भी साबित हो सकते हैं.

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कहां हुई ऐसे नए मामले की पुष्टि? 

USDA ने पुष्टि करते हुए बताया कि टेक्सास के एक इलाके में एक बछड़े में इसकी लार्वा पाई गई है. पूरा मामला दक्षिण टेक्सास के La Pryor इलाके से सामने आया है. अमेरिका के राष्ट्रीय पशु चिकित्सा सेवाओं की प्रयोगशाला में सैंपल की जांच के बाद इसकी पुष्टि हुई है. 

USDA ने क्या बताया? 

यूएसडीए के सेक्रेटरी ब्रुक रोलिंग की ओर से एक ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी गई है. रोलिंग की ओर से कहा गया कि अगर हम सभी मिलकर काम करें और जानवरों के ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करें, तो यह परजीवी हमारे देश में कोई जगह नहीं बना पाएंगे. उन्होंने यह भी दावा किया कि हमारी टीम ने इस मक्खी को करीब एक साल तक टेक्सास से दूर रखा, जिससे हमें तैयारी का वक्त मिल गया. 

इससे पहले कब रहा इस मक्खी का अमेरिका में कहर? 

अमेरिका में वर्षों पहले भी इस मक्खी का कहर देखने को मिल चुका है. हालांकि, अमेरिक ने दावा किया है कि दशकों पहले इस कीड़े को समाप्त कर दिया गया. जानकार बताते हैं कि यह सफलता बांझ मक्खियों की ब्रीडिंग और अवेयरनेस कैंपेन के जरिए मिली थी. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में अमेरिका इसके मामले काफी तेजी से बढ़े हैं. स्थानीय अधिकारी इस मामले पर पूरी तरीके जांच में जुड़े हैं. 

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एक्सपर्ट्स ने क्या बताया? 

इस पूरे ममाले पर एक्सपर्ट्स ने भी चिंता जताई है. जानकारों का कहना है कि इन मक्खियों का बढ़ना अमेरिका में एक बड़ी आर्थिक तबाही ला सकता है. अतीत पर प्रकाश डालें, तो इसका सबसे बुरा प्रकोप साल 1972 में देखने को मिला था. उस दौरान 90 हजार से अधिक मामले सामने आए थे. अब एक बार फिर नए मामले के सामने आने के बाद एक्सपर्ट्स ने चिंता बढ़ा दी है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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