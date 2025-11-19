Advertisement
Epstein Files में यौन अपराधों के ऐसे कौन से राज छुपे हैं? जिनको ट्रंप समेत हर कोई दबाना चाहता है

Jaffery Epstein Files: नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया और बड़े-बड़े ताकतवर लोगों को भी इसमें शामिल करने के आरोपी जेफ्री एप्स्टीन से जुड़ी फाइलें अब खुलने वाली हैं, क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने इसको हरी झंडी दिखा दी है. चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या?

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:00 AM IST
Epstein Files में यौन अपराधों के ऐसे कौन से राज छुपे हैं? जिनको ट्रंप समेत हर कोई दबाना चाहता है

Jaffery Epstein: अमेरिकी सीनेट ने सभी की सहमत्ति से 'एप्स्टीन फाइल्स' सार्वजनिक करने का बिल पास कर दिया है. यह बिल पहले ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भारी समर्थन के साथ पास हो चुका था. अब सीनेट की मंजूरी के बाद यह बिल सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा, जहां उनके दस्तखत के बाद यह कानून बन जाएगा. इस बिल के तहत अमेरिकी न्याय विभाग को जरूरी होगा कि वह जेफ्री एप्स्टीन से जुड़े सभी केस फाइल्स और दस्तावेज सार्वजनिक करे. 

जेफ्री एप्स्टीन एक बहुत अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था. उस पर आरोप था कि उसने कई नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया और बड़े-बड़े ताकतवर लोगों को भी इसमें शामिल किया. एप्स्टीन को 2019 में गिरफ्तार किया गया था लेकिन कुछ समय बाद जेल में उसकी मौत हो गई. उसकी मौत ने कई सवाल खड़े किए. सवाल थे कि 

  • क्या वह सच में खुद मरा या किसी ने उसे मरवाया? 

  • क्या वह अपने गैंग या नेटवर्क का राज खोलने वाला था? 

  • कौन-कौन से बड़े नेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी उससे जुड़े थे?

फाइल्स सार्वजनिक होनी क्यों जरूरी हैं

एप्स्टीन के केस से जुड़े सैकड़ों दस्तावेज, रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान, नामों की सूची, सब DOJ (अमेरिकी न्याय विभाग) के पास हैं लेकिन इनमें से ज्यादातर दस्तावेज खुफिया रखे गए हैं. लोगों और पीड़ितों की मांग है कि ये फाइलें पब्लिक की जाएं ताकि सच सामने आए और यह भी चल सके किन-किन शक्तिशाली लोगों का हाथ था.

विवाद क्यों बढ़ा?

विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि सरकार ने इतने सालों से फाइल्स छुपा कर रखी हैं, जबकि जनता चाहती है सच सामने आए. कई लोगों को शक है कि बड़ी हस्तियों के नाम इन फाइल्स में हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश हो रही है. एप्स्टीन की अचानक मौत ने और रहस्य बढ़ा दिया, लोगों का माना था कि वो बहुत कुछ बताने वाला था. एप्स्टीन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें भी अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं. कई लोगों का तो यह भी आरोप है कि ट्रंप खुद भी इस मामले में फंस सकते हैं. हालांकि उनकी तरफ इस बिल को मंजूरी दिए जाना बड़ी बात है.

471-1 वोटों के साथ मंजूरी

हाउस में इस बिल को 427-1 वोट से मंजूरी मिली. सिर्फ लुइजियाना के रिपब्लिकन सांसद क्ले हिगिंस ने इसका विरोध किया. बाकी सभी सांसद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के इस बिल के समर्थन में थे. इससे साफ होता है कि पारदर्शिता की मांग पर दोनों पार्टियां एकजुट हैं.

ट्रंप ने भी किया बिल का समर्थन

हाउस में वोट से पहले रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी और मार्जोरी टेलर ग्रीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान एप्स्टीन के कई सर्वाइवर्स ने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि फाइल्स को सार्वजनिक करना न्याय के लिए बेहद जरूरी है. डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बिल का समर्थन किया और कहा कि वह इसे कानून बनाने के लिए साइन करेंगे. ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों से भी बिल को पास करने की अपील की थी. 

ट्रंप का बयान क्यों है अहम?

ट्रंप का यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वे अक्सर कांग्रेस के बिलों पर अलग रुख रखते हैं लेकिन यहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया. हालांकि डेमोक्रेट सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चाहें तो अभी तुरंत भी इन फाइल्स को जारी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास यह हक पहले से मौजूद है. गार्सिया के मुताबिक राष्ट्रपति को पारदर्शिता के लिए इतना इंतजार नहीं करना चाहिए. अमेरिका में यह वोट ऐसे समय हुआ है जब देश की राजनीति कई बड़े मुद्दों से घिरी है. फिर भी एप्स्टीन केस में पारदर्शिता की मांग लोगों का बड़ा ध्यान खींच रही है.

