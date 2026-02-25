संसद में भाषण दे रहे थे ट्रंप, इल्हान उमर ने चिल्लाकर कहा 'हत्यारा', वीडियो हुआ वायरल

Ilhan Omar called Trump a murderer: कल्पना कीजिए, देश का राष्ट्रपति संसद में भाषण दे रहा हो और अचानक कोई सांसद खड़ा होकर उन्हें हत्यारा कह दे. अमेरिका की संसद में ठीक ऐसा ही हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों पर निशाना साध रहे थे और मिनेसोटा की सांसद इलहान उमर ने उन पर सीधा हमला बोल दिया. इस हंगामे के पीछे की जड़ मिनेसोटा में हुआ वह सीक्रेट इमिग्रेशन ऑपरेशन है, जिसमें दो अमेरिकी नागरिकों की जान चली गई थी. एक तरफ ट्रंप प्रवासियों को डाकू और भ्रष्ट बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर अपनी ही जनता के खून के इल्जाम लग रहे हैं.

ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि मिनेसोटा में सोमालिया के डाकुओं ने हंगामा किया था और ये दिखाता है कि दुनिया के कई हिस्सों में रिश्वत, भ्रष्टाचार और कानून का उल्लंघन आम है. बिना रोक-टोक के प्रवासन और खुली सीमाएं, समस्याओं को अमेरिका तक लाने का काम करती हैं और कीमत अमेरिकी लोगों को चुकानी पड़ती है. ये बयान अमेरिकी प्रवासन नीति और सुरक्षा पर बहस का केंद्र बन गया.

Donald Trump killed two of my constituents. He is a liar and should be ashamed of himself. pic.twitter.com/Y94PNI2XtQ Add Zee News as a Preferred Source — Ilhan Omar (@IlhanMN) February 25, 2026

अमेरिकी नागरिक का नाम आया था सामने

इससे पहले, उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस को मिनेसोटा में सरकारी धोखाधड़ी की जांच के लिए नियुक्त किया गया था. जांच में कई आरोप सोमालिया समुदाय से जुड़े लोगों पर लगे, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता के रूप मे एक अमेरिकी नागरिक एमी बॉक का नाम सामने आया था.

इसी जांच के कारण लगभग 3,000 संघीय इमिग्रेशन अधिकारियों को मिनेसोटा भेजा गया था, जो स्थानीय लोगों के विरोध और हिंसक हालात के कारण विवाद का रूप लेता रहा. इस ऑपरेशन में दो अमेरिकी नागरिक मारे गए थे, जिससे ICE और प्रशासन की सख्त प्रवासन नीति के खिलाफ आम लोगों में नाराजगी बढ़ गई है.

अप्रवासियों द्वारा किए गए हत्याकांड

ट्रंप ने अपने भाषण में कई अपराधों का भी जिक्र किया था, जिसमें अप्रवासियों द्वारा किए गए हत्याकांड शामिल थे. उन्होंने कहा कि मेक्सिको में जन्मी लिजबेथ मेडीना की हत्या करने वाले व्यक्ति को अमेरिका से निकाला जाना चाहिए.

पिछले साल तक ट्रंप प्रशासन का पूरा जोर सिर्फ उन प्रवासियों को पकड़ने पर था, जिन्होंने कोई गंभीर या हिंसक अपराध किया हो. लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. अब उन लोगों को भी तेजी से गिरफ्तार किया जा रहा है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2025 में हिरासत में लिए गए लोगों में ऐसे बिना रिकॉर्ड वाले लोग सिर्फ 6% थे, लेकिन फरवरी 2026 तक यह आंकड़ा उछलकर 43% पर पहुंच गया है. यानी अब सरकार किसी भी प्रवासी को, चाहे उसने अपराध किया हो या नहीं, हिरासत में लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

ये भी पढ़ें:10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या हुआ?