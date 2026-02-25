Advertisement
trendingNow13122043
Hindi Newsदुनियासंसद में भाषण दे रहे थे ट्रंप, इल्हान उमर ने चिल्लाकर कहा हत्यारा, वीडियो हुआ वायरल

संसद में भाषण दे रहे थे ट्रंप, इल्हान उमर ने चिल्लाकर कहा 'हत्यारा', वीडियो हुआ वायरल

Ilhan Omar called Trump a murderer: अमेरिकी संसद में इलहान उमर ने ट्रंप को हत्यारा कह दिया क्योंकि उनके शहर में एक सरकारी रेड के दौरान दो बेगुनाह अमेरिकियों की जान चली गई थी. ट्रंप के राज में अब बिना किसी अपराध के भी प्रवासियों की गिरफ्तारी 7 गुना बढ़ गई है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 25, 2026, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संसद में भाषण दे रहे थे ट्रंप, इल्हान उमर ने चिल्लाकर कहा 'हत्यारा', वीडियो हुआ वायरल

Ilhan Omar called Trump a murderer: कल्पना कीजिए, देश का राष्ट्रपति संसद में भाषण दे रहा हो और अचानक कोई सांसद खड़ा होकर उन्हें हत्यारा कह दे. अमेरिका की संसद में ठीक ऐसा ही हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों पर निशाना साध रहे थे और मिनेसोटा की सांसद इलहान उमर ने उन पर सीधा हमला बोल दिया. इस हंगामे के पीछे की जड़ मिनेसोटा में हुआ वह सीक्रेट इमिग्रेशन ऑपरेशन है, जिसमें दो अमेरिकी नागरिकों की जान चली गई थी. एक तरफ ट्रंप प्रवासियों को डाकू और भ्रष्ट बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर अपनी ही जनता के खून के इल्जाम लग रहे हैं. 

ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि मिनेसोटा में सोमालिया के डाकुओं ने हंगामा किया था और ये दिखाता है कि दुनिया के कई हिस्सों में रिश्वत, भ्रष्टाचार और कानून का उल्लंघन आम है. बिना रोक-टोक के प्रवासन और खुली सीमाएं, समस्याओं को अमेरिका तक लाने का काम करती हैं और कीमत अमेरिकी लोगों को चुकानी पड़ती है. ये बयान अमेरिकी प्रवासन नीति और सुरक्षा पर बहस का केंद्र बन गया.

अमेरिकी नागरिक का नाम आया था सामने 
इससे पहले, उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस को मिनेसोटा में सरकारी धोखाधड़ी की जांच के लिए नियुक्त किया गया था. जांच में कई आरोप सोमालिया समुदाय से जुड़े लोगों पर लगे, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता के रूप मे एक अमेरिकी नागरिक एमी बॉक का नाम सामने आया था. 

इसी जांच के कारण लगभग 3,000 संघीय इमिग्रेशन अधिकारियों को मिनेसोटा भेजा गया था, जो स्थानीय लोगों के विरोध और हिंसक हालात के कारण विवाद का रूप लेता रहा. इस ऑपरेशन में दो अमेरिकी नागरिक मारे गए थे, जिससे ICE और प्रशासन की सख्त प्रवासन नीति के खिलाफ आम लोगों में नाराजगी बढ़ गई है.

अप्रवासियों द्वारा किए गए हत्याकांड
ट्रंप ने अपने भाषण में कई अपराधों का भी जिक्र किया था, जिसमें अप्रवासियों द्वारा किए गए हत्याकांड शामिल थे. उन्होंने कहा कि मेक्सिको में जन्मी लिजबेथ मेडीना की हत्या करने वाले व्यक्ति को अमेरिका से निकाला जाना चाहिए.

पिछले साल तक ट्रंप प्रशासन का पूरा जोर सिर्फ उन प्रवासियों को पकड़ने पर था, जिन्होंने कोई गंभीर या हिंसक अपराध किया हो. लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. अब उन लोगों को भी तेजी से गिरफ्तार किया जा रहा है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2025 में हिरासत में लिए गए लोगों में ऐसे बिना रिकॉर्ड वाले लोग सिर्फ 6% थे, लेकिन फरवरी 2026 तक यह आंकड़ा उछलकर 43% पर पहुंच गया है. यानी अब सरकार किसी भी प्रवासी को, चाहे उसने अपराध किया हो या नहीं, हिरासत में लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.
ये भी पढ़ें:10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या हुआ?

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

US CongressTrumpIlhan Omar

Trending news

PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें