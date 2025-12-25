Advertisement
trendingNow13052967
Hindi Newsदुनियायुनूस सुन लो! अल्पसंख्यकों को बचाओ वरना..., बांग्लादेश में हिंदू की बेरहम हत्या पर अमेरिकी सांसद का खौला खून, डंके की चोट पर चेतावनी

युनूस सुन लो! अल्पसंख्यकों को बचाओ वरना..., बांग्लादेश में हिंदू की बेरहम हत्या पर अमेरिकी सांसद का खौला खून, डंके की चोट पर चेतावनी

Bangladesh violence: अमेरिकी कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा स्थिति और खराब हो गई है, खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले चिंताजनक हैं. हाल की एक बर्बर हत्या का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए तो देश अस्थिर हो जाएगा.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 25, 2025, 01:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युनूस सुन लो! अल्पसंख्यकों को बचाओ वरना..., बांग्लादेश में हिंदू की बेरहम हत्या पर अमेरिकी सांसद का खौला खून, डंके की चोट पर चेतावनी

US lawmakers raise alarm over Bangladesh violence: बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और अराजकता को लेकर दुनियाभर में चर्चा हो रही है. अमेरिकी कांग्रेसमैन ने बांग्लादेश में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता जताई. अमेरिकी कांग्रेसी ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत सुधार के कदम नहीं उठाए गए तो लगातार हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले देश को और अस्थिर कर सकते हैं. भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया, “मैं बांग्लादेश में सुरक्षा की स्थिति को लेकर बहुत परेशान हूं. मुझे लगता है कि यह और खराब हो गई है.”

बांग्लादेश में मानवाधिकार की हालत बिगड़ रही है और हिंसा चरमसीमा को भी पार कर चुकी है. इस बीच उन्होंने कहा, “बदकिस्मती से, सरकार बदलने के बाद भी यह अच्छा नहीं था, और अब यह और भी खराब है.” उन्होंने कहा कि बढ़ती कानून व्यवस्था की कमी ने हिंसक समूहों को बिना किसी रोक-टोक के काम करने दिया है. कृष्णमूर्ति ने कहा कि वह खास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, पर हो रहे हमलों से परेशान हैं.

उन्होंने कहा, “एक समूह जिसके बारे में मैं खास तौर पर परेशान हूं, वह है बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक.” अमेरिकी कांग्रेसी ने बांग्लादेश में खराब सुरक्षा माहौल को हाल के दिनों में हुई भयानक, डरावनी हत्याओं से जोड़कर चिंता जाहिर की. सरकार बदलने के एक साल से ज्यादा समय बाद भी हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं. इसे लेकर उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि बदकिस्मती से, बहुत सारे लोगों के खिलाफ आम हिंसा हो रही है.”

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को कट्टरपंथियों की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को आग के हवाले कर दिया. इस घटना पर उन्होंने कहा, “जब आपके पास इतनी खराब सुरक्षा की स्थिति होती है, तो आपके पास वैसी स्थिति होती है जैसी हमने कुछ दिन पहले देखी थी, जहां एक आदमी को असल में उसके धर्म, यानी एक हिंदू होने के लिए मार दिया गया था.”

घटना के बाद गिरफ्तारी को लेकर कृष्णमूर्ति ने कहा, "मुझे खुशी है कि इस बेरहमी से की गई हत्या के बाद उन्होंने करीब एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया. अधिकारियों को और भी कुछ करने की जरूरत है और उन्हें यह जल्दी करने की जरूरत है. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और हत्याएं जारी रहेंगी."

बांग्लादेश में हालात को स्थिर बनाने में अमेरिका की भूमिका को लेकर कृष्णमूर्ति ने कहा, "अमेरिका को बांग्लादेश के साथ-साथ दूसरे देशों को भी लगातार याद दिलाना चाहिए कि हम चाहते हैं कि आप सफल हों और हम आपकी मदद करने को तैयार हैं. लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, सुरक्षा की स्थिति बेहतर हो, और हर कोई कुछ हद तक सुरक्षा के साथ काम कर सके."

उन्होंने चेतावनी दी कि पब्लिक सुरक्षा बहाल करने में नाकाम रहने से कट्टरपंथी ताकतों के लिए जगह बन सकती है. कृष्णमूर्ति ने कहा, “अगर लोगों को पब्लिक सेफ्टी महसूस नहीं होती, तो आप ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते जो सबके लिए काम करे. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अच्छी सरकार का बेसिक नियम है.”(इनपुट आईएएनएस से)

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Raja Krishnamoorthi

Trending news

'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल