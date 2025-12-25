युनूस सुन लो! अल्पसंख्यकों को बचाओ वरना..., बांग्लादेश में हिंदू की बेरहम हत्या पर अमेरिकी सांसद का खौला खून, डंके की चोट पर चेतावनी

US lawmakers raise alarm over Bangladesh violence: बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और अराजकता को लेकर दुनियाभर में चर्चा हो रही है. अमेरिकी कांग्रेसमैन ने बांग्लादेश में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता जताई. अमेरिकी कांग्रेसी ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत सुधार के कदम नहीं उठाए गए तो लगातार हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले देश को और अस्थिर कर सकते हैं. भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया, “मैं बांग्लादेश में सुरक्षा की स्थिति को लेकर बहुत परेशान हूं. मुझे लगता है कि यह और खराब हो गई है.”

बांग्लादेश में मानवाधिकार की हालत बिगड़ रही है और हिंसा चरमसीमा को भी पार कर चुकी है. इस बीच उन्होंने कहा, “बदकिस्मती से, सरकार बदलने के बाद भी यह अच्छा नहीं था, और अब यह और भी खराब है.” उन्होंने कहा कि बढ़ती कानून व्यवस्था की कमी ने हिंसक समूहों को बिना किसी रोक-टोक के काम करने दिया है. कृष्णमूर्ति ने कहा कि वह खास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, पर हो रहे हमलों से परेशान हैं.

उन्होंने कहा, “एक समूह जिसके बारे में मैं खास तौर पर परेशान हूं, वह है बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक.” अमेरिकी कांग्रेसी ने बांग्लादेश में खराब सुरक्षा माहौल को हाल के दिनों में हुई भयानक, डरावनी हत्याओं से जोड़कर चिंता जाहिर की. सरकार बदलने के एक साल से ज्यादा समय बाद भी हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं. इसे लेकर उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि बदकिस्मती से, बहुत सारे लोगों के खिलाफ आम हिंसा हो रही है.”

हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को कट्टरपंथियों की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को आग के हवाले कर दिया. इस घटना पर उन्होंने कहा, “जब आपके पास इतनी खराब सुरक्षा की स्थिति होती है, तो आपके पास वैसी स्थिति होती है जैसी हमने कुछ दिन पहले देखी थी, जहां एक आदमी को असल में उसके धर्म, यानी एक हिंदू होने के लिए मार दिया गया था.”

घटना के बाद गिरफ्तारी को लेकर कृष्णमूर्ति ने कहा, "मुझे खुशी है कि इस बेरहमी से की गई हत्या के बाद उन्होंने करीब एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया. अधिकारियों को और भी कुछ करने की जरूरत है और उन्हें यह जल्दी करने की जरूरत है. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और हत्याएं जारी रहेंगी."

बांग्लादेश में हालात को स्थिर बनाने में अमेरिका की भूमिका को लेकर कृष्णमूर्ति ने कहा, "अमेरिका को बांग्लादेश के साथ-साथ दूसरे देशों को भी लगातार याद दिलाना चाहिए कि हम चाहते हैं कि आप सफल हों और हम आपकी मदद करने को तैयार हैं. लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, सुरक्षा की स्थिति बेहतर हो, और हर कोई कुछ हद तक सुरक्षा के साथ काम कर सके."

उन्होंने चेतावनी दी कि पब्लिक सुरक्षा बहाल करने में नाकाम रहने से कट्टरपंथी ताकतों के लिए जगह बन सकती है. कृष्णमूर्ति ने कहा, “अगर लोगों को पब्लिक सेफ्टी महसूस नहीं होती, तो आप ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते जो सबके लिए काम करे. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अच्छी सरकार का बेसिक नियम है.”(इनपुट आईएएनएस से)