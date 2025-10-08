Advertisement
'भारत से सुधार लो रिश्ते', ट्रंप ने अपने ही मुल्क में करा ली छीछालेदर, टैरिफ वॉर पर बरसे कांग्रेस सांसद

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है. जिसका असर व्यापार पर पड़ रहा है, अब ट्रंप की इस नीति की वजह से अमेरिकी कांग्रेस सांसदों ने उनपर निशाना साधा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 08, 2025, 10:18 PM IST
Trump Tariff: सत्ता की कुर्सी दोबारा संभालने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड लगातार सख्त रवैया अपना रहे हैं. हाल में ही उन्होंने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था, जिसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में थोड़ी बहुत खटास आ गई है. इसका असर व्यापार पर भी पड़ रहा है. अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता था लेकिन उसका पैंतरा काम नहीं आया, अब ट्रंप के इस रवैये से उनके ही में फजीहत हो रही है. अमेरिकी कांग्रेस सांसद ने ट्रंप प्रशासन से टैरिफ को वापस लेने के लिए तत्काल कदम उठाने का निवेदन किया है. 

दोनों को हुआ है नुकसान
सांसद डेबोरा रॉस और कांग्रेस सदस्य रो खन्ना ने 19 कांग्रेस सदस्यों के एक ग्रुप का नेतृत्व किया और तनावपूर्ण संबंध को सुधारने के लिए ये कदम उठाने को कहा. उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में टैरिफ में की गई बढ़ोतरी, जिसने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. इसने भारत के साथ संबंधों को कमजोर किया है और अमेरिकी उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों को नुकसान पहुंचाया है. 

बन गए हैं तनावपूर्ण संबंध
इसके अलावा अन्य सांसदों ने लिखा कि हम कांग्रेस के सदस्य के रूप में यह लिख रहे हैं, जो उन जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां बड़े, जीवंत भारतीय-अमेरिकी समुदाय हैं और जिनके भारत के साथ मजबूत पारिवारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं. आपके प्रशासन की हालिया कार्रवाइयों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे दोनों देशों के लिए नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. ऐसे में हम आपसे इस महत्वपूर्ण साझेदारी को फिर से स्थापित करने और सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करते हैं. 

विदेश मंत्री ने की थी टिप्पणी
बीते दिन टैरिफ और अमेरिका के साथ संबंधों पर बोलते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने टिप्पणी की थी कि हमने लक्ष्मण रेखाएं खींच दी है. उन्होंने अपनी टिप्पणी के जरिए अमेरिका को भी संकेत दे दिया था. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी.

Donald Trump

