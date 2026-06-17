Ilhan Omar: अमेरिकी सांसद इल्हान ओमार लगातार अपने भारत विरोधी बयानों के लिए चर्चा में रहती है. उन्होंने इस जून 2026 की शुरुआत में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC) की ओर से आयोजित एक इवेंट में फिर से भारत पर हमला किया है.
इल्हान ओमार ने भारत आरोप लगाते हुए कहा कि वह नरसंहार ( Genocide) के आठवें चरण पर है. डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधि इल्हान उमर और IAMC दोनों ही भारत-विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं.
इल्हान ओमर अपने संबोधन में नरसंहार के 10 चरणों का जिक्र कर रही थीं, जिसे अमेरिकन ज्यूरिस्ट और जेनोसाइड वॉच के फाउंडर फाउंडिंग प्रेसिंडेंट ने स्पष्ट किया था. ओमर ने कहा,' भारत से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नरसंहार के आठवें चरण में है. हमारे लिए लगातार चेतावनी देना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में तबाही मचाने वाला सिर्फ मोदी प्रशासन ही नहीं है, बल्कि यह एक व्यवस्थित और सामाजिक समस्या बनता जा रहा है.'
बता दें कि इल्हान ओमर खुद मूल रूप से सोमालिया की हैं. उनकी पहचान भी संदिग्ध है. उन्हें पाकिस्तानी समर्थक के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने बार-बार कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की है, जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है. भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाली इल्हान ओमर का सोमाली प्रवासी समुदाय खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके MAGA समर्थकों से इसी तरह की नफरत का शिकार हैं. उन्होंने इस समुदाय को आतंकवादी करार दिया है और उमर पर अवैध अप्रवासी होने का आरोप भी लगाया है.
बता दें कि इस इवेंट का आयोजन करने वाली संस्था IAMC अमेरिका में रजिस्टर्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन है, जो लंबे समय से भारत पर अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है. इस संस्था ने बार-बार वाशिंगटन से भारत को अल्पसंख्यकों के प्रति उसके बर्ताव के कारण 'विशेष चिंता का देश' (Country of Particular Concern) घोषित करने का आग्रह किया है. इतना ही नहीं संस्था ने RSS संगठनों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा जैसे पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
बता दें कि मई 2026 को पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान एक नॉर्वेजियन पत्रकार ने नई दिल्ली पर सवाल उठाए थे. इसको लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने हेग में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा था,' हाल ही में चुनाव हुए थे. आपको यह जानना चाहिए कि भागीदारी का स्तर क्या था. 90 प्रतिशत से ज्यादा वोटर्स ने मतदान किया. यही भारत की खूबसूरती है.' सिबी जॉर्ज ने आगे कहा,' जब हम स्वतंत्र हुए थे, तब भारत में अल्पसंख्यक आबादी 11 प्रतिशत थी. अब यह 20 प्रतिशत से ज्यादा है. ऐसा कोई देश बताइए जहां अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी हो? आपको भारत के अलावा कहीं और ऐसा देश नहीं मिलेगा.' भारत का पिछला रिकॉर्ड खुद ही सब कुछ बयां करता है और यह उन झूठी बातों का भी भंडाफोड़ करता है, जिन्हें इल्हान उमर जैसे लोग देश के खिलाफ फैलाने की कोशिश करते हैं.