Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /यह नरसंहार के आठवें चरण पर है ..., पाकिस्तान की चहेती इल्हान ओमर ने फिर भारत के खिलाफ उगला जहर

'यह नरसंहार के आठवें चरण पर है ...,' पाकिस्तान की चहेती इल्हान ओमर ने फिर भारत के खिलाफ उगला जहर

Ilhan Omar Accusing India Of Genocide: भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान ओमार ने अब भारत पर नरसंहार ( Genocide) के आठवें चरण पर होने का आरोप लगाया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 17, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:19 PM IST
'यह नरसंहार के आठवें चरण पर है ...,' पाकिस्तान की चहेती इल्हान ओमर ने फिर भारत के खिलाफ उगला जहर

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'यह नरसंहार के आठवें चरण पर है ...,' इल्हान ओमर ने फिर भारत के खिलाफ उगला जहर
World News2 min ago
2
Grok Imagine Video 1.57 min ago
3
iit admission 202610 min ago
4
Aman Sanger11 min ago
5
G7 Summit 202612 min ago