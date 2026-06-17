बता दें कि मई 2026 को पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान एक नॉर्वेजियन पत्रकार ने नई दिल्ली पर सवाल उठाए थे. इसको लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने हेग में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा था,' हाल ही में चुनाव हुए थे. आपको यह जानना चाहिए कि भागीदारी का स्तर क्या था. 90 प्रतिशत से ज्यादा वोटर्स ने मतदान किया. यही भारत की खूबसूरती है.' सिबी जॉर्ज ने आगे कहा,' जब हम स्वतंत्र हुए थे, तब भारत में अल्पसंख्यक आबादी 11 प्रतिशत थी. अब यह 20 प्रतिशत से ज्यादा है. ऐसा कोई देश बताइए जहां अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी हो? आपको भारत के अलावा कहीं और ऐसा देश नहीं मिलेगा.' भारत का पिछला रिकॉर्ड खुद ही सब कुछ बयां करता है और यह उन झूठी बातों का भी भंडाफोड़ करता है, जिन्हें इल्हान उमर जैसे लोग देश के खिलाफ फैलाने की कोशिश करते हैं.