Advertisement
trendingNow13072888
Hindi Newsदुनियाकोर्ट के निर्देश की अनदेखी पड़ी भारी! निर्वासित भारतीय को वापस बुलाने पर अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला

कोर्ट के निर्देश की अनदेखी पड़ी भारी! निर्वासित भारतीय को वापस बुलाने पर अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला

Indian deportation case USA: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने अपने तरह का एक अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे एक भारतीय नागरिक को फिर से अमेरिका वापस लाने की व्यवस्था करें, जिसे अदालत के साफ आदेश के बावजूद भारत भेज दिया गया था. जज ने फैसला सुनाया कि डिपोर्टेशन गैर-कानूनी था और न्यायिक अधिकार का उल्लंघन था.

Edited By:  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोर्ट के निर्देश की अनदेखी पड़ी भारी! निर्वासित भारतीय को वापस बुलाने पर अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला

Indian deportation case USA: 9 जनवरी को जारी आदेश में टेक्सास के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत ने बताया कि फ्रांसिस्को डी'कोस्टा को 20 दिसंबर 2025 को अमेरिका से निकाला गया था. वहीं उसे न हटाने का अदालत का आदेश इससे तीन घंटे पहले ही जारी हो चुका था. 

बता दें कि अदालत ने कहा, उसी सुबह उसने डी'कोस्टा की याचिका पर सुनवाई अपने हाथ में ली थी. सरकार को साफ निर्देश दिया था कि अदालत की अनुमति के बिना उसे अमेरिका से बाहर न भेजा जाए.

कोर्ट ने कहा कि उस आदेश के बावजूद डी'कोस्टा को तुर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट में बिठा दिया गया था. जो उसी दिन दोपहर 2:55 बजे ह्यूस्टन से रवाना हुई. इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट द्वारा जमा किए गए एक मेमोरेंडम के अनुसार अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय, आईसीई अधिकारियों और हिरासत सुविधा को फ्लाइट के रवाना होने से पहले स्टे की सूचना थी.

Add Zee News as a Preferred Source

अदालत ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि यह गलती से हुआ. अदालत ने कहा कि हटाने का इरादा चाहे जो भी रहा हो निर्वासन गैरकानूनी था. यही सबसे अहम बात है.

फ्रांसिस्को डी'कोस्टा भारत के मूल निवासी हैं और साल 2009 से अमेरिका में रह रहे थे. अक्टूबर 2025 में एक आव्रजन न्यायाधीश ने उन्हें स्वेच्छा से देश छोड़ने की अनुमति दी थी. बाद में उन्होंने वकील की मदद ली और अपने मामले को फिर से खोलने की अर्जी दी. इसमें उन्होंने कहा कि भारत की परिस्थितियां बदल चुकी हैं और ईसाई धर्म अपनाने के कारण उन्हें वहां उत्पीड़न का खतरा है.

उस याचिका को दायर करने से फेडरल नियमों के तहत उनका स्वेच्छा से देश छोड़ना अपने आप एक अंतिम निष्कासन आदेश में बदल गया. कोर्ट ने कहा कि इमिग्रेशन जज ने स्टे के अनुरोध को खारिज कर दिया था. लेकिन डी'कोस्टा को हटाए जाने के समय मामले को फिर से खोलने की याचिका पर फैसला नहीं सुनाया था. अदालत ने कहा कि इस स्थिति में डी'कोस्टा को हटाने से उनके कानूनी अधिकार छिन सकते थे और यह न्याय की प्रक्रिया के खिलाफ था.

सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि डी'कोस्टा को वापस लाने की जरूरत नहीं है. वह भारत से ही आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. अदालत ने इस दलील को भी ठुकरा दिया और कहा कि उन्हें वापस लाना जरूरी है. इससे मामले की सुनवाई वैसे ही हो सके, जैसे गलत तरीके से हटाए जाने से पहले होनी चाहिए थी.

अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के एक सर्वसम्मत फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी विदेशी नागरिक को अदालत के आदेश के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से हटाया जाता है, तो उसे वापस बुलाना सही और जरूरी उपाय है. अंत में अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि डी'कोस्टा की जल्द से जल्द अमेरिका वापसी की व्यवस्था की जाए. साथ ही पांच दिनों के भीतर यह बताने को कहा कि इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे.

इनपुट-आईएएनएस

यह भी  पढ़ें: 1 लाख वीजा रद्द... मारपीट, चोरी और नशे में गाड़ी चलाने के थे आरोप; ट्रंप प्रशासन ने उठाया सख्त कदम

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Indian deportation case USA

Trending news

मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
BMC Chunav 2026
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
Supreme Court
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
amit shah
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
Child Electrocuted Train
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
BMC elections
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
Palak Paneer
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
India-Germany relations
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
Nipah Virus Returns
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
PM Modi
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा
Germany Visa Free Transit
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा