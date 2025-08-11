काम आई मुनीर की जी-हुजूरी, US ने इस बलूच विद्रोही समूह को घोषित किया आतंकी संगठन; जब्त होगी संपत्ति

US bans Balochistan Liberation Army: पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर का बार-बार अमेरिका दौरा और ट्रंप की जी-हजूरी करना काम आ गया है. पाकिस्तान के आग्रह पर US ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है. आतंकी संगठन घोषित होने के साथ ही अब BLA पर कई तरह के प्रतिबंध भी लग जाएंगे. संगठन के सदस्यों की अमेरिका में एंट्री और खातों पर बैन भी लगाया जा सकता है.

आजाद बलूचिस्तान के लिए लड़ रही BLA

अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अलगाववादी उग्रवादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है. BLA स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए लड़ रहा है, जो पाकिस्तान का एक दक्षिण-पश्चिमी प्रांत है और जिसकी सीमा उत्तर में अफ़ग़ानिस्तान और पश्चिम में ईरान से लगती है.

कौन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी?

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बलूच राष्ट्रवादी सशस्त्र संगठन है, जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान प्रांत की आजादी के लिए ल़ड़ रहा है. यह संगठन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करता है. BLA को पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, ईरान और यूरोपीय संघ आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं.

इस संगठन की स्थापना 2000 में मानी जाती है. इसके नेता नवाब बलाच मार्री थे, जिन्हें आईएसआई ने 2007 में अफगानिस्तान में मार दिया था. इसके बाद संगठन की कमान असलम बलोच ने संभाली, जिन्हें 2018 में कंधार में मार दिया गया. अब संगठन का नेतृत्व बशीर जेब कर रहे हैं. संगठन की ओर से मुख्य वक्ता की जिम्मेदारी जीयंद बलोच संभालते हैं.

BLA का दावा है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करती है और बलूच लोगों के साथ भेदभाव करती है. वे मानवाधिकार उल्लंघन और सैन्य दमन के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं.

मिलिट्री के रूप में किया संगठित

BLA ने पिछले कुछ वर्षों में अपने आपको मिलिट्री के रूप में संगठित करते हुए कई इकाइयां बनाई हैं. इसके लिए उसने मजीद ब्रिगेड बनाई है, जिसका काम दुश्मनों पर आत्मघाती हमले करना है. खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और हमलों की योजना बनाने के लिए उसने जिराब यूनिट बनाई है. पहाड़ी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध करने के लिए उसने फतेह स्कवाड का गठन किया है. हाई प्रोफाइल टारगेट्स को खत्म करने के लिए स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन्स स्क्वाड बनाया है.

BLA के हमलों से पाकिस्तानी सेना में डर

वर्ष 2020 में BLA में लगभग 600 सदस्य होने का अनुमान था, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी संख्या बढ़कर 3,000 तक होने का अनुमान है. यह संगठन हाल के वर्षों में पाकिस्तान में तेजी से ताकतवर होता जा रहा है. इसके सटीक हमलों से पाकिस्तानी सेना में घबराहट का माहौल है. आलम ये है कि बलूचिस्तान में सैनिकों की नाइट पेट्रोलिंग पर रोक लगा दी गई है. साथ ही 50 से कम सैनिकों की टुकड़ो को गश्त करने से भी प्रतिबंधित किया गया है.