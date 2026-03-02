ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या झूठ बोला था? पेंटागन की बैठक में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Advertisement
Israel-America attack: अमेरिका से आई एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना कोई सबूत पेश किए यह दावा किया था कि ईरान बहुत जल्द ऐसी क्षमता हासिल करने वाला था, जिससे वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अमेरिका पर हमला करने में सक्षम था.

Pentagon Meeting: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले को लेकर हुई सीक्रेट मीटिंग में चौकाने वाला खुलासा हुआ है. मीटिंग के बाद सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के स्टाफ ने कांग्रेस के सामने हुई पेशी में ये बताया कि उनके पास ऐसा कोई भी इनपुट नहीं था, जिससे ये संकेत मिला हो कि ईरान, अमेरिकी-इजरायली फौज के सैन्य हमलों से पहले अमेरिकी सेना पर हमला करने की योजना बना रहा हो.

गौरतलब है कि ट्रंप ने यही बात कहते हुए ईरान के साथ चल रही बातचीत बीच में छोड़कर ईरान पर ऐसा भयानक हमला बोला था, जिसमें सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत फौज के टॉप कमांडर मारे गए थे. अब बदले की आग में जल रहा ईरान, 'उम्माह' के कॉन्सेप्ट से इतर अमेरिका से किसी भी तरह का संबंध रखने वालों को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगा रहा है. ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायली शहरों तक गिर रही हैं. आस-पास के खाड़ी देशों में तो ईरानी ड्रोन्स ने ऐसा तांडव मचाया कि खुद के वैभव और संपदा पर गर्व करने वाले दुबई जैसे वर्ल्ड फेमस शहर बारूद के आगोश में धुआं-धुआं हो गए.

मीटिंग में क्या हुआ?

ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर इजरायल के साथ मिलकर की गई कार्रवाई का मकसद वर्तमान सरकार को गिराना और आम ईरानियों को सत्ता पर काबिज होने की छूट देना बताया था. अपने आठ मिनट के वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, अन्य सैन्य बलों और पुलिस कर्मियों से कहना चाहूंगा कि हथियार डाल दें और सरेंडर करके खुद को बचा लें, वरना आपकी मौत तय है.' 

इतना बड़ा कदम उठाने के बाद अमेरिका में खुद सवालों के घेरे में आए ट्रंप ने जिस चतुराई से झूठ बोलते हुए कयासों के आधार पर ईरान को बर्बाद करने जैसा कदम उठाया, अब उसकी निंदा हो रही है. पेंटागन की मीटिंग में ट्रंप प्रशासन की टीम ने कबूला कि ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं थी जिससे ईरान की ओर से खतरे का दूर-दूर तक अंदेशा हो.

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के मुताबिक पेंटागन के अधिकारियों ने रविवार को सीनेट और अन्य सुरक्षा समितियों के सामने ईरान पर चल रहे अमेरिकी एक्शन को लेकर करीब 90 मिनट तक ब्रीफिंग दी थी. बंद कमरे में हुई इस ब्रीफिंग में अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और मिडिल ईस्ट में सक्रिय उसके तमाम प्रॉक्सी फोर्स अमेरिकी हितों के लिए खतरा थे. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि पहला हमला ईरान की ओर से होगा इसकी कोई जानकारी नहीं थी.

