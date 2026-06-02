‘फ्लाइंग बमों’ की फौज खड़ी कर रहा अमेरिका, हवा में उड़ता नजर आएगा फाइटर ड्रोन का बेड़ा; 54 अरब डॉलर में तैयार किया ये प्लान?

US Defense Department: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर जाएं किसी को इसका भरोसा नहीं रहता है. अब ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा दुनियाभर में हो रही है. अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) ड्रोन बनाने की तैयारी कर रहा है, इसके लिए पेंटागन बड़ी रक्षा कंपनियों के बजाय छोटे स्टार्टअप्स और नई टेक्नोलॉजी कंपनियों को मौका देने जा रहा है. पेंटागन के मन में ये विचार ऐसे समय पर आया है जब यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में संघर्षों ने लड़ाई के मैदान में छोटे, सस्ते ड्रोन की बढ़ती भूमिका को सामने लाया है.

कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना ड्रोन रेसर्स, स्टार्टअप्स और गोल्फ कोर्स में निगरानी और हवाई लाइट शो से जुड़ी कंपनियों की ओर भी रुख कर रही है. पेंटागन कि मानें तो US को अपनी ड्रोन क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है और उसने सबसे होनहार मैन्युफैक्चरर की पहचान करने के लिए "ड्रोन डॉमिनेंस" नाम का 18 महीने का एक कॉम्पिटिशन शुरू किया है. इसके तहत करीब 3 लाख ड्रोन बनाने के लिए 1.1 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं. वहीं, ट्रंप प्रशासन ने अगले रक्षा बजट में ड्रोन कार्यक्रम को और बड़ा करने के लिए 54.6 अरब डॉलर खर्च करने का प्रस्ताव रखा है.

वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस दौड़ में सबसे अगे कैलिफोर्निया का स्टार्टअप नीरोस है, जिसे ड्रोन रेसिंग के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन सोरेन मुनरो-एंडरसन ने शुरू किया था और स्काईकटर, एक ब्रिटिश कंपनी है जिसने यूक्रेन के एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है. जिन ड्रोन का टेस्ट किया जा रहा है, वे काफी सस्ते हैं, हर एक की कीमत लगभग $5,000 है, और उन्हें लड़ाई में इस्तेमाल करने लायक बनाया गया है. ड्रोन रेसिंग में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर, वे तेज स्पीड से चल सकते हैं और टारगेट पर बहुत सटीकता से हमला कर सकते हैं.

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इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को कई और प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिनमें मिलिट्री के लोगों ने लंबी दूरी के हमलों से लेकर इमारतों के अंदर हमलों तक के मिशन पर ड्रोन का टेस्ट किया जाएगा. पेंटागन का मकसद तेजी से इनोवेशन को बढ़ावा देना है, साथ ही उन लंबी प्रक्रियाओं से बचना है जो आम तौर पर बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टरों को पसंद आती हैं. इस साल जॉर्जिया के फोर्ट बेनिंग में हुई पहली प्रतियोगिता में 26 कंपनियों ने हिस्सा लिया, इसमें स्काईकटर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनी रही और उसे 2500 से ज्यादा ड्रोन का ऑर्डर मिला था.