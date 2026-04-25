18 घंटे की फ्लाइट में टाइम क्यों बर्बाद करें... ईरानी दल के लौटते ही ट्रंप ने रद्द किया कुशनर का पाक दौरा

US Iran peace talks latest updates: ईरान के सीधी बातचीत से इनकार के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद के लिए अपनी यात्रा टाल दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की. ट्रंप ने कहा कि इस यात्रा में बहुत समय बर्बाद होता और वहां पहुंचकर भी मसले का कोई समाधान नहीं निकल पाता. इसलिए हमारे प्रतिनिधियों ने अपनी यात्रा टाल दी है.

यात्रा में बहुत समय बर्बाद होता- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, 'मैंने अपने प्रतिनिधियों की पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरानियों से मुलाकात की यात्रा रद्द कर दी है. यात्रा में बहुत समय बर्बाद होता, बहुत काम होता... किसी को नहीं पता कि सत्ता किसके हाथ में है, यहां तक ​​कि उन्हें भी नहीं. साथ ही, हमारे पास सारे अधिकार हैं, उनके पास कुछ नहीं! अगर वे बात करना चाहते हैं, तो उन्हें बस फोन करना होगा.'

इस्लामाबाद के बाद मस्कट पहुंचे अराघची

उधर इस्लामाबाद दौरा पूरा करके ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची अब ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच गए हैं. वे अमेरिका के साथ चल रही बातचीत पर चर्चा करने के लिए तीन देशों के दौरे पर निकले हैं. उनमें से पाकिस्तान का दौरा वे कर चुके हैं. अब वे मस्कट पहुंचे हैं. इसके बाद वे रूस की राजधानी मॉस्को में जाएंगे.

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अमेरिका की स्थिति का पता नहीं- अराघची

अराघची ने अपने पाकिस्तान दौरे को फलदायी बताते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की सराहना की जाती है. उन्होंने कहा कि ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा पेश किया है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका वास्तव में कूटनीति के प्रति गंभीर है या नहीं.

बातचीत को लेकर सावधानी बरत रहा ईरान

यह बयान ऐसे समय आया है, जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने अपनी स्थिति पाकिस्तान के माध्यम से साझा की है और सीधे अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत को लेकर अभी भी सावधानी बरत रहा है.