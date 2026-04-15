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Hindi Newsदुनियाईरान से जंग के चक्कर में फंसे ट्रंप के मंत्री, हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी; युद्ध के बीच जाएगी कुर्सी?

ईरान से जंग के चक्कर में फंसे ट्रंप के मंत्री, हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी; युद्ध के बीच जाएगी कुर्सी?

ईरान युद्ध के बीच अमेरिका में एक नई चर्चा शुरू हो गई है. डेमोक्रेट्स के सांसद ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं. रिपोर्ट्स में के अनुसार, पीट हेगसेथ पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस की अनुमति लिए बिना ही ईरान युद्ध को मंजूरी दे दी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:59 PM IST
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ईरान से जंग के चक्कर में फंसे ट्रंप के मंत्री, हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी; युद्ध के बीच जाएगी कुर्सी?

US News: अमेरिकी रक्षामंत्री पीट हेगसेथ की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य एक्शन को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद अब हेगसेथ खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के मंत्री विरुद्ध कुल सात पन्नों का महाभियोग लाया जा सकता है. अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो यह हेगसेथ के लिए एक बड़ी मुसिबत बन सकती है. 

दरअसल, अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस के अनुसार, हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने कुल पांच गंभीर आरोप पीट हेगसेथ पर लगाए हैं. बता दें कि अमेरिका में रक्षा मंत्री को पद से हटाने के लिए कम से कम सीटेन और हाउस में 2 तिहाई सांसदों की आवश्यकता होगी. 

जानिए पूरा मामला

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के रक्षा सचिव पर आरोप है कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली और एक्शन की अनुमति दे दी.पूरे प्रकरण पर डेमोक्रेट्स सांसदों का कहना है कि हेगसेथ के इस फैसले के कारण अमेरिकी सैनिकों को अनवश्यक खतरा हुआ और संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है. 

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पीट हेगसेथ पर लगे हैं ये आरोप 

डेमोक्रेट्स सांसदों का आरोप है कि पीट हेगसेथ ने बिना कांग्रेस की अनुमति लिए बिना ही, ईरान पर हमले की अनुमति दे दी. उन्होंने कहा कि इस कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और सैनिकों के साथ आम नागरिकों की जान जोखिम में पड़ी. इसके अलावा इस महाभियोग में हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स के नेताओं ने सिग्नल गेट का भी जिक्र इस महाभियोग प्रस्ताव में किया गया है. इसके अलावा आरोप है कि हेगसेथ की लापरवाही के कारण खुफिया जानकारी लीक हुई. 

यह भी पढ़ें: युद्ध रोकने के लिए रूस आया आगे, 24 घंटे में दो फोन कॉल से बदल गया ईरान का मूड !

पेंटागन ने दिया ये जवाब 

गौरतलब है कि इस पूरे मामले में पेंटागन के प्रवक्ता का जवाब भी सामने आया है. इस पूरे प्रयास को पेंटागन ने राजनीतिक बताया है. पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने ईरान में अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और यह सफल भी रही है. आने वाले समय में यह प्रस्ताव हाउस में पेश होने वाला है, लेकिन इसे पास होने की संभावना कम है. 

यह भी पढ़े: होर्मुज में चीन का जहाज अमेरिका के 10,000 सैनिकों को कैसे चकमा दे गया? पता चला पूरा खेल

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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