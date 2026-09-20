Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /लोगों के लिए जान का खतरा, अमेरिका ने चला नया पैंतरा, भेज दी एडवाइजरी; कहा- कभी भी खराब हो सकते हैं हालात

लोगों के लिए जान का खतरा, अमेरिका ने चला नया पैंतरा, भेज दी एडवाइजरी; कहा- कभी भी खराब हो सकते हैं हालात

US Alert For American Citizens In Middle East: अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. इसके तहत उन्होंने लोगों से फ्लाइट कैंसिलेशन जैसी जानकारी रखने की बात कही. अमेरिका ने आम लोगों से मिडिल ईस्ट की यात्रा से भी बचने के लिए कहा.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 20, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:41 AM IST
लोगों के लिए जान का खतरा, अमेरिका ने चला नया पैंतरा, भेज दी एडवाइजरी; कहा- कभी भी खराब हो सकते हैं हालात

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'लौटेंगी तो फिट होकर आएंगी', Katrina Kaif को ट्रोल करने वालों पर भड़के Salman Khan
2
3
4
5