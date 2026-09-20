/लोगों के लिए जान का खतरा, अमेरिका ने चला नया पैंतरा, भेज दी एडवाइजरी; कहा- कभी भी खराब हो सकते हैं हालात

West Asia War: अमेरिका में US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के कॉन्सुलर अफेयर्स ने मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है, जिसमें इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे कठिन सुरक्षा स्थितियों और अचानक तनाव बढ़ने के खतरे को देखते हुए ज्यादा अलर्ट रहें.
US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के कॉन्सुलर अफेयर्स की ओर से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस अलर्ट को लेकर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें मिडिल ईस्ट में रहने वाले नागरिकों से अलर्ट रहने की अपील की गई है और वहां की यात्रा न करने की भी सलाह दी गई है.
US डिपार्टमेंट ने अपने पोस्ट में लिखा,' मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकियों को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए और संभावित फ्लाइट कैंसिलेशन, एयरस्पेस बंद होने और यात्रा में रुकावटों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए. ईरान समर्थित हूती गुटों ने सऊदी अरब के खिलाफ हमले किए हैं, जिनमें आम नागरिकों के एयरपोर्ट भी शामिल हैं. इस सैन्य टकराव के तेजी से बढ़ने की आशंका है, जो अमेरिकी मिडिल ईस्ट से बाहर हैं, उन्हें इस क्षेत्र की यात्रा करने या यहां से गुजरने के बारे में गंभीरता से दोबारा सोचना चाहिए.'
US डिपार्टमेंट ने आगे लिखा,' जो लोग इस क्षेत्र की यात्रा करते हैं या यहां से आते-जाते हैं उन्हें एयरपोर्ट और एयरलाइन के कामकाज के बारे में जानकारी पर नजर रखनी चाहिए. मिडिल ईस्ट के बाहर भी अमेरिकी राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है. ईरान और ईरान का समर्थन करने वाले समूह विदेशों में या दुनिया भर में अमेरिका और अमेरिकियों से जुड़ी जगहों पर अमेरिकी हितों को निशाना बना सकते हैं, जिनमें अमेरिकी व्यवसाय और अन्य संस्थान शामिल हैं.'
The U.S. Department of State Consular Affairs has issued a comprehensive Security Alert for the Middle East, urging American citizens currently in the region to exercise heightened vigilance due to complex security environments and the potential for unforeseen escalation.
In its… pic.twitter.com/atcRYLCMju
— ANI (@ANI) September 19, 2026
अमेरिका की ओर से यह चेतावनी तब आई जब सऊदी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से रियाद की तरफ दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया. हूती विद्रोहियों ने ताइफ, बिषा, यानबू और फरासान में आम लोगों से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाने की कोशिश की. अमेरिकी डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने पहले भी सऊदी अरब में शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, सैन्य ठिकानों और राजनयिक सुविधाओं समेत पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया. US डिपार्टमेंट ने यह भी चेतावनी दी कि रोकी गई मिसाइलों या प्रोजेक्टाइल के मलबे के गिरने से खतरा हो सकता है.