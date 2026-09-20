/लोगों के लिए जान का खतरा, अमेरिका ने चला नया पैंतरा, भेज दी एडवाइजरी; कहा- कभी भी खराब हो सकते हैं हालात

अमेरिका की ओर से यह चेतावनी तब आई जब सऊदी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से रियाद की तरफ दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया. हूती विद्रोहियों ने ताइफ, बिषा, यानबू और फरासान में आम लोगों से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाने की कोशिश की. अमेरिकी डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने पहले भी सऊदी अरब में शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, सैन्य ठिकानों और राजनयिक सुविधाओं समेत पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया. US डिपार्टमेंट ने यह भी चेतावनी दी कि रोकी गई मिसाइलों या प्रोजेक्टाइल के मलबे के गिरने से खतरा हो सकता है.