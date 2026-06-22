US-Iran Tension: ईरान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अंतरिम समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर होने के बावजूद, मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा पूरी तरह टला नहीं है. अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने साफ कर दिया है कि पूरा इलाका अभी भी हाई-अलर्ट पर रहेगा. इस कूटनीतिक तनाव के बीच अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपने सबसे खतरनाक A-10 अटैक एयरक्राफ्ट (Warthog) तैनात कर दिए हैं.
CENTCOM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दो A-10 विमानों की उड़ान की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि अमेरिकी वायु सेना के दो A-10 अटैक एयरक्राफ्ट एक रूटीन पेट्रोलिंग के तहत मिडिल ईस्ट के आसमान में एक साथ उड़ान भर रहे हैं. अमेरिकी सेना पूरे क्षेत्र में आसमान, जमीन और समुद्र में पूरी तरह मुस्तैद है. ट्रंप प्रशासन की ओर से यह सैन्य प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने के लिए हाई-लेवल कूटनीतिक बातचीत चल रही है.
Two U.S. Air Force A-10 attack aircraft fly together over the Middle East during a routine patrol. U.S. forces continue to be present in the skies, on land, and at sea throughout the region. pic.twitter.com/TGyJ7FWdIP
U.S. Central Command (@CENTCOM) June 21, 2026
मिडिल ईस्ट में चल रही ये कूटनीतिक रस्साकशी पिछले तीन महीनों से जारी भीषण सैन्य टकराव का नतीजा है. 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था. अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन के पहले ही दिन ईरान के सबसे लंबे समय तक सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई को खत्म कर दिया था. इसके बाद ईरान ने भी पीछे हटने से इनकार करते हुए खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों, तेल के कुओं और रणनीतिक जलमार्गों पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया था.
अब स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत का मुख्य फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम और दुनिया की सबसे बड़ी लाइफलाइन माने जाने वाले 'होर्मुज स्ट्रेट' के ऑपरेशनल स्टेटस को बहाल करने पर है. हालांकि दोनों पक्ष युद्ध रोकने के एक अस्थायी समझौते पर राजी हो गए हैं, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह बातचीत के दौरान किसी भी तरह की ढील नहीं देगा और सैन्य रूप से पूरी तरह तैयार रहेगा.
अमेरिकी रणनीति में A-10 थंडरबोल्ट II (जिसे वॉर्थोग भी कहा जाता है) की तैनाती बेहद अहम मानी जा रही है. 1970 के दशक में 'टैंक-किलर' के रूप में विकसित किया गया ये विमान आधुनिक फाइटर जेट्स की तुलना में काफी नीचे और धीमी गति से उड़ान भर सकता है. धीमी गति की वजह से इसके पायलट समंदर में मौजूद छोटे ईरानी जहाजों या मिलिट्री बोट्स के झुंड को आसानी से ट्रैक करके सटीकता से निशाना बना सकते हैं.
GAU-8 एवेंजर कैनन: इस विमान में 30mm की एक बेहद शक्तिशाली तोप लगी है, जो हर मिनट 4200 राउंड फायर कर सकती है. यह हल्के बख्तरबंद जहाजों और टैंकों को पल भर में राख करने की क्षमता रखती है.
अद्भुत कवच: इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के 23mm तक के आर्मर-पियर्सिंग और भारी विस्फोटक गोलों के सीधे वार को आसानी से झेल सकता है. खराब मौसम में भी कारगर: यह विमान कम विजिबिलिटी, खराब मौसम और बेहद दुर्गम फॉरवर्ड बेस से भी ऑपरेट हो सकता है. इसके सेल्फ-सीलिंग फ्यूल टैंक और एक्स्ट्रा फ्लाइट-कंट्रोल सिस्टम इसे समुद्री सुरक्षा और खाड़ी के युद्ध क्षेत्र के लिए एक अजेय हथियार बनाते हैं.