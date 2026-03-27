जंग के बीच 'चाणक्य नीति' अपना रहे ट्रंप? पैदल सैनिक बढ़ाए, ड्रोन बोट मोर्चे पर उतारी; प्लान ये तो नहीं!

US Drone Boats Deployment: अमेरिका की नौसेना को दुनिया की सबसे अत्याधुनिक नौसेना माना जाता है. नेवी सील कमांडो, मरीन कमांडो जैसी इसकी कई यूनिट्स हैं. ईरान युद्द में प्राइमरी टारगेट पूरा करने के बाद अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खाली कराने समेत अन्य सैन्य लक्ष्यों को पूरा करने में जो दिक्कतें आईं, उसके मद्देनजर पेंटागन ने किलर ड्रोन बोट जंग के मैदान में उतार दी हैं. वॉर मैनेजमेंट की खबरों के बीच ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप अब चाणक्य नीति पर चलने का मन बना चुके हैं.

अमेरिका की रणनीति

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई के दौरान बिना ड्राइवर वाली अनमैंड ड्रोन स्पीडबोट्स को गश्त के लिए तैनात किया है. पेंटागन ने ये पहली बार स्वीकार किया है कि वो सक्रिय संघर्ष के क्षेत्रों में ऐसी नावों का इस्तेमाल कर रहा है. ये खास नावें जासूसी करने या हमला करने के लिए एकदम मुफीद होती हैं. इससे पहले ईरान के मोर्चे में इनकी तैनाती की कोई खबर नहीं आई थी. इन छोटी नावों का इस्तेमाल करके 'छोटा' सा यूक्रेन 'महाबली' रूस को तगड़ा नुकसान पहुंचा चुका है. यूक्रेन ने विस्फोटकों से भरी छोटी-छोटी नावों का इस्तेमाल करके रूस की ब्लैक सी फ्लीट को बर्बाद कर दिया था. अब ईरान के खतरे को टालने के लिए अमेरिका इनका सहारा ले रहा है.

ड्रोन बोट से हमला करेगा अमेरिका?

इसके साथ ही अमेरिका ईरान में पैदल सैनिक उतारने की तैयारी में है. अमेरिका को ये भी पता है कि तेहरान समेत घनी आबादी वाले शहरों में आमने-सामने की लड़ाई लंबी खिंच सकती है. इसमें फिदायीन हमलों में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की संभावना ज्यादा होगी. वहीं अगर ईरान की महिला फोर्स अगर ट्रंप के सैनिकों के सामने आती हैं, तो ये भी अमेरिकी सैनिकों के लिए असहज करने वाली स्थिति हो सकती है. इसलिए सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, ईरान के छोटे-छोटे द्वीपों में मौजूद ऑयल-गैस के ठिकानों पर कब्जा करके उसे घुटनों पर लाने की तैयारी में है.

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ईरान ने भी पिछले एक महीने में अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में खाड़ी में तेल टैंकरों पर समुद्री ड्रोन से हमला किया है. लेकिन अमेरिका ने अभी तक इन ड्रोन-नावों का इस्तेमाल हमला करने के लिए नहीं किया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टिम हॉकिन्स ने कहा है कि ब्लैक सी कंपनी द्वारा बनाई गई Global Autonomous Reconnaissance Craft नावों का इस्तेमाल ऑपरेशन इपिक फ्यूरी में हो रहा है.

चाणक्य नीति पर चल रहे ट्रंप?

अमेरिका के हालिया कुछ फैसले डोनाल्ड ट्रंप की नई रणनीति की ओर इशारा करते हैं. ट्रंप की पॉलिसी, चाणक्य नीति से कुछ-कुछ मैच करती है. जब आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के विशाल मगध साम्राज्य को हराने का प्रयास किया, तब उन्होंने सीधे पाटलिपुत्र (केंद्र) पर हमला किया. अमेरिका ने भी सीधे केंद्र यानी राजधानी तेहरान को निशाना बनाया. सदियों पहले घनानंद की सेना बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए चाणक्य और चंद्रगुप्त बुरी तरह हार गए. 2026 में ईरान की जंग में भले ही ईरान का शीर्ष नेतृत्व मारा गया, लेकिन अभी भी ईरान ने अमेरिका को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाया है.

चाणक्य की कहानी के दोनों किरदार, भागते-भागते एक बुढ़िया की झोपड़ी में छिपे. भूख के कारण बुढ़िया ने उन्हें गरमा-गरम खिचड़ी दी. चंद्रगुप्त ने बहुत भूखे होने के कारण सीधे खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया, जिससे उनके हाथ जल गए. बुढ़िया ने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे! तुम भी चाणक्य की तरह हो क्या? खिचड़ी किनारे से खाओ, किनारे ठंडी होती है, बीच में तो बहुत गर्म है.

चाणक्य नीति का मतलब

इस कहानी से चाणक्य को गलती समझ आ गई. बीच में यानी मगध का केंद्र (पाटलिपुत्र), जहां घनानंद की सेना सबसे मजबूत थी. वहीं किनारों पर साम्राज्य के बाहरी राज्यों की सीमाएं कमजोर थीं. चाणक्य ने फौरन समझ लिया कि सीधे राजधानी पर हमला (बीच में हाथ डालना) नुकसानदायक है. शायद ऐसी किसी कहानी से सीख लेते हुए ट्रंप ने ईरान की घनी आबादी वाले शहरों को छोड़कर किनारे के तेल संपदा से भरे छोटे-छोटे द्वीपों पर फोकस किया, जहां कब्जा करके वो ईरान पर आखिरी चोट करना चाहते हैं.

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