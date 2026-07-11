/इधर अमेरिका ने भेज दिए 20 जंगी जहाज और 2 युद्धपोत, उधर ईरान चुपके से फिर बना रहा न्यूक्लियर ठिकाना, क्या फिर भड़केगा युद्ध?

Iran US Tension: मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं. अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं. एक तरफ जहां सैटेलाइट तस्वीरों से यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि ईरान अपने उस परमाणु ठिकाने को दोबारा बना रहा है जिसे इजरायल ने तबाह कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.
वाशिंगटन ने ईरान को सबक सिखाने के लिए ओमान की खाड़ी में अपने 20 खतरनाक जंगी जहाज और दो विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की पूरी समुद्री नाकेबंदी करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में बारूद की गंध आने लगी है.
सैटेलाइट की तस्वीरों ने उड़ाई नींद
सीएनएन की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि ईरान की राजधानी तेहरान के पास मौजूद 'तालघन 2' नाम के परमाणु ठिकाने पर मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है. आपको बता दें कि यह वही जगह है जहां ईरान अपने परमाणु बम बनाने के लिए सीक्रेट रिसर्च करता रहा है. वॉशिंगटन के एक बड़े संस्थान 'इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सेक्युरिटी' ने इन तस्वीरों को देखकर दावा किया है कि ईरान ने हमले में हुए गड्ढों को भर दिया है और वहां सुरक्षा मजबूत की जा रही है.
अमेरिका से हुआ समझौता खतरे में
ईरान का यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका के साथ हुए समझौते का उल्लंघन माना जा रहा है. दरअसल, जून के महीने में ही दोनों देशों के बीच एक आपसी सहमति बनी थी. इसके तहत ईरान को 60 दिनों तक अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कहा गया था, ताकि एक परमानेंट डील हो सके. बदले में अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाने वाला था. लेकिन ईरान ने पीठ पीछे दोबारा काम शुरू कर दिया, जिससे अब यह समझौता पूरी तरह टूट सकता है.
इजरायल ने दो बार किया था हमला
जिस 'तालघन 2' ठिकाने को ईरान फिर से चमका रहा है, उस पर इजरायल ने अक्टूबर 2024 और फिर मार्च 2026 में जोरदार हमला किया था. इजरायल का मानना है कि इस जगह पर ईरान अपने सीक्रेट 'प्रोजेक्ट अमाद' के तहत खतरनाक विस्फोटक और न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था. यह ठिकाना ईरान के परचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, जहां मिसाइलें और बारूद बनाए जाते हैं.
अमेरिका ने भेजे 20 जंगी जहाज
ईरान की इन हरकतों का जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी कमर कस ली है. अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में अपनी नौसेना का एक बहुत बड़ा बेड़ा भेज दिया है. इसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जैसे दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं. कुल मिलाकर 20 युद्धपोत ईरान के समुद्री रास्ते के पास तैनात हो चुके हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड करने की तैयारी में हैं, ताकि ईरान का व्यापार पूरी तरह ठप हो जाए.
पहाड़ों के नीचे चल रही है बड़ी साजिश
खतरा सिर्फ एक जगह नहीं है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के जैग्रोस पहाड़ों के नीचे भी एक सीक्रेट अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसे 'पिकैक्स माउंटेन' कहा जाता है. इस जगह पर संयुक्त राष्ट्र की टीम को भी जाने की इजाजत नहीं है. सैटेलाइट तस्वीरों में वहां गाड़ियों की आवाजाही और सुरंगों को मजबूत करने का काम देखा गया है. हालांकि, ईरान के तीन पुराने ठिकानों- नतांज़, इस्फहान और फोर्डो पर फिलहाल कोई नई हलचल नहीं दिखी है, क्योंकि ये सभी पिछले साल युद्ध में तबाह हो गए थे. लेकिन ईरान की ताजा कोशिशें बता रही हैं कि वह झुकने को तैयार नहीं है.