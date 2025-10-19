Advertisement
trendingNow12968220
Hindi Newsदुनिया

'2 आतंकवादी मारे गए, कम से कम 25 हजार अमेरिकी मारे जाते... क्यों कहीं ट्रंप ने ये बात?

US Destroys Drug Submarine: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में एक ड्रग्स ले जा रही पनडुब्बी को नष्ट कर दिया है. इस कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए और दो संदिग्धों को इक्वाडोर और कोलंबिया भेजा गया है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

US Destroys Drug Submarine: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में मादक पदार्थों से भरी एक पनडुब्बी को नष्ट कर दिया है. ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि एक बहुत बड़ी ड्रग ले जाने वाली पनडुब्बी को नष्ट करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जा रही थी. इस बीच, अमेरिकी खुफिया विभाग ने पुष्टि की है कि इस जहाज में अधिकतर फेंटेनाइल और अन्य अवैध मादक पदार्थ भरे हुए थे. 

ट्रम्प ने पनडुब्बी से उत्पन्न घातक खतरे की चेतावनी देते हुए कहा कि 2 आतंकवादी मारे गए. यदि मैंने इस पनडुब्बी को तट पर आने दिया तो कम से कम 25000 अमेरिकी मारे जाएंगे. दो जीवित आतंकवादियों को हिरासत में लेने और मुकदमा चलाने के लिए उनके मूल देश, इक्वाडोर और कोलंबिया भेजा जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इस हमले में अमेरिकी सेना को नुकसान नहीं पहुंचा. मेरी निगरानी में संयुक्त राज्य अमेरिका की जमीन या समुद्र के रास्ते अवैध ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पेंटागन द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में हमले की फुटेज दिखाई गई. 

व्हाइट ने जारी किया वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

इस बीच, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबियाई बंदी की वापसी की पुष्टि करते हुए एक्स पर लिखा कि हमें खुशी है कि वह जीवित है और उस पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा. इक्वाडोर के सरकारी प्रेस कार्यालय ने कहा कि उसे प्रत्यावर्तन की योजना के बारे में तुरंत जानकारी नहीं है. ट्रम्प की घोषणा के साथ ही इस क्षेत्र में संदिग्ध मादक पदार्थ जहाजों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में मरने वालों की संख्या 29 हो गई है. ट्रम्प ने इन अभियानों को उचित ठहराते हुए कहा है कि अमेरिका ड्रग कार्टेलों के साथ सशस्त्र संघर्ष में लगा हुआ है तथा इसके लिए वे उसी कानूनी अधिकार का सहारा ले रहे हैं जिसका प्रयोग जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने 9/11 के बाद आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में किया था.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये गैरकानूनी 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये गैरकानूनी 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
history of soan papdi
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
बिहार चुनाव से पहले शाह ने एक लाइन में क्या कहा, चिराग के मन में फूट रहे होंगे लड्डू
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह ने एक लाइन में क्या कहा, चिराग के मन में फूट रहे होंगे लड्डू
पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन
India Pakistan Tension
पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना