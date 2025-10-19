'2 आतंकवादी मारे गए, कम से कम 25 हजार अमेरिकी मारे जाते... क्यों कहीं ट्रंप ने ये बात?

US Destroys Drug Submarine: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में मादक पदार्थों से भरी एक पनडुब्बी को नष्ट कर दिया है. ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि एक बहुत बड़ी ड्रग ले जाने वाली पनडुब्बी को नष्ट करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जा रही थी. इस बीच, अमेरिकी खुफिया विभाग ने पुष्टि की है कि इस जहाज में अधिकतर फेंटेनाइल और अन्य अवैध मादक पदार्थ भरे हुए थे.

ट्रम्प ने पनडुब्बी से उत्पन्न घातक खतरे की चेतावनी देते हुए कहा कि 2 आतंकवादी मारे गए. यदि मैंने इस पनडुब्बी को तट पर आने दिया तो कम से कम 25000 अमेरिकी मारे जाएंगे. दो जीवित आतंकवादियों को हिरासत में लेने और मुकदमा चलाने के लिए उनके मूल देश, इक्वाडोर और कोलंबिया भेजा जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इस हमले में अमेरिकी सेना को नुकसान नहीं पहुंचा. मेरी निगरानी में संयुक्त राज्य अमेरिका की जमीन या समुद्र के रास्ते अवैध ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पेंटागन द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में हमले की फुटेज दिखाई गई.

व्हाइट ने जारी किया वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

DESTROYED: Confirmed DRUG-CARRYING SUBMARINE navigating towards the United States on a well-known narcotrafficking transit route. "Under my watch, the United States of America will not tolerate narcoterrorists trafficking illegal drugs, by land or by sea." - President Trump pic.twitter.com/N4TAkgPHXN — The White House (@WhiteHouse) October 18, 2025

इस बीच, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबियाई बंदी की वापसी की पुष्टि करते हुए एक्स पर लिखा कि हमें खुशी है कि वह जीवित है और उस पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा. इक्वाडोर के सरकारी प्रेस कार्यालय ने कहा कि उसे प्रत्यावर्तन की योजना के बारे में तुरंत जानकारी नहीं है. ट्रम्प की घोषणा के साथ ही इस क्षेत्र में संदिग्ध मादक पदार्थ जहाजों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में मरने वालों की संख्या 29 हो गई है. ट्रम्प ने इन अभियानों को उचित ठहराते हुए कहा है कि अमेरिका ड्रग कार्टेलों के साथ सशस्त्र संघर्ष में लगा हुआ है तथा इसके लिए वे उसी कानूनी अधिकार का सहारा ले रहे हैं जिसका प्रयोग जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने 9/11 के बाद आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में किया था.