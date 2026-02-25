कम लागत, लंबी मार! US ने बना ली महज ढाई लाख डॉलर वाली ‘सस्ती’ मिसाइल, अब तड़प उठेगा 'ड्रैगन'

Price of US Rusty Dagger Missile: चीन की ओर से अपनी सैन्य क्षमताओं में लगातार बढ़ोतरी के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में जुटा है. यूएस की वायु सेना (USAF) ने हाल में 'रस्टी डैगर' नामक मिसाइल का परीक्षण किया है. यह परीक्षण लाइव वारहेड के साथ किया गया. अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक, यह टेस्ट फ्लोरिडा के एग्लिन टेस्ट रेंज में 21 जनवरी को हुआ. इस परीक्षण में निर्धारित टारगेट्स पर सटीकता से वार किया गया. इससे हासिल डेटा से अब कम लागत वाली लंबी दूरी की स्ट्राइकर मिसाइलें बनाने में मदद मिलेगी.

नेक्स्ट-जेनरेशन मिसाइल है 'रस्टी डैगर'

रिपोर्ट के मुताबिक,'रस्टी डैगर' मिसाइल का निर्माण एक्सटेंडेड रेंज अटैक मुनिशन (ERAM) प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है. इस प्रोग्राम के दो स्टैंडऑफ क्रूज मिसाइलें बनाई जा रही हैं. जिनमें से यह एक है. यह नेक्स्ट-जेनरेशन, एयर-लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है. जिसे कम लागत में प्रभावी लंबी दूरी तक मार करने के लिए विकसित किया जा रहा है.

यूक्रेन को होगी मिसाइलों की आपूर्ति

यूएस की यह मिसाइल Zone 5 Technologies कंपनी की ओर से विकसित की गई है. यूक्रेन ने इन मिसाइलों के लिए यूएस को ऑर्डर दे रखा है. जिसके बाद 'रस्टी डैगर' के निर्माण पर काम तेज हुआ है. रक्षा सूत्रों का कहना है कि अमेरिका इस तरह की 3 हजार यूक्रेन को डिलीवर करने जा रहा है. यह मिसाइल दूर से हमला कर सुरक्षित रहने की क्षमता प्रदान करती है.

महज ढाई लाख डॉलर है कीमत

'रस्टी डैगर' मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी कम लागत है. यह मिसाइल लगभग ढाई लाख डॉलर में मिल जाएगी. जबकि इसी तरह की अन्य मिसाइलों की कीमत कई गुणा ज्यादा है. इन मिसाइलों के मिलने से रूस के खिलाफ यूक्रेन की सैन्य ताकत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

ये तीन देश दे रहे यूक्रेन को फंड

दिलचस्प बात ये है कि इस मिसाइल को खरीदने के लिए नॉर्वे, नीदरलैंड्स और डेनमार्क जैसे देश यूक्रेन को वित्तीय सहायता देने जा रहे हैं. रक्षा हलकों में 'रस्टी डैगर' को गेम चेंजर कहा जा रहा है. जो रूस-चीन के खिलाफ यूएस को सस्ता और प्रभावी विकल्प प्रदान करेगी. साथ ही रूस के साथ युद्ध में उलझे यूक्रेन की क्षमताओं को भी पहले से कई गुणा बढ़ा देगी.