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US में 'मिस्टर सिंह' पर छिड़ा सियासी संग्राम: DHS के विज्ञापन को सिख संगठनों ने बताया 'नस्लवादी', विवाद बढ़ने पर हटाई पोस्ट

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के एक विज्ञापन में 'मिस्टर सिंह' नाम के इस्तेमाल पर विवाद बढ़ गया है. सिख संगठनों द्वारा इसे नस्लभेदी और रूढ़िवादी बताए जाने के बाद विभाग ने पोस्ट हटा दी है. जानिए क्या है पूरा मामला.

Written ByRavindra Singh
Published: Sep 11, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:06 PM IST
US में 'मिस्टर सिंह' पर छिड़ा सियासी संग्राम: DHS के विज्ञापन को सिख संगठनों ने बताया 'नस्लवादी', विवाद बढ़ने पर हटाई पोस्ट
Image Credit: Social Media (DHS की &#039;मिस्टर सिंह&#039; पोस्ट पर बवाल, भारतीय-अमेरिकी और सिख संगठनों ने जताई कड़ी आपत्ति)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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