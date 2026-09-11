US में 'मिस्टर सिंह' पर छिड़ा सियासी संग्राम: DHS के विज्ञापन को सिख संगठनों ने बताया 'नस्लवादी', विवाद बढ़ने पर हटाई पोस्ट

अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यानी DHS की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. पोस्ट में AI से बनाई गई तस्वीरों और 'ट्रान्सफ़ॉर्मर्स' फिल्म के किरदारों का इस्तेमाल करते हुए 'मिस्टर सिंह' नाम के एक काल्पनिक किरदार को निशाना बनाया गया था. संदेश में कहा गया था, 'खुद देश छोड़कर चले जाओ या नतीजा भुगतो.' एक दूसरे संदेश में लिखा था, 'हमारी सड़कों से हट जाओ, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, मिस्टर सिंह.'
DHS की पोस्ट में भूरे रंग की त्वचा और दाढ़ी वाले एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई गई थी. भारतीय-अमेरिकी और सिख संगठनों ने इस तस्वीर और उसके साथ दिए गए संदेश पर गंभीर आपत्ति जताई. संगठनों का कहना था कि किसी खास सरनेम और समुदाय को सड़क सुरक्षा या अवैध अप्रवास जैसे मुद्दों से जोड़ना ठीक नहीं है. उनका आरोप था कि सरकारी एजेंसी का ऐसा संदेश भेदभावपूर्ण है और इससे एक पूरे समुदाय के प्रति गलत धारणा मजबूत हो सकती है. कुछ संगठनों ने इसे नस्लवादी बताते हुए कहा कि इस तरह का सरकारी प्रचार अमेरिका के उन मूल्यों के खिलाफ है, जिनमें सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार की बात की जाती है.
विरोध के बाद पोस्ट हटाई गई
विवाद बढ़ने के बाद DHS ने गुरुवार को संबंधित विज्ञापन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से हटा दिया. यह पोस्ट विभाग की उस मुहिम का हिस्सा थी, जिसमें बिना लाइसेंस कमर्शियल ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का संदेश दिया जा रहा था. पोस्ट हटाए जाने का भारतीय-अमेरिकी और सिख संगठनों ने स्वागत किया. हालांकि उनका कहना था कि केवल पोस्ट हटा देना पर्याप्त नहीं है. उनके मुताबिक, इस तरह के संदेशों को लेकर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि सरकारी अभियानों में किसी समुदाय की पहचान को अपराध से जोड़ने की स्थिति न बने.
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यानी HAF ने भी DHS की पोस्ट पर सवाल उठाए. संगठन ने कहा कि एक संघीय एजेंसी द्वारा भारतीय या सिख व्यक्ति के रूप में दिखने वाले व्यक्ति की नस्ली पहचान वाली तस्वीर का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जाना गंभीर मामला है. HAF का कहना था कि भारतीय-अमेरिकी, सिख, हिंदू और दूसरे दक्षिण एशियाई समुदाय अपने ही देश की सरकारी संस्थाओं से ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद करते हैं. संगठन ने इस पूरे मामले की जांच की मांग भी की.
सिख कोएलिशन ने भी DHS के संदेश की आलोचना की. संगठन ने कहा कि 9/11 के 25 साल बाद भी सिख समुदाय को उसकी शक्ल-सूरत और पहचान के आधार पर निशाना बनाए जाने की समस्या खत्म नहीं हुई है. संगठन के मुताबिक, अमेरिका में बड़ी संख्या में सिखों का सरनेम सिंह है. ऐसे में किसी सरकारी अभियान में 'सिंह' नाम को ही एक नकारात्मक या दुश्मन के प्रतीक के तौर पर पेश करना पूरे समुदाय के प्रति संदेह और डर बढ़ा सकता है. सिख कोएलिशन ने कहा कि किसी व्यक्ति के सरनेम को उसके कथित अपराध या व्यवहार से जोड़कर पूरे समुदाय के बारे में धारणा बनाना सही तरीका नहीं है.
पीटीआई के मुताबिक, नॉर्थ अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन यानी CoHNA ने भी DHS की आलोचना की. संगठन ने कहा कि कानून का पालन करवाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए किसी पूरे समुदाय का कैरिकेचर बनाकर उसे निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. संगठन का तर्क था कि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले लोग अलग-अलग नस्ल, धर्म और सरनेम से हो सकते हैं. ऐसे में कुछ खास सरनेम को चुनकर उन्हें सड़क सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ना समस्या का समाधान नहीं है.
विवाद पर कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति की ओर से भी प्रतिक्रिया आई. न्यूसम के कार्यालय ने DHS की पोस्ट को सिख समुदाय को निशाना बनाने वाला नस्लवादी प्रचार बताया. वहीं सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि अमेरिकी सरकार को अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या समुदाय को बदनाम करने के लिए नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी की आस्था, विरासत या पहचान के आधार पर यह संदेश नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अमेरिका का हिस्सा नहीं है. राजा कृष्णमूर्ति के मुताबिक, अमेरिका में 1.60 लाख से ज्यादा लोग सिंह सरनेम का इस्तेमाल करते हैं. उनका कहना था कि जब सरकार इतने बड़े समुदाय से जुड़े नाम को निशाना बनाती है तो इससे विदेशी-विरोधी भावना को बढ़ावा मिल सकता है और पूरे समुदाय पर शक की स्थिति पैदा हो सकती है.
हालांकि पोस्ट हटाए जाने के बाद DHS ने अपने अभियान का बचाव जारी रखा. विभाग ने ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह से जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया. हरजिंदर सिंह को पिछले साल हुए एक सड़क हादसे के बाद गिरफ्तार किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, हादसा कथित तौर पर अवैध यू-टर्न की वजह से हुआ था और इसमें तीन लोगों की मौत हुई थी. DHS ने सड़क सुरक्षा और इमिग्रेशन से जुड़े अपने अभियान के संदर्भ में इस मामले का इस्तेमाल किया.
DHS के अभियान में सिर्फ एक तस्वीर ही नहीं थी. एक अन्य पोस्ट में 'ट्रान्सफ़ॉर्मर्स' फिल्म के मुख्य खलनायक मेगाट्रॉन को दिखाया गया. वीडियो में मेगाट्रॉन कुछ 'एलियंस' को रिहा करने की मांग करता नजर आता है. अमेरिकी प्रशासन की भाषा में 'एलियंस' शब्द विदेशी नागरिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस वीडियो में ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह, राजिंदर कुमार, बेकज़ान बेइशेकीव, अखरोर बोझोरोव और जसवीर सिंह का भी जिक्र किया गया. इन लोगों को अलग-अलग सड़क हादसों या अन्य अपराधों से जोड़ा गया. एक दूसरी पोस्ट में 'ट्रान्सफ़ॉर्मर्स' के मुख्य किरदार ऑप्टिमस प्राइम को DHS के पैच के साथ दिखाया गया. उसके सामने वही भूरे रंग की दाढ़ी वाले व्यक्ति का कैरेक्टर नजर आया. इसके साथ 'Self-deport or find out' संदेश लिखा गया था. DHS ने एक अन्य संदेश में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में शत्रुतापूर्ण इरादे से आता है तो उसे यह समझना चाहिए कि अमेरिका अपनी सुरक्षा, अपने मूल्यों और अपने देश की रक्षा करेगा.
इस पूरे विवाद की एक पृष्ठभूमि DHS का CBP होम कार्यक्रम भी है. यह कार्यक्रम पात्र बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को अमेरिका छोड़ने की इच्छा दर्ज कराने की सुविधा देता है. DHS के मुताबिक, जो लोग स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने के लिए इस कार्यक्रम में रजिस्टर करते हैं, उन्हें यात्रा में मदद दी जा सकती है. विभाग ने यह भी बताया है कि अमेरिका से बाहर निकलने के बाद पात्र लोगों को 2,600 अमेरिकी डॉलर का एग्जिट बोनस दिया जा सकता है.
'मिस्टर सिंह' वाली पोस्ट हटाए जाने के बाद भारतीय-अमेरिकी संगठनों ने इसे अपनी आपत्ति की सफलता के तौर पर देखा. हालांकि उनका कहना है कि विवाद को केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाने तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए. संगठनों का तर्क है कि सरकारी एजेंसियों को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन किसी खास धर्म, समुदाय, नस्ल या सरनेम को अपराध से जोड़ने से बचना भी उतना ही जरूरी है. उनके मुताबिक, अपराध किसी व्यक्ति का कृत्य होता है. उसे किसी पूरे समुदाय की पहचान से जोड़ना न तो उचित है और न ही इससे कानून-व्यवस्था की समस्या का कोई वास्तविक समाधान निकलता है.